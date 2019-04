Polonia: Profesorii îşi suspendă greva până în septembrie, pentru a nu perturba examenele de Bacalaureat Principalul sindicat al cadrelor didactice din Polonia a anuntat joi suspendarea, incepand de sambata, a grevei lor nationale foarte urmarita de 17 zile, afirmand totodata ca miscarea de protest va fi reluata odata cu inceperea noului an scolar, in septembrie, informeaza AFP.



Aceasta decizie a fost luata de cele doua mari confederatii sindicale, ZNP si FZZ, in ajunul examenelor pentru Bacalaureat, pe care greva risca sa le perturbe grav, si dupa o lupta inversunata cu guvernul conservator, care a refuzat sa le acorde profesorilor o crestere a salariului cu 30%, cum cereau acestia.

Sursa articol: agerpres.ro

Sursa articol: agerpres.ro

