Polonia: Pekao este interesată de preluarea altor bănci Informatia vine pe fondul speculatiilor ca mBank - a patra mare banca din Polonia - va fi scoasa la vanzare de actionarul majoritar Commerzbank. "Nu comentam speculatiile din presa. In prezent ne concentram pe implementarea deplina a strategiei noastre pentru perioada 2018-2020, inclusiv transformarea operationala care este cruciala pentru noi", a declarat seful bancii de stat. Acesta a adaugat: "In acelasi timp, monitorizam tendintele de consolidare din sectorul bancar polonez. Nu excludem participarea la viitoarele consolidari, dupa ce vom finaliza planul nostru strategic". Recent,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

