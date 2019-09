Oficialii nu au spus cand vor ajunge noile trupe in Polonia sau unde vor fi stationate.



Intarirea prezentei americane in Polonia "este in curs in acest moment si reflecta angajamentul SUA fata de aceasta alianta", a spus Pence.



Cu acelasi prilej, Pence a criticat Germania pentru ca nu si-a realizat tinta NATO de alocare bugetara de 2% din PIB pentru aparare, implicandu-se in acelasi timp in proiectele Nord Stream impreuna cu Rusia.



"Pur si simplu nu are sens ca oamenii din SUA sa poarte povara leului din apararea Europei", a spus Pence.



"Sa vezi Germania…