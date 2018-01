Stiri pe aceeasi tema

- Partidul de guvernamant din Polonia, Lege si Justitie (PiS), a anuntat marti destituirea a trei ministri din cabinetul noului premier Mateusz Morawiecki, relateaza site-ul agentiei Reuters. Presedintele tarii, Andrzej Duda, la recomandarea premierului, a semnat documentele pentru demiterea…

- Formatiunea conservatoare aflata la guvernare in Polonia si de asemenea majoritara in parlamentul de la Varsovia, Partidul 'Lege si Justitie nu va sustine niciodata un asemenea scenariu, intrucat el nu va rezolva vreo problema, dimpotriva, va crea altele noi', a indicat oficialul polonez.Referindu-se…

- Președintele Klaus Iohannis prezent astazi la ședința de alegeri a CSM, a declarat ca, in cazul in care se va discuta despre o modificare a Constituției, este necesar sa se introduca și criterii de integritate pentru politicieni, astfel incat persoane urmarite penal și condamnate sa nu mai poate avea…

- Witold Waszczykowski a subliniat importanta Bulgariei pentru solutionarea acestei probleme, tara care va prelua presedintia rotativa a Consiliului UE in luna ianuarie. Potrivit sefului diplomatiei de la Varsovia, o intalnire bilaterala ar putea avea loc la 15 ianuarie 2018, scrie mediafax.ro. La 20…

- PNL a depus, miercuri, la Curtea Constitutionala a Romaniei (CSM) sesizari de neconstitutionalitate privind modificarea legii 317/2004 pentru functionarea CSM, a legii referitoare la guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si a legii privind supraimpozitarea gazelor. Potrivit unui comunicat…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, joi, ca independenta justitiei si statul de drept nu sunt afectate de legile adoptate de Parlamentul Romaniei "Inca de saptamana trecuta am transmis un punct de vedere catre presedintele Daul, in care noi am explicat cu argumente de ce cele trei legi adoptate…

- Senatorii dau astazi votul pe proiectul de lege privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii, dupa ce acesta a fost amanat, miercuri, pentru ca senatorii sa poata participa la sedinta comuna in care este dezbatut bugetul de stat pentru anul 2018.

- Aceasta procedura este declansata atunci cand se constata ca un stat membru se afla in riscul de incalcare grava a valorilor UE si ea poate duce la sanctiuni contra tarii respective.'Polonia este perceputa astazi ca o forta a dezintegrarii in aceasta parte a Europei si de aceea cred ca…

- Aceasta procedura este declansata atunci cand se constata ca un stat membru se afla in riscul de incalcare grava a valorilor UE si ea poate duce la sanctiuni contra tarii respective.''Executivul a ajuns astazi la concluzia ca exista un risc evident de incalcare grava a statului de drept…

- Polonia a ''primit cu regret decizia politica si nu juridica'' a Comisiei Europene de a declansa o procedura inedita ce poate duce la sanctiuni contra Varsoviei, dupa ce aceasta a adoptat o serie de reforme controversate ale sistemului judiciar, releva un comunicat al Ministerului…

- Comisia Europeana (CE), gardianul legislatiei europene, a adoptat o masura fara precedent si a impus sanctiuni Poloniei pe care o acuza ca incalca prin reforme judiciare valorile democratice de baza ale Uniunii Europene, potrivit agentiei poloneze de presa de stat PAP, scrie The Associated Press. Ministrul…

- Protocoalele dintre instante devin informatii de interes public, cu exceptia celor care sunt prevazute de lege ca fiind nepublice, au decis, luni, parlamentarii Comisiei speciale pentru legile Justitiei prin adoptarea unui amendament la proiectul Legii 303/2004 privind statutul magistratilor. "Informatiile…

- Sectia de procurori a CSM isi exprima ingrijorarea privind legile justitiei Sectia pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii îsi exprima azi îngrijorarea cu privire la preconizatele modificari în legislatia penala, precum si fata de modul în…

- Premierul polonez, Mateusz Morawiecki, a declarat ca se asteapta la declansarea "saptamana viitoare" contra tarii sale a celei mai dure proceduri de sanctiuni posibile in cadrul Uniunii Europene, din cauza controversatelor reforme judiciare, transmite AFP, preluata de Agerpres. Comisia Europeană…

- Premierul polonez, Mateusz Morawiecki, a declarat joi ca se asteapta la declansarea "saptamana viitoare" contra tarii sale a celei mai dure proceduri de sanctiuni posibile in cadrul Uniunii Europene, din cauza controversatelor reforme judiciare, transmite AFP.Comisia Europeana "va activa probabil"…

- Comisia parlamentara speciala pentru legile Justitiei, condusa de social-democratul Florin Iordache, a adoptat marti un amendament la legea 317/2004 privind functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), potrivit caruia presedintele sectiei de judecatori a Consiliului este de drept presedintele…

- Mateusz Morawiecki a fost investit luni in functia de prim-ministru al Poloniei, inlocuind-o pe Beata Szydlo, care a devenit vicepremier, transmite Reuters. Partidul Lege si Justitie (PiS, conservator), de guvernamant, a luat decizia inlocuirii dnei Szydlo saptamana trecuta, in incercarea de a imbunatati…

- Partidul Lege și Justiție (PiS, conservator), de guvernamant, a luat decizia inlocuirii dnei Szydlo saptamana trecuta, in incercarea de a imbunatați imaginea Poloniei in strainatate și in perspectiva viitoarei serii de alegeri. Mateusz Morawiecki, in varsta de 49 de ani, iși va pastra portofoliul…

- Legile adoptate vineri de camera inferioara a parlamentului polonez privind reforma sistemului judiciar reprezinta un risc pentru independența acestui sistem, considera experți ai Comisiei de la Veneția, citați de agenția DPA. Prevederea în baza careia cei 15 membri ai Consiliului…

- Partidul Lege și Justiție (PiS, conservator), aflat la guvernare și majoritar in cele doua camere ale legislativului de la Varșovia, justifica aceste reforme, combatute vehement de opoziție, prin nevoia de a se pune capat unei 'caste' a magistraților, considerați de PiS moștenitori ai regimului comunist…

- Actualul vicepremier si ministru de Finante polonez, Mateusz Morawiecki, care o va inlocui pe Beata Szydlo in functia de premier, este un fost bancher si un fost consilier economic al partidului de centru-dreapta Platforma Civica, vorbitor fluent de engleza si germana, scrie EUObserver.com.

- Comisia speciala parlamentara privind legile justitiei, condusa de deputatul PSD Florin Iordache, reia joi discutiile pe proiectul PSD-ALDE de modificare a Legii 304/2004 privind organizarea judiciara si va discuta o noua propunere transmisa de Uniunea Nationala a Judecatorilor din Romania catre comisie…

- În viitorul apropiat, în Ucraina vor fi organizate referendumuri privind aderarea țarii la Uniunea Europeana și la NATO, a declarat președintele ucrainean Petro Poroșenko, transmite paginaderusia.ro Potrivit acestuia, Ucraina se îndreapta spre integrarea euro-atlantica…

- In rezultatul discuțiilor purtate dintre autoritațile Republicii Moldova și Ucrainei, partea ucraineana a acordat tarii noastre moldoveni o cota suplimentara de 5.000 autorizații pentru transportul internațional de marfuri, scrie mold-street.com.

- Presedintele Klaus Iohannis a avut o intrevedere vineri, la Bruxelles, cu omologul sau din Ucraina, Petro Porosenko, caruia i-a solicitat sa gaseasca o solutie urgenta la problemele create de Legea educatiei adoptata de Rada Suprema a Ucrainei, informeaza Mediafax.In cadrul participarii de vineri,…

- Acesta a spus ca se va intalni, vineri, si cu Petro Porosenko, pentru a purta negocieri pe Legea educației adoptata in Ucraina. "Voi avea o intalnire cu președintele Ucrainei. Pentru noi, este extrem de importanta legea invațamantului din Ucraina și suntem foarte hotarați sa negociem pana…

- ''Daca cineva spune ca noi nu am fost in dialog cu domnul Timmermans, eu voi reafirma mereu ca cel care nu a cautat acest dialog este chiar Frans Timmermans. De fiecare data cand dumnealui ne-a trimis o scrisoare in care cerea explicații, a primit in scris un raspuns cuprinzator'', a subliniat șeful…

- Toader, despre raportul MCV: Pune accentul pe confirmarea rezultatelor. Se adauga, astfel, cerinte noi Raportul privind progresele inregistrate de Romania in cadrul MCV pune accentul pe confirmarea rezultatelor, aspect care nu figureaza in textul recomandarilor din ianuarie 2017, adaugandu-se,…

- Raportul privind progresele inregistrate de Romania in cadrul MCV pune accentul pe confirmarea rezultatelor, aspect care nu figureaza in textul recomandarilor din ianuarie 2017, adaugandu-se, asadar, cerinte noi, a declarat, miercuri, ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Comisia Europeana…

- INTERVIU Danilet. De la justiție in epoca Nastase, la problema drogurilor in Cluj Magistratul Cristi Danileț, judecator la Tribunalul Cluj și fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii, a vorbit despre pachetul de legi pregatit de ministrul Justiției, despre cum se facea justiție in…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, i-a recomandat ministrului Justitiei, Tudorel Toader, sa astepte avizul Comisiei de la Venetia pe doua initiative legislative intens mediatizate: numirea procurorilor sefi si instituirea pragului valoric la incriminarea abuzului in serviciu

- Avand in vedere propunerile legislative depuse la Camera Deputaților pentru modificarea și completarea legilor justiției (Statutul judecatorilor și procurorilor, Legea pentru organizarea judiciara, Legea privind CSM), la cererea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), procurorii Direcției Naționale…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, i-a sugerat ministrului roman al Justitiei, Tudorel Toader, sa obtina Opinia Comisiei de la Venetia pe pachetul de legi ale justitiei, scrie publicatia Politico.eu. Mesajul i-a fost transmis lui Toader in cursul intalnirii cu Timmermans de marti,…

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader i-a prezentat prim-vicepresedintelui Comisiei Europene Frans Timmermans ceea ce Ministerul Justitiei sustine ca este “stadiul procedurii interne si evolutiile in ceea ce priveste modificarea legilor justitiei “. “Cei doi oficiali au avut un schimb de opinii cu privire…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, și secretarul de stat Marieta Safta au avut marți, 7 noiembrie 2017, la Bruxelles, o intalnire bilaterala cu prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans. La intalnire a participat și secretarul general adjunct al Comisiei Europene, responsabil de…

- Comisia Europeana are noi informații care indica faptul ca defrișarile in padurea Bialowieza (estul Poloniei) continua, in pofida deciziei din 27 iulie a Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), a declarat luni, la Bruxelles, prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, relateaza…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a afirmat, joi, in plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), ca proiectul privind modificarea legilor justiției a fost preluat de o comisie speciala, insa acesta va fi transmis tuturor acelora care pot contribui la imbunatațirea soluțiilor propuse. …

- Intre 9 și 12 octombrie 2017, primarul Cugirului Adrian Teban s-a aflat la Bruxelles, unde a participat la cea de a 125-a Sesiune Plenara a Comitetului European al Regiunilor și la evenimentele prilejuite de a 15-a ediție a „Saptamanii Europene a regiunilor și orașelor”, cea mai mare platforma pentru…