Polonia: Preşedintele Parlamentului îşi cere scuze pentru că a abuzat de avioanele oficiale Presedintele conservator al Dietei poloneze, Marek Kuchcinski, si-a cerut scuze luni pentru numeroasele sale calatorii, inclusiv unele cu familia, la bordul unor avioane guvernamentale, un caz ce ar putea afecta imaginea partidului sau cu cateva luni inaintea alegerilor legislative, informeaza AFP. Potrivit unor documente prezentate de opozitie si mass-media, Kuchcinski, in varsta de 63 de ani si al doilea om in stat potrivit Constitutiei, a folosit Gulfstream, elicoptere si avioane militare in jur de o suta de ori in ultimii ani. In 23 de ocazii, el a fost insotit de membrii familiei sale. El… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

