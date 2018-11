Stiri pe aceeasi tema

- Partidul de guvernamant Lege si Justitie din Polonia (PiS) a propus un amendament legislativ miercuri, prin care renunta la reformele Curtii Supreme de Justitie, legi care se afla in centrul conflictului sau cu Uniunea Europeana privind standardele democratice, relateaza Reuters.

- In octombrie, Curtea Europeana de Justitie (CEJ) a precizat intr-o decizie ca Polonia trebuie sa suspende masurile de revizuire a Curtii Supreme, care pur si simplu permiteau PiS sa selecteze dupa bunul plac judecatorii de top.O justificare a proiectului de amendament la reforma privind…

- Partidul Lege si Justitie (PiS) aflat la guvernare in Polonia a anuntat miercuri un amendament legislativ prin care da inapoi in reforma privind Curtea Suprema, care s-a aflat in centrul disputei sale cu Uniunea Europeana, ce acuza Varsovia de nerespectarea standardelor democratice, relateaza Reuters.…

- Controversata desemnare de catre Donald Trump a lui Matthew Whitaker in postul de secretar al Justtiei se afla de-acum pe mana Curtii Supreme, careia juristi i-au solicitat sa se pronunte asupra legalitatii deciziei luate saptamana trecuta de catre locatarul Casei Albe, relateaza Reuters.

- Polonia trebuie sa suspende imediat implementarea noii legi prin care unii judecatori ai Curtii Supreme sunt nevoiti sa se retraga mai devreme din functii si sa ii reinstaleze pe cei care au plecat deja, a anuntat Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), potrivit Reuters si news.ro.

- Autoritatile de la Varsovia raspund 'temerilor exprimate de Comisie privind conformitatea legii referitoare la Curtea Suprema cu legislatia Uniunii Europene, relevand caracterul nefondat' al acestor temeri, arata un comunicat al Ministerului de Externe polonez.

- Polonia a respins vineri inca o data criticile Comisiei Europene in legatura cu controversata reforma a Curtii Supreme, sa transmite AFP. Autoritatile de la Varsovia raspund 'temerilor exprimate de Comisie privind conformitatea legii referitoare la Curtea Suprema cu legislatia Uniunii Europene,…