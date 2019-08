Stiri pe aceeasi tema

- 'Maine (vineri) intentionez sa demisioneze din functia de presedinte al Dietei', a declarat Kuchcinski, cu doua luni inaintea alegerilor legislative, intr-o conferinta de presa comuna cu liderul partidului de guvernamant Lege si Justitie (PiS), Jaroslaw Kaczynski, insistand ca nu a incalcat legea…

- Președintele conservator al Seimului Poloniei, Marek Kuchcinski, a spus joi ca va demisiona, dupa ce a dezvaluit ca a folosit avionul guvernamental pentru a zbura cu membrii familiei, relateaza Reuters. ”Planuiesc sa îmi prezint demisia mâine”, a spus Marek Kuchcinski.Liderul…

- Presedintele american Donald Trump va efectua vizite in Polonia si Danemarca la sfarsitul lunii viitoare dupa participarea la summitul G7 din Franta, a anuntat miercuri Casa Alba, relateaza dpa si Reuters. Vizita in cele doua tari va avea loc intre 31 august si 3 septembrie. Pe 1 septembrie, presedintele…

- Camera inferioara a Parlamentului din Polonia a adoptat un proiect de lege care ii scuteste de impozitul pe venit pe tinerii sub 26 de ani, relateaza AFP. Dupa ce peste un milion de polonezi au plecat sa lucreze in Regatul Unit si in alte state din Europa Occidentala, de la aderarea tarii la UE, in…

- Presedintele polonez Andrzej Duda i-a reprosat Uniunii Europene, vineri, ca intarzie discutiile privitoare la aderarile Albaniei si Macedoniei de Nord la blocul comunitar, la cateva zile dupa ce membrii est-europeni au avut de pierdut de pe urma impartirii functiilor de top ale UE, scrie Reuters.

- Mii de manifestanți adunați joi seara in fața parlamentului din Tbilisi au protestat fața de invitarea unui deputat rus, Serghei Gavrilov, sa ia cuvantul in Adunarea naționala georgiana cu prilejul unei reuniuni internaționale religioase. Atmosfera in jurul cladirii parlamentului, relateaza RFI, a fost…

- Un tribunal polonez l-a condamnat joi pentru neglijenta in serviciu pe fostul sef de cabinet al lui Donald Tusk, din perioada cand acesta era prim-ministru, in legatura cu accidentul aviatic de pe 10 aprilie 2010 de la Smolensk, in Rusia, in care si-au pierdut viata presedintele de atunci al statului…

- Piata energetica din Polonia este lasata la mana speculatorilor dupa ce interventiile repetate ale Guvernului i-au descurajat pe investitorii pe termen lung, a declarat presedintele Autoritatii nationale de reglementare (URE), Maciej Bando, care a apreciat situatia actuala ca fiind una "tragica",…