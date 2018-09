Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii Naționale, Mihai Fifor, a scris marți pe Facebook ca democrația inseamna respectarea voinței cetațenilor exprimata prin vot și s-a intrebat daca alegatorii coaliției de guvernare iși doresc anularea votului lor sau caderea Guvernului.„Am ințeles ca in spatele protestatarilor…

- Pentru a treia zi, peste doua mii de oameni s-au adunat, din nou, la Iași, avand asupra lor steaguri ale Romanei, Uniunii Europene și Statelor Unite, pentru a protesta importiva PSD și a Guvernului. Aceștia s-au adunat in Piața Unirii, unde au scandat „Nu se mai poate, vrem anticipate!”, „Jos Guvernul”,…

- Pentru a doua zi, peste șase mii de oameni au protestat, la Iași. Aceștia s-au adunat, mai intai, in Piața Unirii, unde timp de o ora, s-a strigat „Uniți salvam Romania!” și „Justiție, nu corupție!”. Au fost scandate lozinci impotriva PSD și a Guvernului. Oamenii aveau cu ei steaguri ale Romaniei și…

- Mii de angajați ai Complexului Energetic Oltenia vor sa iasa in strada pentru acordarea grupei de munca pentru condiții deosebite. Oamenii se tem ca se vor alege cu salarii mai mici daca nu va fi aprobata legislația in acest sens. Potrivit președintelul Federației Naționale Mine Energie, Dumitru Parvulescu,…

- Mii de manifestanti au defilat din nou joi seara in Polonia in semn de protest fata de controversatele reforme judiciare, considerate de Uniunea Europeana ca fiind amenintari la adresa independentei justitiei si a statului de drept, relateaza lalibre.be.

- Președinta Curții a sfidat puterea și a venit la serviciu, deși noua lege o forțeaza sa se pensioneze. Premierul Poloniei a aparat in Parlamentul European dreptul fiecarei țari de a-și stabili sistemul judiciar.

- Proteste la Palatul Parlamentului, in ziua moțiunii de cenzura. Cateva zeci de persoane se afla, la aceasta ora, in Parcul Izvor, la protestul organizat de USR impotriva Guvernului, in ziua motiunii de cenzura Oamenii au banderole, tricouri si steaguri cu mesajul #farapenali. Acestia scandeaza din cand…

- Noi proteste au loc, duminica seara in Piața Victoriei din București. Oamenii s-au strans pentru a șasea zi consecutiv pentru a manifesta fața de colaiția de guvernare PSD-ALDE care dorește modificarea legislației penale prin ordonanța de urgența.