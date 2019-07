Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PLUS, Dacian Ciolos, isi anunta sprijinul pentru noul premier al Republicii Moldova, Maia Sandu, si isi exprima increderea ca aceasta are capacitate de a tine Republica Moldova pe calea europeana. Mesajul lui Cioloș este cu atat mai surprinzator cu cat numirea lui Sandu este invalidata de…

- Conform Agentiei Reuters, CEO-ul companiei CEZ, Daniel Benes, a facut cunoscut faptul ca CEZ are in plan vanzarea activelor din Romania, Bulgaria, Turcia si Polonia, ca parte a strategiei de a se concentra pe piata din Cehia. Grupul CEZ este prezent pe piata romaneasca din anul 2005, odata cu preluarea…

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan a declarat, marti, la Parlament, dupa sedinta BPN, ca in partid, subiectul justitiei a incetat si ca partidul este altul, din acest moment. "Alegerile le-a pierdut PSDRagnea", a mai spus el. "Am receptionat mesajul cetatenilor Romaniei, am receptionat mesajul foarte…

- Liderul PLUS, Dacian Ciolos, afirma, intr-un mesaj de Pasti, ca, „asa cum Mantuitorul nostru Isus Hristos a invins suferinta si moartea, asa trebuie sa stim si noi sa pastram aprinsa lumina sperantei, chiar si atunci cand ni se pare ca nu vom razbi si ca suntem coplesiti de tot ce se intampla in…

- Liderul conservatorilor nationalisti polonezi aflati la putere, Jaroslaw Kaczynski, a denuntat comunitatea LGBT, teoria gender si recomandarile Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) drept "o amenintare la adresa identitatii, natiunii si statului polonez", informeaza joi AFP, potrivit agerpres.ro.Intr-un…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat joi seara, la Antena 3, ca nu este o „tragedie” faptul ca premierul a „ezitat” cu restructurarea Guvernului, chiar daca toata coaliția de guvernare a avut o opinie diferita de a Vioricai Dancila.Declarațiile lui Dragnea: Nu e o disputa, e o...va explic.…