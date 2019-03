Polonia, somată să restabilească pe deplin independenţa justiţiei La finalul unei vizite de cinci zile in Polonia, Mijatovic a denuntat de asemenea, intr-un comunicat, deficientele tot mai mari in ceea ce priveste apararea drepturilor omului, in special in materie de procreare, acces legal la avort si contraceptie.



"Autoritatile poloneze ar trebui sa ia masuri suplimentare pentru a restabili independenta totala a puterii judiciare si a remedia dezacordul si impasul care continua sa afecteze functionarea si credibilitatea anumitor institutii judiciare", in special ale Curtii Constitutionale si Consiliului Suprem al Magistraturii (KRS), a notat Mijatovic,

Stiri pe aceeasi tema

