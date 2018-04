Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii polonezi isi vor dona primele pe anul 2017 celei mai mari organizatii caritabile din tara, iar parlamentarii isi vor vedea, cel mai probabil, salariile reduse cu 20%, a decis joi partidul de guvernamant, Lege si Justitie (PiS, conservator), reactionand la o cadere abrupta in sondaje, transmite…

- Senatorul PSD Liviu Pop propune, intr-o initiativa legislativa, majorarea cu 20% fata de luna februarie 2018 a salariilor personalului nedidactic din invatamantul preunivesitar, mentionand ca, astfel, se elimina o discriminare a acestei categorii de personal. Potrivit propunerii legislative pentru modificarea…

- Polonia va primi in anul 2022 primele sisteme Patriot achizitionate din SUA, a declarat marti premierul polonez Mateusz Morawiecki, transmite PAP. Seful executivului polonez a subliniat intr-un interviu acordat televiziunii publice ca rachetele, care sunt dotate cu tehnologie de ultima…

- In luna februarie, industria a iesit din contractie, dar avansul a fost modest, revenirea fiind sustinuta de avansul cererii interne si cresterea exporturilor, potrivit barometrului industrial lunar efectuat de IRSOP si SNSPA, transmite News.ro . Un index bazat pe raportul net dintre raspunsuri semnaleaza…

- Federatia Sindicala Solidaritatea Sanitara cere Ministerului Sanatatii sa renunte la Anexa 10 a Legii cadru 153/2017 privind salarizarea personalului medical din fondurile publice, anexa ce prevede plafonarea la 30% din salariu a sporurilor tuturor angajatilor din sistemul sanitar. "Solidaritatea Sanitara…

- Alex Benga lasa Juventus București, in iarna, pentru a trece la o echipa de prima liga din Polonia, Sandecja. Nepus la punct fizic, in urma unei accidentari, experimentatul fundaș central a așteptat o vreme pana cand și-a facut debutul la noua lui echipa. Titular, acum, constant, in unsprezecele celor…

- 98- dintre companiile romanesti au acoperit scaderea salariilor nete cauzata de trecerea contributiilor de la angajator de la angajat pentru toti angajatii, prin diferite metode, cea mai folosita fiind acordarea de bonusuri temporare, a aratat Alina Popescu, talent information solution leader, Mercer…

- Grecia ocupa un nou loc fruntas trist, inregistrand o scadere cu 19,1% a salariilor in perioada 2010-2017, conform raportului Institutului European al Sindicatelor. Grecia se afla astfel pe primul loc in randul tarilor in care s-au inregistrat scaderi de salarii. Valoarea reala a salariilor, daca se…

- Comisia are noua membri in componenta (cinci social-democrati, doi liberali si cate un membru ALDE si PMP), iar pentru aprobarea unui proiect este necesar un vot favorabil din partea a cel putin cinci consilieri locali. In consecinta, dupa circa 30 minute de asteptare, consilierii prezenti au decis…

- Salariul mediu net din ianuarie, mai mic fața de cel din decembrie. Salariul mediu net din ianuarie 2018 a fost de 2.484 lei, in scadere fața de luna decembrie cu 145 lei (-5,5%), a transmis marți Institutul Național de Statistica (INS). Cele mai mari salarii nete au ramas cele din IT&C, la polul opus…

- Salariul mediu net din ianuarie 2018 a fost de 2.484 lei, in scadere fata de luna decembrie cu 145 lei (-5,5%), a transmis marti Institutul National de Statistica. Cele mai mari salarii nete au ramas cele din IT&C, la polul opus (cele mai mici salarii nete) ramanand cele platite in industria ospitalitatii.…

- "Initiativa Bucharest 9" la Palatul Parlamentului Ministrii apararii din statele membre ale "Initiativei Bucharest 9" se vor reuni saptamâna aceasta la Palatul Parlamentului. La reuniune vor participa ministrii apararii din Bulgaria, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia,…

- USR a depus un proiect de lege care interzice parlamentarilor sa-si mareasca propriile salarii, astfel incat orice majorare a indemnizatiilor sa se aplice odata cu un nou mandat al celor doua Camere ale...

- Discuții importante au loc miercuri, in ultima zi de februarie, la biroul lui Liviu Dragnea de la Camera Deputaților. Surse guvernamentale au precizat, pentru STIRIPESURSE.RO ca mai mulți miniștrii vor discuta cu liderul PSD despre modificarile la legea salarizarii.Discuțiile se vor purta…

- In Franta, doua persoane fara adapost au fost gasite moarte, una la Valence, duminica, si una in regiunea pariziana, vineri. Temperaturi glaciale, accentuate de rafale de vant din nord-est, erau preconizate sa coboare pana la -10°C, dar urmeaza sa fie resimtite ca fiind de -18°C. Marti si miercuri…

- Minerii de la Salina Slanic-Prahova, sucursala a Societatii Naționale a Sarii – SALROM, au reluat greva spontana intrucat revendicarile lor nu au su fost solutionate de catre conducerea companiei....

- Polonezul Kamil Stoch a castigat sambata aurul olimpic la JO de iarna de la PyeongChang, la sarituri de la trambulina mare. Cu doua sarituri de 143,8, respectiv 141,9 metri, polonezul a obtinut 285,7 puncte, devansandu-i pe germanul Andreas Wellinger, 282,3 puncte (138,8 si 143,5 metri)…

- Premierul Viorica Dancila a explicat, joi, ca Legea salarizarii a avut la baza mai multe principii, intre care "plata egala la munca egala", mentionand ca acesta a dus la scaderea salariilor foarte mari. "Legea salarizarii are la baza cateva principii importante, la munca egala, plata egala este unul…

- Sportivele Clubului Sportiv „Alpin” Sfantu Gheorghe, Denisa Ștefania Popa și Adriana Cozanu, legitimate la secția de schi alpin, au participat in perioada 8-13 februarie 2018 la o serie de competiții internaționale in Polonia și Slovacia, sub indrumarea antrenorului și inițiatorului Clubului, Gheorghe…

- Aproximativ 100 de angajati de uzina de munitie si armament din Bumbesti Jiu, judetul Gorj, au participat, astazi, la un protest spontan, pentru ca „Revolutia fiscala“ va duce la reducerea veniturilor salariale pentru o parte insemnata a lucratorilor.

- Intrebat cum comenteaza faptul ca o parte din angajatii Parlamentului se confrunta cu scaderi de salarii, in conditiile in care parlamentarii au inregistrat cresteri, presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a sugerat deranjat ca nu ar trebui sa se aduca in „discutiile de nivel inalt ce se intampla…

- Ministrul Muncii a dat, din nou, asigurari ca salariile nu vor scadea. Lia Olguta Vasilescu a declarat aseara la Antena 3 ca totul se desfasoara conform programului de guvernare, iar cei mai favorizati de legea salarizarii vor fi medicii si cadrele medicale. "Cei care se așteptau sa le scada salariile…

- Liberalii amintesc ca in campania electorala PSD promitea creșteri de salarii și negau faptul ca vor fi introduse o serie de masuri controversate. Senatorul PNL, Florin Cițu, face un decalog al guvernarii PSD și arata cum s-a ajuns la scaderea salariilor. Citește și: Tariceanu se DEZLANTUIE:…

- Romania a inregistrat, in deceniul 2006 – 2016, o scadere a consumului de energie de 20,2%, dupa ce consumul scazuse deja, in perioada 1996 – 2006 cu 15,3%, arata datele publicate de Eurostat. In 1996 Romania consuma 47,9 milioane tone echivalent petrol, in 2006 40,6 milioane tone echivalent…

- Informatiile privind scaderea salariilor politistilor nu sunt reale, a sustinut, miercuri, intr-o conferinta de presa, ministrul Afacerilor Interne Carmen Dan, aratand ca cel mai mic venit in Politia Romana este de cel putin 3.000 de lei si ca 28.000 de angajati beneficiaza de majorare cu 10% a sporurilor…

- Ministrul Muncii a anuntat, marti, ca inca din luna mai 2017 se stia ca in cazul a 3% dintre bugetari vor scadea salariile, ea insasi anuntand acest lucru de mai multe ori. Lia Olguta Vasilescu a precizat ca s-a facut o confuzie intre legea salarizarii si modificarile aduse Codului Fiscal, informeaza…

- "S-a stiut ca la aproximativ 3% dintre bugetari vor scadea salariile inca din luna mai a anului trecut. Eu am anuntat acest lucru de mai multe ori, in mai multe interviuri (...) Nu am pornit de la inceput de la ideea scaderii vreunui salariu, dar pentru a respecta raportul de 1 la 12 au fost necesare…

- Ministrul Muncii a anuntat, marti, ca inca din luna mai 2017 se stia ca in cazul a 3% dintre bugetari vor scadea salariile, ea insasi anuntand acest lucru de mai multe ori. Lia Olguta Vasilescu a precizat ca s-a facut o confuzie intre legea salarizarii si modificarile aduse Codului Fiscal.

- Deși Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, cat și fostul ministru al Finanțelor, Ionuț Mișa au spus in repetate randuri ca salariile bugetarilor nu vor scadea dupa noua lege a salarizarii și transferul contribuțiilor de la angajat la angajator, marți, intr-o conferința de presa, Lia Olguța Vasilescu…

- Guvernul pregateste un proiect de Ordonanta de Urgenta pentru marirea salariilor brute ale personalului auxiliar din institutiile de stat, bugetari incadrati cu norme part-time, care, in prezent, trebuie sa plateasca taxe mai mai decat salariile nete pe care le incaseaza.

- Ruinele fostului oras antic Antigonea, fondat in anul 295 i. Hr. de regele Pirus din Epir ca un "Oras al iubirii", se afla in centrul unui proiect de dezvoltare a 100 de sate din Albania, dintre care mai multe au aparut in jurul parcului arheologic de cercetare a sitului istoric, informeaza agentia…

- Ruinele fostului oras antic Antigonea, fondat in anul 295 i. Hr. de regele Pirus din Epir ca un "Oras al iubirii", se afla in centrul unui proiect de dezvoltare a 100 de sate din Albania, dintre care mai multe au aparut in jurul parcului arheologic de cercetare a sitului istoric, informeaza agentia…

- Partidul National Liberal se afla intr-o postura destul de delicata din punct de vedere al pozitionarii fata de principalele teme de pe agenda publica... The post Scaderea salariilor si reactia strazii appeared first on Renasterea banateana .

- Opt state est-europene, inclusiv Romania, au fost de acord sa-si suplimenteze sumele alocate bugetului comunitar in viitorul cadru financiar multianual al UE, pentru a contribui astfel la acoperirea golului creat de Brexit in acest buget, a anuntat vineri seful de cabinet al prim-ministrului ungar Viktor…

- Opt tari est-europene, inclusiv Romania, vor suplimenta sumele alocate bugetului comunitar in viitorul cadru financiar multianual al UE, pentru a contribui astfel la acoperirea golului creat de Brexit in acest buget. Anuntul a fost facut, vineri, de seful de cabinet al prim-ministrului ungar…

- Opt state est-europene, inclusiv Romania, au fost de acord sa-si suplimenteze sumele alocate bugetului comunitar in viitorul cadru financiar multianual al UE, pentru a contribui astfel la acoperirea golului creat de Brexit, a anuntat vineri seful de cabinet al prim-ministrului ungar Viktor Orban, scrie…

- Vicepresedinte PNL Cristian Busoi declara ca anuntul ministrului Muncii ca scad salariile este "o ticalosie pesedista grandioasa", mentionand ca singurul instrument de lupta este mobilizarea intregii societati impotriva "ipocriziei" coalitiei de guvernare. "Anuntul ministrului Muncii ca…

- Vicepreședintele PNL Cristian Bușoi a criticat anunțul de scadere a unor venituri dat de catre ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, subliniind ca „este o ticaloșie pesedista grandioasa” și ca „al treilea guvern – echipa dlui Dragnea” „iși permite sa faca orice”

- Ministrul Muncii a recunoscut ca exista scaderi salariale si la nivelul unor bugetari cu venituri modeste, cum sunt grefieri, dascali sau personal auxialiar din învatamânt, Lia Olguta Vasilescu a declarat, la Realitatea TV, ca în aceste

- F. T. Ieri, grefierii prahoveni de la Curtea de Apel, Tribunalul Prahova și Judecatoria Ploiești au protestat, cu banderole albe la mana, fara a afecta actul de justiție, nemulțumiți de scaderea salariilor personalului cu functii de executie si de conducere cu o vechime mai mare de 15 ani, ca urmare…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, arata ca ''asa-zisa revolutie fiscala'' a PSD - ALDE a dus la scaderea salariilor si considera ca cei care au sustinut ca acest lucru nu se va intampla, prin transferul contributiilor sociale, ar trebui sa demisioneze din functii. …

- Senatul polonez a aprobat un proiect de lege controversat prin care va deveni ilegal ca polonezii sa fie acuzati de complicitate la Holocaust, noteaza BBC, citat de news.ro. Legea interzice, de asemenea, descrierea lagarelor de concentrare din Polonia ca fiind poloneze. Nerespectarea legii duce la amenzi…

- Premierul israelian și supravieșuitori ai Holocaustului au criticat un proiect de lege din Polonia care va scoate in afara legii afirmația ca Polonia este responsabila in vreun fel pentru atrocitațile naziste comise pe teritoriul sau.

- Ministerul Afacerilor Externe al Israelului a convocat duminica un inalt diplomat polonez, pentru a-i cere "o clarificare cu privire la votul asupra unei legi, denuntate de Israel, referitoare la rolul polonezilor in Holocaust", informeaza AFP. Aceasta lege prevede inchisoare pentru orice…

- Liderii statelor grupului de la Visegrad (Ungaria, Slovacia, Cehia si Polonia), reuniti vineri la Budapesta, au estimat ca Uniunea Europeana are nevoie de un ''nou proiect'', în care sa fie ascultata si parerea tarilor central-europene si care sa se concretizeze într-o alianta…

- “In urmatoarea perioada, Comisia pentru Fonduri Europene va demara o strangere de semnaturi in randul membrilor UNCJR (Uniunea Naționala a Consiliilor Județene din Romania) pentru a convinge noul guvern ca este absolut necesar ca macar 25% din fondurile europene sa fie direcționate inspre administrațiile…

- In 28 de ani, cați au trecut de la Revoluție, primele trei ligi s-au redus de la 264 de echipe la 106. Regresul a impuținat fotbaliștii cu peste 3.000 de seniori și vreo 5.000 de juniori. Scaderea continua a produs efecte și asupra naționalei, și a echipelor de topDoua finale de Cupa Campionilor Europeni,…

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei a urcat o pozitie in clasamentul FIFA si se afla pe locul 40, cu 737 de puncte, conform topului dat publicitatii joi. Romania este urmata in ierarhia mondiala de echipa Turciei, antrenata de Mircea Lucescu – 735 de puncte, noteaza News.ro . Lider este Germania,…

- Presedintele Poloniei, Andrzej Duda, a demis mai multi ministri marti, in conditiile in care Varsovia incearca sa-si imbunatateasca relatiile cu Uniunea Europeana, dupa ce Bruxellesul a acuzat-o de subminarea normelor statului de drept, relateaza Reuters. Printre ministrii demisi figureaza…

- Doi "grei" ai guvernului conservator polonez, ministrul Apararii, Antoni Macierewicz, si seful diplomatiei, Witold Waszczykowski, au fost demisi in urma unei remanieri anuntate oficial marti, scrie AFP.