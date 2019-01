Polonia: Nouă mineri dispăruți n urma unui cutremur de pămnt Noua mineri au fost dați disparuți în urma unui cutremur de pamânt care a lovit o mina din apropierea orașului polonez Rudna, situat la 112 kilometri est de granița cu Germania, a anunțat pe Twitter compania producatoare de cupru, KGHM, relateaza Mediafax.



Purtatoarea de cuvânt a companiei KGHM, care deține mina, a declarat ca minerii au disparut dupa ce un cutremur de pamânt a lovit mina marți dupa-amiaza, la o adâncime de 770 de metri.



&"O operațiune de salvare este în curs de desfașurare. Unsprezece echipaje de urgența participa la operațiunea…

Sursa articol: hotnews.ro

