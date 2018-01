Polonia si Ungaria vor sa infiinteze Banca Visegrad

Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria si Polonia vor sa aiba un cuvant greu de spus in ce priveste viitorul Europei si resping cu fermitate cotele de migranti impuse de UE, a declarat miercuri premierul ungar Viktor Orban, dupa o intalnire cu omologul sau polonez Mateusz Morawiecki, la Budapesta, transmite Reuters.

- Bulgaria, cea mai saraca membra a Uniunii Europene, criticata din cauza ineficientei sale in fata coruptiei endemice, va prelua in premiera, incepand de astazi, 1 ianuarie 2018, presedintia Consiliului UE. Bulgaria – care a intrat in Uniunea Europeana in 2007 – aspira sa arunce punti intre Estul si…

- Angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia lucratorilor romani, prin intermediul retelei EURES, un numar de 1.088 de locuri de munca, cele mai multe in Portugalia, Spania, Germania și Malta. Conform datelor centralizate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei…

- Economia Ungariei poate functiona si fara fonduri UE deoarece motorul economic nu sunt banii europeni ci muncitorii maghiari, a declarat premierul maghiar Viktor Orban la un post de radio national, potrivit index.hu. Orban a spus, de asemenea, ca la cel mai recent summit UE de la Bruxelles…

- Ungaria contribuie cu bani mulți la bugetul Uniunii și, in același timp, are acces la resurse serioase, dar acest schimb reprezinta un avantaj pentru UE, "de fapt, ei caștiga de pe urma noastra", a afirmat premierul. "Nu se intampla nimic pentru care ar trebui sa fim recunoscatori", a spus Viktor…

- USR someaza PSD-ALDE sa dea curs apelului celor sapte ambasade europene referitor la modificarea Legilor Justitiei si sa ceara avizul Comisiei de la Venetia. Potrivit USR, Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu vor indeparta Romania de Franta si Germania daca ignora apelul de transparenta facut…

- Ungaria considera ca o Polonie puternica este o componenta vitala a grupului central-european in interiorul Uniunii Europene, iar Budapesta va bloca orice actiune de suspendare a dreptului de vot al Varsoviei in UE, a avertizat vineri prim-ministrul ungar Viktor Orban, citat de Reuters, scrie Agerpres.…

- Pentru ca mai sunt doar cateva zile pana la Craciun, site-ul Paylab a analizat prevalenta primelor in perioada sarbatorilor in tarile europene. Acordarea unei sume suplimentare sub forma unor prime financiare nu reprezinta o practica comuna in sectorul corporate, angajatorii preferand…

- Angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia lucratorilor romani, prin intermediul retelei Eures, un numar de 936 de locuri de munca, cele mai multe in Portugalia, Malta si Germania. Conform datelor centralizate de ANOFM, în Portugalia sunt disponibile 330 de locuri de muncă…

- Partidul Popular (OVP, centru-dreapta, consevator), condus de Sebastian Kurz, si Partidul Libertatii (FPO) au ajuns la un acord pentru formarea noului guvern de la Viena, au anuntat surse familiare cu negocierile intre cele doua formatiuni, potrivit postului Dpa. In urma negocierilor, Sebastian…

- Romania se situeaza pentru al patrulea an consecutiv pe primul loc in topul modificarilor legislative din Centrul sau Estul Europei, cu 280 de lei adoptate din totalul de 1.040 legi adoptate in intervalul 1 august 2016 – 1 august 2017, potrivit raportului Grayling AcTrend 2017. Un procent de 45% dintre…

- Dezbaterea a durat timp de mai bine de doua ore in cadrul unui dineu cu usile inchise la care au luat parte liderii tarilor membre UE si care nu a facut obiectul unor concluzii scrise, la finalul primei zile a summitului de la Bruxelles."Punctele de vedere ale unora si ale altora nu s-au…

- Tarile din Grupul de la Visegrad (V4) - Ungaria, Cehia, Slovacia si Polonia - sprijina extinderea Uniunii Europene catre statele din Balcanii de Vest si eforturile pentru consolidarea politicii externe si de securitate comune a blocului comunitar, a afirmat joi presedintele comisiei parlamentare…

- Fosta sefa a UPC Romania, Severina Pascu, in prezent managing director al operatiunilor din Europa Centrala si de Est (CEE) ale Liberty Global, unul dintre cele mai mari grupuri de comunicatii prin cablu din lume, va conduce toate activitatile diviziei Consumer din Elvetia si Austria, pastrand responsabilitatea…

- Continua intalnirile pe modelul V4 (Grupul de la Visegrad - Ungaria, Polonia, Cehia, Slovacia) intre liderii a patru tari din Europa de Sud-Est, dupa evenimentul de acum doua luni de la Varna (Bulgaria). Premierii Romaniei, Bulgariei, Greciei si Serbiei, plus presedintele Serbiei, s-au intalnit vineri,…

- La intalnire au mai participat presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, Laurentiu Mihai, si secretarii de stat Rodica Nassar, Cristian Grasu si Octavian Alexandrescu din cadrul ministerului Sanatatii. "In urma discutiilor s-a stabilit infiintarea unui grup de lucru asumat prin…

- Cele mai multe locuri de munca sunt in Spania, Portugalia si Germania, potrivit Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Conform datelor centralizate de ANOFM, in Spania sunt disponibile 815 locuri de munca pentru muncitor necalificat pentru cules capsuni, in Portugalia…

- Producția agricola a Uniunii Europene a avut o valoare de 405 miliarde de euro in 2016, cu 2,8% mai mica decat in 2015. Statele membre cu cea mai mare producție agricola au fost Franța (73 miliarde de euro sau 17% din totalul UE), Italia (53,4 miliarde euro sau 13%) și Germania (52,9 miliarde euro sau…

- Solutiile Microsoft vor ajunge mai usor si mai rapid la partenerii si clientii din regiune. Tech Data a semnat un nou parteneriat strategic pentru a accelera adoptarea gamei complete de solutii software si cloud Microsoft, in Romania, Polonia, Cehia, Slovacia si Ungaria. Acordul dintre Tech Data si…

- Campionatul Mondial de handbal feminin 2017, din Germania. Romania debuteaza cu Paraguay, pe 2 decembrie! Lotul final al Romaniei pentru turneul final: Portari: Denisa Dedu (Siofok), Iulia Dumanska (SCM Craiova); Extreme stanga: Valentina Ardean Elisei (SCM Craiova), Ana Maria Iuganu-Popa (HCM Roman);…

- Romanii cu profesii in domeniile medical si comercial au cele mai mari sanse de a avea intarzieri la plata datoriilor, conform celui mai recent studiu al grupului polonez de colectare de creante Kruk. Conform stufiului 47% si respectiv 50% dintre acestia au inregistrat in trecut restante…

- Desi in buzunarele romanilor – sau in buzunarele majoritatii romanilor – nu se simte, economia Romaniei are cea mai dinamica crestere la nivel european. Potrivit datelor publicate marti de Oficiul European pentru Statistica (EUROSTAT), Romania a inregistrat in trimestrul al treilea al…

- Volodimir Kopceak, directorul adjunct al Centrului pentru Armata, Conversie și Studii de Dezarmare din Kiev, a declarat într-un interviu pentru moldnova.eu ca Rusia își poate retrage armatele din Donbas și Transnistria doar urmare a unor schimbari ireversibile în…

- Vladimir Ardaev, comentator la „RIA Novosti” Inca primavara trecuta Grupul de la Vișegrad, din care face parte Polonia, Cehia, Slovacia și Ungaria, a inițiat un scandal din cauza ”standardelor duble” in producerea alimentelor pentru țarile Europei de Vest și a celei de Est. Cele patru țari au declarat…

- Angajatorii europeni au lansat anunțurile de recrutare prin intermediul rețelei EURES Romania, din cadrul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca. Astfel, ofertele vin din: Spania – 814 locuri de munca: 800 muncitor necalificat – cules capșuni, 10 sudor, 3 tehnician, 1 inginer automatizari;…

- In urma cu o luna, ministrul Afacerilor Externe al Romaniei, Teodor Meleșcanu, a participat la Budapesta, la reuniunea ministeriala a Grupului de la Visegrad. Imediat dupa acest eveniment au aparut speculatii cu privire la dorinta Romaniei de alaturare la celor patru tari - Ungaria, Polonia, Cehia,…

- Compania poloneza Answear, specializata in comercializarea de articole de moda online, a inregistrat in primele 9 luni ale acestui an vanzari mai mari cu 130% fata de aceeasi perioada din 2016, in conditiile in care comertul cu haine si accesorii este unul dintre segmentele cu cele mai mari cresteri…

- Primul ministru maghiar, Viktor Orban, a declarat ca Europa centrala este ultima zona fara imigranti de pe continent si ca unitatea de idei dintre Ungaria, Polonia si Republica Ceha ar putea opri globalizarea si migratia in masa. Orban a facut aceste declaratii in timpul celebrarii celei de a 61-a aniversari…

- Ofertele de munca provin din urmatoarele tari: Belgia, Danemarca, Finlanda, Germania, Irlanda, Italia, Letonia, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Norvegia, Polonia, Republica Ceha, Slovacia, Slovenia, Spania si Ungaria, dupa cum urmeaza: Belgia: – medic stomatolog; – magaziner; – operator CNC; – electrician…

- Franța a mai fost nevoita sa cedeze in sectorul transportului rutier, un punct deosebit de delicat, pentru ca țarile din grupul de la Vișegrad (Polonia, Ungaria, Cehia și Slovacia), dar și Spania și Portugalia, erau ingrijorate de consecințele negative ale reformei asupra șoferilor lor.

- Romania si Germania (25,7%) se numara printre statele din UE in care industria a avut cea mai mare cota din valoarea adaugata bruta (VAB), in 2016, alaturi de Irlanda (36,6%), Cehia (32,1%), Slovenia (27,1%), Slovacia (26,9%), Ungaria (26,8%) si Polonia (26,5%), potrivit unui raport al Eurostat.

- Miliardarul Andrej Babis, caștigatorul alegerilor din Cehia (foto: www.politico.eu) In prima jumatate de veac de existenta, intre 1918 si 1968, Cehoslovacia a fost ocupata de trei ori: prima oara de Germania nazista, in 1939, apoi de trupele Moscovei, in 1945 si 1968. Dupa caderea comunismului si disparitia…

- Cehia trebuie sa gaseasca alti aliati europeni decat partenerii din grupul Visegrad (Cehia, Polonia, Ungaria, Slovacia), in special pentru a lupta impotriva imigratiei ilegale, a declarat miliardarul Andrej Babis, dupa victoria partidului sau la alegerile legislative. Andrej Babis, al carui partid ANO…

- Premierul ungar, Viktor Orban, a afirmat vineri la Bruxelles ca Parlamentul European a început sa implementeze „Planul Soros'' privind imigrația, întrucât Comisia pentru libertați civile, cetațenie și afaceri interne (LIBE) a PE a adoptat un raport privind amendarea…

- Liderii celor patru state ale Grupului de la Vișegrad (Cehia, Polonia, Slovacia și Ungaria) au participat miercuri seara la o cina impreuna cu președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, la invitația acestuia din urma, care a incercat astfel sa atenueze disensiunile dintre aceste țari și…

- Uniunea Naționala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) a semnat o Declarație comuna impreuna cu asociații de transport rutier de marfa și persoane, logistica, camere de comerț și confederații patronale din 17 țari impotriva aplicarii Directivei privind Detașarea Lucratorilor care efectueaza…

- Premierii a patru state din Europa Centrala au facut apel la Comisia Europeana sa lupte contra dublului standard in privinta calitatii alimentelor, o problema pe care o vad drept o reconfirmare a faptului ca occidentalii ii trateaza pe est-europeni drept … cetateni de mana a doua. Cehia, Ungaria, Polonia…

- Discriminarea deliberata a consumatorilor de alimente din Europa Centrala si de Est (CEE) este inacceptabila, a afirmat, vineri, premierul polonez Beata Szydlo, la summitul Grupului de la Visegrad (V4 - Cehia, Ungaria, Polonia si Slovacia).

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleșcanu, a participat luni, la Varșovia, la reuniunea șefilor diplomațiilor din statele București 9 (B9) - Bulgaria, Cehia, Estonia, Ungaria, Lituania, Letonia, Polonia, Romania, Slovacia - cadru in care a fost adoptata o declarație comuna, informeaza un comunicat…

- Asa numita Platforma 100, un grupuscul de ONG-isti stipendiati dinafara granitelor, a primit ordin sa reactioneze de urgenta impotriva apropierii Romaniei de Grupul de la Visegrad. Drept urmare, Ciolos si ai sai cer Guvernului Romaniei si Ministerului Afacerilor Externe „sa precizeze intentiile de…

- Declaratia comuna a asociatiilor transportatorilor rutieri din Bulgaria, Cehia, Danemarca, Estonia, Grecia, Ungaria, Irlanda, Letonia, Lituania, Olanda, Polonia, Portugalia, Romania, Slovacia si Spania impotriva aplicarii Directivei privind Detasarea Lucratorilor (96/71/CE) care efectueaza operatiuni…

