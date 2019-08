Stiri pe aceeasi tema

- Lukasz Piebiak a declarat ca demisioneaza pentru a nu aduce prejudicii de imagine guvernului, dar a adaugat ca va actiona in judecata respectivul portal. Conform Onet.pl, campania pe care el ar fi coordonat-o includea si publicarea unor informatii false pe retelele de socializare. Portalul a prezentat…

- Ignacy Brzezinski era liderul unei bande ce a recrutat din Polonia sute de persoane fara adapost si dependente de droguri pentru a crea ceea ce procurorii britanici au calificat drept ''cea mai mare activitate de sclavie moderna'' descoperita vreodata in Marea Britanie.Membri ai unitatii…

- Polonia l-a desemnat pe seful de cabinet al presedintelui Andrzej Duda, Krzysztof Szczerski, drept comisarul sau european in viitoarea Comisie, a anuntat joi premierul Mateusz Morawiecki, relateaza dpa. "Am propus candidatura lui Krzysztof Szczerski, care a fost un produs al cooperarii…

- ''Minunat sa ma intalnesc cu Von der Leyen, o candidata excelenta pentru presedintia Comisiei, o prietena a Europei centrale si de est, dedicata statului de drept si cu o viziune pentru a mentine UE unita'', a scris pe Twitter polonezul Donald Tusk. Polonia a blocat candidatura lui Franz Timmermans…

- Un tanar nu a mai putut fi contactat de familie din jurul datei de 10 iunie 2019. Daca dețineți informații cu privire la acesta, nu ezitati sa apelati gratuit 112 pentru a anunta imediat Politia! Pe 25 iunie, Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca FERȘEDI MARIUS, in varsta de 21 de ani, …

- Politia din New York a gasit si a identificat, marti, corpul tanarului vlogger Desmond Amofah - Etika, in varsta de 29 de ani, potrivit news.ro.Etika era dat disparut din 19 iunie. Identificarea sa a fost confirmata. "Cu regret va anuntam ca Desmond Amofah zis Etika a fost gasit mort",…

- Cresterea economica a Romaniei a fost de numai 1,3% in primul trimestru, pe locul patru in statistica realizata de Eurostat. Pe primele trei locuri din UE s-au situat Croatia (1,8%), Ungaria si Polonia (ambele cu 1,5%), cresterile economice fiind inregistrate in primul trimestru din acest an, comparativ…