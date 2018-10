Polonia se reorienteaza spre gazele lichefiate din SUA pentru a-si reduce dependenta de Moscova Polonia a mai facut, miercuri, un pas spre independenta sa energetica fata de Rusia, dupa ce semnat doua contracte pe termen lung cu compania americana Venture Global LNG privind livrarea de gaze naturale lichefiate din SUA timp de 20 de ani.



Compania poloneza de stat PGNiG a anuntat miercuri semnarea acestor contracte, care confirma un acord preliminar convenit in luna iunie, cu privire la livrarea a doua milioane de tone de gaze naturale lichefiate (GNL) pe an. Aceste contracte garanteaza securitatea energetica a Poloniei, careia i se permite de asemenea sa revanda aceste gaze naturale… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

