Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii polonezi au inchis 13 escape room-uri din motive legate de lipsa de siguranta, iar premierul Mateusz Morawiecki a cerut populatiei sa raporteze politiei si pompierilor lacunele in ceea ce priveste masurile de siguranta, dupa ce cinci adolescente au murit, vineri, intr-un incendiu intr-un…

- In jocurile tip escape room, cei care joaca sunt incuiati intr-o camera sau intr-o cladire si trebuie sa gaseasca indicii rezolvand puzzle-uri pentru a gasi cheia si a iesi de acolo. Considerate o provocare din punct de vedere intelectual, aceste jocuri sunt populare in randul adolescentilor din Polonia…

- Joachim Brudzinski, ministrul de Interne al tarii, a transmis ca victimele aveau 15 ani si cel mai probabil serbau o zi de nastere, potrivit Time. Victimele au fost scoase din cladire abia dupa stingerea incendiului, a transmis purtatorul de cuvant al Politiei din Koszalin, Monika Kosiec. Un tanar de…

- Cinci adolescente, care au ales sa sarbatoreasca intr-un mod inedit ziua de naștere a uneia dintre ele, au murit in dupa-masa zilei de vineri, din cauza unui incendiu produs intr-o incapere folosita pentru jocuri de tipul ”escape room”.

- Cinci adolescente au murit si un barbat a fost ranit grav, dupa ce un incendiu a izbucnit intr-o incapere folosita ca „escape room”, in orasul Koszalin din nordul Poloniei, potrivit autoritatilor locale, citate de The Guardian.

- 'Un incident de securitate s-a produs pe aeroportul din Hanovra in jurul orelor 15.40 (14.40 GMT). Un barbat a distrus o bariera cu masina si a patruns pe pista', a scris pe Twitter politia din Hanovra. Individul a fost retinut rapid de fortele de ordine si in prezent se afla in arest. Masina era…

- Parisul a decis construirea unui gard de-a lungul granitei cu Belgia pentru a impiedica raspandirea pestei porcine africane. Autoritatile franceze au intrat in alerta dupa ce virusul a fost detectat la mai multi porci mistreti din Belgia in ultima luna, la doar cativa kilometri de granita comuna. In…

- Romania ocupa ultimul loc in Europa la siguranța auto, cu 98 de decese la un milion de locuitori in 2017, de aproximativ doua ori mai multe decat media Uniunii. In ultimii ani, cea mai mare creștere a numarului de accidente s-a consemnat pe autostrazi, insa cele mai periculoase drumuri sunt considerate…