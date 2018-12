Stiri pe aceeasi tema

- La proiect vor participa douazeci si noua de companii si institute de cercetare, printre care Robert Bosch, Infineon, STMicroelectronics, Osram, Carl Zeiss, GlobalFoundries si Murata. Comisia Europeana a declarat ca este de asteptat ca proiectul sa atraga inca 6 miliarde de euro de la investitorii…

- ”Presedintele Romaniei, potrivit, art 87 din Constitutie, nu poate participa, la cererea sa, la orice sedinta de Guvern, ci numai la acelea in care se dezbat teme privind politica externa, apararea si ordinea publica. Si nu conduce sedintele de Guvern decat in aceste situatii si cu aceste limite…

- „Sunt martor in mai multe dosare penale care vizeaza infractiuni savarsite de procurorii din cadrul DNA Ploiesti, Onea Lucian, Mircea Negulescu, Savu Alfred, Giluela Diaconu”, a declarat Andreea Cosma, marti, la sediul Parchetului General. Potrivit deputatului Andreea Cosma, in luna ianuarie…

- "Sa ne uitam in Constitutie ce e plangerea penala si modul in care Parlamentul o poate adopta pentru anumite fapte. Sa vedem care sunt motivele, cum o documentam, sa o inaintam Parlamentului sa vedem care e votul. A spune din start <<Nu>> inseamna a nega Constitutia", a declarat Florin…

- O ancheta a fost initiata pentru a stabili circumstantele acestui "incident criminal", se mai afirma in comunicatul autoritatilor marocane. Cele doua au fost gasite pe traseul spre Muntele Toubkal, cel mai inalt varf montan din Africa de Nord. Potrivit unui localnic, citat de site-ul…

- Stabilirea castigatorului de la Vocea Romaniei 2018 a starnit mari controverse. Bogdan Ioan, arhitectul din Constanta in varsta de 28 ani, are parte de pareri impartite in ceea ce priveste titlul obtinut.

- Desemnarea lui Bogdan Ioan drept castigatorul Vocea Romaniei a starnit dezbateri aprinse in mediul online. Pe langa laude si aprecieri, elevul lui Smiley a fost aspru criticat de cei care considera ca este „doar un imitator al lui Michael Jackson“. Un lucru ramane insa: castigatorul a fost ales exclusiv…

