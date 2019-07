Stiri pe aceeasi tema

- Polonia spera intr-o "Europa a compromisului" ce va deschide un "nou capitol" in atingerea unei pozitii comune in domenii precum comertul si energia, a declarat prim-ministrul Mateusz Morawiecki joi, inainte de discutiile cu presedinta aleasa a Comisiei Europene Ursula von der Leyen, transmite Agerpres.…

- Presedinta aleasa a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va efectua joi o vizita la Varsovia pentru a discuta programul si componenta noii Comisii, a anuntat marti purtatorul de cuvant al guvernului polonez Piotr Mueller, citat de canalul polonez Polsat News, transmite dpa potrivit Agerpres.…

- State precum Franta, Spania, Germania, tarile baltice sau Polonia sunt afectate de seceta, fenomen care a inceput sa se produca din ce in ce mai des in Europa, un continent care nu este in mod obisnuit deosebit de arid, scrie AFP marti. In Franta, lipsa precipitatiilor a fost acuta in ultimul an in…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat marți ca președintele rus Vladimir Putin este conștient de faptul ca Germania dorește ca Ucraina sa ramâna țara de tranzit pentru gazele rusești exportate spre Europa chiar și dupa inaugurarea gazoductului subacvatic Nord Stream 2, scrie Mediafax. "I-am…

- * Ungaria, Romania si Polonia au inregistrat, in primul trimestru din 2019, cel mai semnificativ avans al economiei din Uniunea Europeana, comparativ cu perioada similara din 2018, arata a doua estimare publicata joi de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat). * O explicatie a nivelului scazut…

- „Lasați-ma doamna cu justiția asta. In nicio țara din Europa nu a existat ce a existat in Romania in acești ani de zile. Aștia sunt anii 50”, a spus Radulescu, intr-o intervenție telefonica la Digi24. „In Ungaria, Polonia, Cehia, Italia, Franța au caștigat cine trebuia sa caștige… care erau impotriva…

- Sfarșitul de primavara le aduce multe necazuri locuitorilor din țari central-europene. Sunt inundații in Germania și Austria, unde au cazut in doar cateva ore cantitați record de precipitații: 50 de litri pe metru patrat. Iar sud-estul Poloniei a fost lovit de o tornada violenta.