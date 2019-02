Polonia, statul de drept. Timmermans: Evoluţii îngrijorătoare Procedura de activare a articolului 7 al Tratatului UE, lansata de Comisia Europeana, s-a aflat pe agenda reuniunii CAG desfasurate marti la Bruxelles. Potrivit lui Timmermans, motive de ingrijorare constituie in mod special procedurile disciplinare incepute contra judecatorilor care fac declaratii publice privitoare la statul de drept in Polonia sau care pun intrebari preliminare Curtii de Justitie a UE, relateaza Agerpres.



''Noi vrem ca aceste chestiuni sa fie clarificate si Comisia isi va asuma responsabilitatea de a-si continua rolul in aceasta privinta. Statul de drept este un… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

