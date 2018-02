Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul perspectivei financiare actuale a UE pentru perioada 2014-2020, Fondul National pentru Protectia Mediului si Gospodarirea Apelor din Polonia (NFOSiGW) a semnat acorduri in valoare totala de 20 de miliarde de zloti (4,80 miliarde de euro) pentru investitii menite sa imbunatateasca calitatea…

- Un cercetator a prezentat masuratorile privitoare la poluare pe care le-a facut in cele mai mari cartiere ale orasului Iasi. A reiesit ca o zona teoretic "verde" are pulberi in suspensie de doua ori mai multe decat limita maxima atinsa.

- Polonia, tara care depinde de grupul rus Gazprom pentru doua treimi din necesarul sau de gaze naturale, a facut din diversificarea livrarilor un obiectiv strategic prin finalizarea unei conducte care sa ii ofere accesul la gazul norvegian, dupa ce in 2016 a finalizat un terminal pentru importul de gaze…

- "Nu ne diversificam livrarile pentru a putea continua cu Rusia. Este o chestiune de securitate, iar Baltic Pipe nu face parte din negocierile cu Gazprom", a declarat Piotr Naimski, secretar de stat responsabil cu infrastructura energetica. La venirea sa la putere in anul 2015, Partidul…

- In ultima perioada de timp, Sala de Sport „Stelian Manolescu” din Valenii de Munte a trecut printr-o serie de lucrari de renovare, reabilitare si dotare, astfel incat incinta sa poata oferi cele mai bune conditii. Vorbim despre o sala care, pe parcursul fiecarui an, gazduieste meciuri amicale sau oficiale,…

- Un tanar din Belgia a vizitat 20 de orase diferite din Europa fara sa plateasca cazare in niciunul dintre ele, cu ajutorul unei aplicatii destul de populare. Este vorba despre aplicatia de dating Tinder. Anthony Botta, in varsta de 25 de ani a profitat din plin de ea si si-a transformat intalnirile…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,4 grade pe scara Richter s-a produs sambata dimineata in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, la ora locala 3:00, potrivit Institutului National de Cercetare- Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Seismul a avut loc la o adancime de 124,4 kilometru in…

- Europa emergenta a depasit, anul trecut, nivelul de 2.000 de contracte de fuziuni si achizitii, iar China a devenit cel mai mare investitor strain din regiune, potrivit raportului "M&A Emerging Europe 2017/2018, publicat de CMS in colaborare cu EMIS. China a crescut valoarea investiţiilor…

- Din respect fata de opinia publica si pentru informarea corecta a iesenilor, conducerea Primariei Municipiului Iasi face o serie de precizari. Stadiul elaborarii Planului de calitate a aerului Prin adresa nr. 6306 / 19.01.2018, Primaria Municipiul Iasi a transmis catre Ministerul Mediului, Agentia Nationala…

- In 2017, Europa emergenta a depașit nivelul de 2.000 de contracte de fuziuni și achiziții. Investițiile Chinei au crescut cu 78%. China a devenit cel mai mare investitor strain din Europa emergenta in 2017, potrivit raportului "M&A Emerging Europe 2017/2018"* publicat de CMS in colaborare cu EMIS. China…

- Politistii prahoveni efectueaza, luni dupa-amiaza, cinci perchezitii la persoane banuite de comiterea unor delicte silvice, cinci persoane urmand a fi duse cu mandat la audieri.Potrivit unui comunicat al Inspectoratului Judetean de Politie (IJP) Prahova, descinderile au loc la Valenii de Munte,…

- Plafonul de garanții pentru programul "Prima Casa" 2018 insumeaza doua miliarde de lei, conform datelor oferite de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM).

- Bucovina Radauti, singura reprezentanta a judetului in esalonul al treilea, va relua pregatirile pentru retur astazi dupa-amiaza. Trupa antrenata de Daniel Balan si Dorin Goian, care a incheiat prima parte a sezonului pe locul 7, la doar trei puncte de podium, spera la un sezon de primavara la fel ...

- Ultima jumatate a lunii ianuarie va fi caracterizata de o evoluție sinusoidala la nivelul temperaturilor. Meteorologii anunța ca, in urmatoarele doua saptamani, vremea se va raci pentru scurt timp, apoi temperaturile vor crește pentru cateva zile, urmand ca spre finalul intervalului 15-28 ianuarie sa…

- Norvegia a exportat anul trecut 2,6 milioane de tone de fructe de mare, in valoare de 94,5 miliarde de coroane norvegiene, adica 12,69 miliarde de euro, un nivel record, a anuntat Consiliul norvegian. Datele reprezinta o crestere de 3% a valorii exporturilor, sau trei miliarde de coroane norvegiene,…

- Potrivit sefului Serviciului Salvamont Busteni, Gheorghe Haiduc, un barbat de 37 de ani din Botosani si o femeie au ramas blocati pe creasta Obarsiei, spre varful Omu, ei neputand sa inainteze.Pe munte viscoleste si este ceata iar femeia risca sa intre in hipotermie, in conditiile in care…

- Banca Nationala a Romaniei a cheltuit, anul trecut, circa 750 milioane de euro din rezerva valutara. In aceste conditii, in momentul de fata avem 33,494 miliarde euro, fata de 34.242 miliarde euro, la inceputul anului trecut. O buna parte din bani s-a dus pentru mentinerea cursului de schimb. Rezerva…

- Statul nu a început înca sa restituie timbrul de mediu – taxa declarata ilegala de autoritațile europene, dar va introduce o alta. Asta, dupa ce Guvernul a eliminat timbrul de mediu pentru autovehicule - parte a celor 102 taxe nefiscale care au fost desființate de la 1 februarie 2017.…

- Probleme mari pentru fostul premier, Adrian Nastase. Chiar in ultima zi din an, cabana acestuia din Azuga a luat foc.Din primele informații nu exista victime in acest incendiu. Se pare ca focul a pornit dintr-un depozit unde familia Nastase ținea aparate electrocasnice.

- Presa din Kazahstan anunta despre un scandal financiar international. Compania americana BNY Mellon, prin intermediul Curtii de Arbitraj de la Londra, a inghetat activele de 22 de miliarde si 600 de milioane de dolari din Fondul National al Kazahstanului, dupa ce Guvernul de la Astana a refuzat sa-i…

- Unul dintre ucenicii lui Iisus si primul martir crestin condamnat la moarte de autoritatile iudaice din Ierusalim, sfantul Stefane este praznuit de crestinii ortodocsi a treia zi de Craciun, pe 27 decembrie.

- Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca vor fi intensificari ale vantului și ninsori viscolite in zona montana inalta. In restul teritoriului vor fi precipitații mixte și se va forma polei.

- Potrivit informarii emise de Administratia Nationala de Meteorologie, in acest interval duminica va ninge in general moderat cantitativ in Carpatii Meridionali si de Curbura, unde se va depune strat nou de zapada. In dealurile sudice vor fi ninsori si lapovita, iar in Dobrogea si Campia Romana…

- Chiar si cea mai puternica eco­nomie eu­ro­peana poate avea mo­mente de sla­biciune, lucru dovedit de ultimele date macroeconomice venite din Germania. Exporturile germane au inregistrat un declin neasteptat in octombrie, iar importurile au crescut, diminuand ex­ce­dentul comercial si sporind…

- Michal Pomorski este un ziarist polonez. Are 36 de ani și a vizitat Romania de multe ori. Ii place! Un interviu despre sport, comparații intre ceea ce se intampla in Polonia și Romania, lucruri inedite despre tendințele și perspectivele lumii la care se pricepe toata lumea. Sau macar pretinde. Gazeta…

- ”Dupa pozitia Departamentului de Stat, dupa pozitia Uniunii Europene iata ca astazi se anunta ca si la nivelul Consiliului Europei, GRECO va lua in dezbatere situatia din Romania si din Polonia referitoare la justitie. Nu poti sa te faci ca nu vezi ca la nivelul Uniunii Europene, la nivelul partenerului…

- Gazprom a depasit vineri recordul inregistrat in 2016 privind exporturile de gaze naturale in Europa, livrand pana in 8 decembrie 179,8 miliarde de metri cubi, a anuntat directorul general al gigantului rus, Alexei Miller. "Pe ultima suta de metri ne-am lansat spre un nou record absolut al…

- Premierul Poloniei a demisionat din funcție. Beata Szydlo și-a prezentat demisia comitetului politic al partidului din care face parte (PiS), iar aceasta a fost acceptata, a anunțat, joi, purtatorul de cuvant al acestei formațiuni, Beata Mazurek. Motivul demisiei: „o schimbare necesara pentru a face…

- Proteste violente au loc la intrarea in Centrul vechi al orasului Ierusalim, precum si in orasele Jenin, Hebron, Betleem, Ramallah, Gaza si la frontiera dintre Fasia Gaza si Israel. Sute de protestatari au aruncat cu pietre peste gardul de la frontiera dintre Fasia Gaza si Israel. De asemenea,…

- Romania a castigat cu Paraguay, scor 29-17, s-a impus cu 31-28 in fata Sloveniei, iar marti seara a castigast cu 19-17 derby-ul cu Spania. Miza de-acum este locul ocupat in grupa la finalul tuturor partidei, deoarece locul 1 din grupa A, grupa Romaniei, va juca in optimi cu locul 4 din grupa B, locul…

- O zona din Romania ocupa locul cinci in topul celor mai performante regiuni din Europa, conform analizei facute de Milken Institute pe baza datelor privind locurile de munca, salariile si calificarea fortei de munca. Regiunea de Nord-Vest a Romaniei ocupa locul cinci in clasamentul celor mai performante…

- Comisia Europeana a transmis Romaniei, pe 4 octombrie, un ultimatum constand in doua scrisori de punere in intarziere si trei avize motivate in domenii ca piata unica digitala, mediu, mobilitate si transporturi. Termenul de conformare pentru evitarea unor litigii in aceste spete este 4 decembrie, altfel…

- Gheorghe Hagi a vorbit, intr-o conferinta de presa maraton, despre problemele din fotbalul romanesc, printre care reducerea numarului echipe din toate esaloanele. El le-a solicitat tuturor factorilor de decizie din sport sa se implice mai activ. "Polonia s-a dus, a crescut. Cehia, la fel,…

- Polonia va construi in orasul Brzeg (sud-vest) cea mai moderna inchisoare din Europa, informeaza joi agentia de presa PAP. Costurile sunt estimate la aproximativ 500 de milioane de zloti (119 milioane de euro). Centrul va putea primi pana la 1.500 de detinuti, cateva sute dintre…

- Producția agricola a Uniunii Europene a avut o valoare de 405 miliarde de euro in 2016, cu 2,8% mai mica decat in 2015. Statele membre cu cea mai mare producție agricola au fost Franța (73 miliarde de euro sau 17% din totalul UE), Italia (53,4 miliarde euro sau 13%) și Germania (52,9 miliarde euro sau…

- Romania a urcat opt poziții, pana pe locul 42, din 190, in clasamentul global PwC Paying Taxes 2018, care masoara ușurința cu care o companie iși poate plati taxele și impozitele. Clasamentul Paying Taxes este parte integrantă a raportului Doing Business, realizat în fiecare an de Banca Mondială…

- Romania incepe sa castige teren in Europa, dupa ce a devenit a 17-a economie a Uniunii Europene in functie de Produsul Intern Brut (PIB) si a 11-a economie dupa paritatea puterii de cumparare. Pe plan mondial, suntem a 34-a economie de mare export. Datele pentru anul 2016 arata ca am exportat…

- Nationala feminina de handbal a intrat in linie dreapta pentru Campionatul Mondial de handbal feminin, dupa ce a incheiat cu bine si turneul amical Trofeul Carpati de la Craiova. Din fericire, in echipa nu a aparut nicio accidentare noua, iar fetele vor pleca miercuri spre Germania cu zambetul pe…

- Parlamentul polonez dominat de conservatori a votat vineri pentru interzicerea comertului duminical, interdictie ce se va aplica in mod gradual si va deveni efectiva complet in 2020, informeaza AFP, preluata de Agerpres.

- Un mare actor si producator de filme s-a stins din viața. Peter Berling a murit la vârsta de 83 de ani. De-a lungul carierei sale de actor, a jucat în peste 130 de filme. Printre cele mai cunoscute pelicule în care a aparut se numara The Wrath of God (1972), Fitzcarraldo…

- Operatorul de pariuri sportive Superbet, cu obligatiuni emise din aceasta toamna pe piata alternativa AeRO de la Bucuresti, si-a lansat, marti, la Varsovia, in mod oficial, operatiunile pe piata din Polonia, devenind astfel singurul operator strain autorizat sa functioneze pe piata poloneza.

- VEZI MAI JOS GALERIA FOTO Directorul Agentiei pentru Protectia Mediului (APM) Cluj, Grigore Craciun, a declarat, luni, presei, la fosta rampa de deseuri de la Pata Rat, ca problema trebuie rezolvata cat mai repede, astfel incat sa nu existe o acumulare mai mare de levigat. …

- Romania ramane in topul țarilor cu cele mai multe decese cauzate de accidente rutiere. Țara noastra este depașita doar de Bulgaria. La polul opus se afla Suedia și Marea Britanie. Potrivit datelor publicate de Eurostat pentru anul trecut, cele mai puține fatalitați ca urmare a accidentelor rutiere…

- Mihaela Buzarnescu, in finala turneului de tenis de la Toyota. Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu s-a calificat, sambata, in finala turneului ITF de la Toyota (Japonia), dotat cu premii totale de 60.000 de dolari, dupa 6-1, 7-5 cu chinezoaica Jia-Jing Lu. Buzarnescu (29 ani, 68 WTA), principala…