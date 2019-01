Stiri pe aceeasi tema

- Pawel Adamowicz, primarul orașului-port polonez Gdansk, a fost injunghiat de mai multe ori, duminica seara, in timp ce se afla pe scena la o acțiune de strangere de fonduri, scrie BBC News. Atacatorul a urcat pe scena amplasata pentru o strangere de fonduri pentru achizitionarea de echipamente medicale,…

- Pawel Adamowicz, primarul orașului polonez Gdansk, este in stare critica dupa ce a fost injunghiat in timp ce se afla pe scena la un eveniment caritabil, au anunțat oficiali polonezi, potrivit postului BBC News citat de Mediafax.

- Primarul marelui port polonez Gdansk, Pawel Adamowicz, a fost atacat duminica seara de un necunoscut care l-a lovit de mai multe ori cu un obiect ascutit, au informat media locale, citand martori, transmite...

- Pawel Adamowicz, primarul orasului polonez Gdansk, este in stare critica dupa ce a fost injunghiat in timp ce se afla pe scena la un eveniment caritabil, au anuntat oficiali polonezi, potrivit postului BBC News.

- Primarul marelui port polonez Gdansk, Pawel Adamowicz, a fost atacat duminica seara de un necunoscut care l-a lovit de mai multe ori cu un obiect ascutit, au informat media locale, citand martori, transmite AFP.Primarul a fost reanimat la locului incidentului dupa care a fost transportat cu…

- Primarul a fost reanimat la locului incidentului dupa care a fost transportat cu ambulanta la spital, potrivit paginii de internet a cotidianului Gazeta Wyborcza. Atacul a avut loc in fata a cateva sute de persoane, pe un podium ridicat cu ocazia unei strangeri de fonduri pentru o organizatie finantand…

- ''Franta este omul bolnav al Europei, ea trage Europa in jos, in timp ce Polonia este un punct luminos'', a declarat Jacek Czaputowicz pentru canalul de televiziune Polsat News. Relatiile dintre Franta si Polonia s-au racit dupa sosirea la putere a conservatorilor la Varsovia, in 2015.''Atacul…

- Un nou incendiu a izbucnit la un depozit din Ploiesti, luni, 12 noiembrie, dupa cel de aseara, cand a luat foc un depozit de materiale plastice din sudul orașului. Acum, pompierii prahoveni intervin in nord, la incendiul de la o hala cu materiale textile, care se manifesta cu degajari mari de fum. Sase…