Polonia: Premierul Mateusz Morawiecki a anunţat suprimarea a 17 posturi de ministru adjunct în cadrul guvernului Premierul polonez Mateusz Morawiecki a anuntat luni suprimarea a 17 posturi de ministru adjunct in cadrul guvernului sau, acuzat ca este prea generos cu atribuirea de functii ministeriale, relateaza AFP.



'Am anuntat deja demisia a cinci persoane. Cu schimbarile adoptate astazi, se ajunge la 17 viceministri' mai putin, a declarat jurnalistilor Morawiecki.



Seful guvernului polonez nu a precizat cati dintre acestia vor parasi in mod real structurile guvernamentale, nici numarul celor care vor fi doar mutati pe alte posturi, nici ce economii ar aduce la buget desfiintarea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

