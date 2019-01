Primarul marelui port polonez Gdansk, Pawel Adamowicz, grav ranit cu cutitul duminica seara, este in viata dupa o operatie de cinci ore, dar inca nu se afla in afara oricarui pericol, au informat medicii, relateaza AFP. "Pacientul este in viata", le-a declarat jurnalistilor in jurul orelor 02.00 (01.00 GMT) chirurgul care l-a operat, Tomasz Stefaniak, la spitalul universitar din Gdansk, adaugand ca "starea acestuia este foarte, foarte grava" si ca "urmatoarele ore vor fi decisive". Pawel Adamowicz a fost "grav ranit la inima si are alte rani la diafragma si la organele din cavitatea abdominala",…