Polonia reduce impozitul pe venit pentru salariaţi Masura urmeaza sa intre in vigoare cu putin timp inaintea scrutinului, a carui data inca nu a fost stabilita exact de seful statului, dar va fi intre 13 octombrie si 10 noiembrie.



De schimbarea prevazuta, care mai trebuie sa primeasca si avizul parlamentului, pot beneficia circa 25 de milioane de polonezi si aplicarea ei va costa anual 9,6 miliarde de zloti (2,6 miliarde de dolari) din banii publici.



Scaderea anuntata constituie una din promisiunile electorale ale premierului Mateusz Morawiecki, se aminteste in comunicat, potrivit stiripesuerse.ro

Sursa articol si foto: rtv.net

