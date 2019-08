Stiri pe aceeasi tema

- Constructia portiunii finlandeze a conductei de gaze Nord Stream 2 este finalizata, a anuntat miercuri la Helsinki presedintele rus Vladimir Putin, citat de Reuters.Exprimandu-se alaturi de omologul sau finlandez Sauli Niinisto intr-o conferinta de presa, Putin a mai declarat ca Rusia va incepe…

- Fostul comisar european Kristalina Georgieva (Bulgaria) a fost desemnata de guvernele statelor membre candidatul Uniunii Europene pentru a conduce Fondul Monetar Internațional, dupa mai mult de 12 ore de discuții și voturi pe fondul diviziunilor din cadrul blocului Comunitar, potrivit Reuters, citat…

- Președintele PSD, Viorica Dancila, a declarat, miercuri seara, ca nu considera sondajele drept un indicator real pentru alegerile prezidențiale, dar scorul sau in sondaje este aproape de scorul partidului. ”Cred ca in sondaje stau destul de bine. Dar sondajele se schimba de la o saptamana la saptamana.…

- Social-democrații gorjeni se lauda ca au gasit candidații la Targu Jiu și Motru care sa caștige batalia electorala pentru fotoliul de primar in 2020. Potrivit liderului PSD Gorj, Mihai Weber, sondajele de opinie comandate pentru Motru și Targu Jiu sunt in continuare in desfașurare. Din datele preliminare…

- ”Sluga poporului”, partidul presedintelui Volodimir Zelenski, a castigat alegerile parlamentare anticipate desfasurate duminica in Ucraina cu 41.52% dupa numararea a 10.29% din voturi, conform informatiilor furnizate de comisia electorala centrala de la Kiev, informeaza Reuters. Platforma de Opozitie…

- Partidul Noua Democratie (centru-dreapta) are un avans de 10-15% in sondajele de opinie fata de formatiunea de stanga Syriza, inaintea scrutinului parlamentar anticipat programat duminica in Grecia, arata sondaje de opinie citate de agentia de presa Reuters si Mediafax.CITEȘTE ȘI: Cum sa iti…

- Ekrem Imamoglu, candidat din partea Partidului Republican al Poporului (CHP, de opozitie) a obtinut 53,6% din voturi la alegerile municipale desfasurate duminica la Istanbul, iar fostul premier Binali Yildirim, sustinut de presedintele Recep Tayyip Erdogan, 45,4%, informeaza Reuters, care preia cifrele…

- Partidul noului presedinte al Ucrainei, Volodimir Zelenski, si-a consolidat avansul inaintea alegerilor parlamentare preconizate pentru 21 iulie, conform rezultatelor unui sondaj dat publicitatii miercuri, citat de Reuters si LB.ua. Ultima ancheta a centrului de cercetare Reiting releva ca la fel de…