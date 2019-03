Stiri pe aceeasi tema

- Polonia va aloca 185 de miliarde de zloti (44 de miliarde euro) pentru modernizarea armatei pana in anul 2026, in principal pentru modernizarea avioanelor si elicopterelor militare, precum si a submarinelor, anunta ministrul Justitiei, Mariusz Blaszczak, citat de site-ul cotidianului Le Figaro, potrivit…

- Partidul Socialistilor Europeni (PES), din care face parte al doilea cel mai mare grup din Parlamentul European, S&D, isi desemneaza, astazi si maine, la Madrid, candidatul comun pentru sefia Comisiei Europene. Nominalizat este Frans Timmermans, actualul prim-vicepresedinte al CE. Deciziile luate de…

- De asemenea, Tudorel Toader ii transmite lui Frans Timmermans ca unele dintre cele opt recomandari suplimentare din ultimul Raport MCV nu pot fi implementate. Motivul – ele depașesc actualul cadru constituțional. In opinia unora (ministrul Justiției nu precizeaza despre a cui opinie este vorba), mai…

- Cazul navei "Sea watch", ancorata cu 47 de migranti la bord în largul marii la Siracuza agita si cancelariile europene, potrivit Il Giornale, citat de Rador.De mai multe ori, ministrul italian de interne Matteo Salvini si Guvernul de la Roma au cerut interventia Uniunii Europene…

- Norvegia a solicitat Poloniei sa-si recheme consulul de la Oslo, caruia ii reproseaza un 'comportament inacceptabil' fata de functionarii sai, transmite AFP, citand Ministerul de Externe norvegian, relateaza Agerpres.'Putem confirma ca Ministerul de Externe a indemnat Polonia sa-l recheme…

- Liniile de lupta se modifica în batalia politica a Europei dintre Est și Vest. Guverne eurosceptice îi tot sparg nasul Uniunii Europene în ultimii ani, nesocotindu-i autoritatea. UE s-a chinuit sa opreasca Ungaria sa desființeze instituții critice la adresa guvernului, Polonia sa epureze…

- Un barbat a fost arestat sub acuzația de omucidere, dupa ce cinci adolescente au murit in incendiul declanșat la un club de tip escape room, din nordul Poloniei. Absolut toate locațiile de acest gen din Polonia sunt acum verificate de autoritați.