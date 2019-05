Polonia scoate 800.000 de tone de titei din rezerva de stat dupa ce a oprit importurile din Rusia Ministerul polonez al Energiei a decis sa scoata titei din rezerva de stat pentru a putea asigura functionarea rafinariilor poloneze, dupa ce saptamana trecuta au fost suspendate importurile de petrol rusesc contaminat.



Saptamana trecuta, Polonia, Germania, Ucraina si Slovacia si alte state din regiune au anuntat ca au suspendat importurile de petrol rusesc prin conducta Druzhba (Prietenia) din cauza calitatii slabe a titeiului.



Problemele de calitate au aparut saptamana trecuta, cand un producator rusesc a contaminat petrolul cu mari cantitati de clorura organica. Aceasta… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul polonez la Energiei a decis sa scoata titei din rezerva de stat pentru a putea asigura functionarea rafinariilor poloneze, dupa ce saptamana trecuta au fost suspendate importurile de petrol rusesc contaminat. Săptămâna trecută, Polonia, Germania, Ucraina şi Slovacia…

- Pe 28 mai, in cadrul South East Europe Tech Tour 2019, cele mai promitatoare startup-uri de tehnologie din Romania, Croatia, Ungaria, Republica Moldova, Slovacia, Slovenia si Ucraina se aduna la Bucuresti pentru a se intalni cu investitori...

- Rusia intentioneaza sa restabileasca furnizarile de titei catre Europa prin conducta Druzhba (Prietenia) in doua saptamani, a anuntat Dmitry Kozak, adjunctul premierului rus, dupa discutii comune cu Belarus, Ucraina si Polonia, desfasurate vineri la Minsk, transmite Reuters potrivit Agerpres. …

- Rusia va purta vineri discutii cu Polonia, Belarus si Ucraina pentru solutionarea problemei petrolului rusesc contaminat care este in prezent pompat prin principalele conducte petroliere care deservesc Europa si care livreaza titei rafinariilor pana in Germania, transmite Reuters, relateaza Agerpres.Citește…

- Germania si Polonia, doi importanti cumparatori de petrol rusesc, au decis sa suspende importurile de petrol rusesc via conducta Druzhba din cauza calitatii slabe a titeiului, transmite Reuters. Aceasta decizie ar putea provoca probleme de aprovizionare rafinariilor grupului polonez PKN Orlen…

- Germania si Polonia, doi importanti cumparatori de petrol rusesc, au decis sa suspende importurile de petrol rusesc via conducta Druzhba din cauza calitatii slabe a titeiului, transmite Reuters, informeaza Agerpres.Citește și: Ce a discutat Vladimir Putin cu Kim Jong-un Aceasta decizie…

- Pretul energiei in Romania, pe piata spot, a scazut luni la jumatate fata de cel inregistrat saptamana trecuta, avand o medie de 123 de lei pe MWh, ca urmare a productiei mari de energie eoliana din Europa, in special din Germania, si a consumului mic, datorat Pastelui catolic. Pretul din tara noastra…

- Ofensiva neomarxismului pe frontul de Est continua. Slovacia a cazut, urmeaza Ucraina, de Balcani nici nu mai pomenim, piromanii progresistii si-au facut treaba aici. Am fi tentati sa credem ca si Romania este bagata in hora, zau ca asa pare, insa, nu, tara noastra joaca in alta Liga. Romania a initiat…