Stiri pe aceeasi tema

- Acum 150 de ani, un om putea spera ca va trai, in medie, 40 de ani. Azi, durata de viața ca medie globala este peste 71 de ani. Progresul tehnologic exponențial va duce aceasta cifra la peste 100 de ani, foarte curand – spun experții. Conform unui studiu al Organizației Mondiale a Sanatații, in Japonia…

- Campania „Salveaza vieți: Spala-te pe maini!” sprijina profesionistii din domeniul sanatatii in vederea imbunatațirii igienei mainilor in cadrul serviciilor medicale și implicit prevenirea infectiilor nosocomiale, care pun frecvent viata pacienților in pericol. Scopul campaniei este creșterea…

- Liderul conservatorilor nationalisti polonezi aflati la putere, Jaroslaw Kaczynski, a denuntat comunitatea LGBT, teoria gender si recomandarile Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) drept "o amenintare la adresa identitatii, natiunii si statului polonez", informeaza joi AFP, potrivit agerpres.ro.Intr-un…

- Liderul conservatorilor nationalisti polonezi aflati la putere, Jaroslaw Kaczynski, a denuntat comunitatea LGBT, teoria gender si recomandarile Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) drept "o amenintare la adresa identitatii, natiunii si statului polonez", informeaza joi AFP. Intr-un discurs pronuntat…

- RAZBOI total in Libia. Forțele mareșalului Haftar au bombardat capitala. Cel putin 7 explozii puternice au zguduit centrul orasului, conform reporterilor AFP. Este pentru prima oara cand este atins centrul capitalei. Tirurile nu au fost revendicate. Potrivit informatiilor furnizate…