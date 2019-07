Polonia: Tinerii sub 26 de ani vor fi scutiţi de impozitul pe venit Inaintat in Parlament de conservatorii aflati la putere, proiectul a beneficiat de votul a 419 deputati, in timp ce doar patru voturi au fost impotriva si nu a existat nicio abtinere. In virtutea acestei legi, remuneratiile pe care le primesc tinerii sub 26 de ani, a caror valoare anuala bruta nu depaseste 85.500 de zloti (20.000 de euro), vor fi scutite de impozitul pe venit personal, care se ridica in Polonia la 18%. Venitul mediu brut in Polonia a fost de aproape 5.000 de zloti (circa 1.100 de euro) pe luna in primul trimestru din 2019, conform statisticilor oficiale. Noua… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

