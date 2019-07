Polonia: Tinerii au declanşat pe Twitter campania de solidarizare 'Sunt LGBT' Tineri polonezi homosexuali, lesbiene, bisexuali si transsexuali au declansat in aceasta saptamana o campanie pe Twitter, cu hashtag-ul #jestemLGBT (#SuntLGBT), pentru a arata ca sunt membri obisnuiti ai societatii si pentru a-si demonstra solidaritatea, relateaza DPA.



"Lucrez la o casa de marcat", "Sunt student la Drept", "Le voi preda Istoria copiilor tai", "Sunt pompier" - acestea au fost doar cateva dintre cele peste 10.000 de postari pe Twitter inregistrate pana marti dimineata.



Scopul multora dintre aceste postari pe Twitter este de a arata poporului polonez ca interactioneaza…

Sursa articol: agerpres.ro

