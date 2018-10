Stiri pe aceeasi tema

- Ofiterii de politie scotieni s-au deplasat in Europa de Est pentru a se asigura ca nu vor pierde sursele de informatii despre rutele drogurilor, traficul de persoane si crima organizata, dupa Brexit, potrivit Rador, care citeaza The Times . Ei au facut vizite in Slovacia, Romania si Polonia pentru a…

- “Europa ne-a lasat in voia sortii in 1945. Sa ne lase in pace,” a declarat Președintele Poloniei. „Cand problemele noastre vor fi rezolvate, ne vom ocupa de problemele europene, deocamdata insa sa ne lase in pace si sa ne dea voie sa indreptam Polonia” – a spus presedintele Andrzej Duda la Lezajsk in…

- Șeful MAE al Poloniei, Jacek Czaputowicz, spera intr-o sentința favorabila a Curții de Justiție a Uniunii privind reforma justiției in Polonia și da asigurari ca guvernul polonez va respecta hotararea. Vrea sa discute cu Berlinul despre reparațiile de razboi, potrivi Rador, care citeaza Rzeczpospolita…

- Papa Francisc soseste la Dublin, la 40 ani dupa calatoria triumfala a lui Ioan Paul al II-lea, pentru una dintre cele mai dificile vizite ale pontificatului sau. Motivul vizitei este Intalnirea Mondiala a Familiilor, prima dupa publicarea exortatiei "Amoris laetitia". Insa, cel mai mult va cantari tema…

- Consiliul Național al Magistraturii nu mai are de gand sa aștepte cu alegerea judecatorilor pentru Curtea Suprema pana la ședința din septembrie. Pentru joi, 23 august, este convocata ședința cu un singur scop. „Vom vota candidații” – spune deputata PiS, Krystyna Pawlowicz. Inițial, ședința a fost planificata…

- De la prabușirea comunismului, Romania a pierdut 1/6 din populație, Bulgaria 1/5. Lituania 1/4, Letonia 1/3. In parte, totul ca urmare a integrarii. Polonia a trecut printr-o experiența asemanatoare, dar acum mai bine de zece ani. Imediat dupa intrarea in Comunitate, din Polonia au plecat mai bine de…

- Propunerea de excludere a Consiliului Național al Magistraturi (KRS) din Rețeaua Europeana a Consiliilor Magistraturii (ENCJ) este un nou element de presiune, de razboi psihologic, care este dus cu Polonia in speranța ca autoritațile poloneze vor „ceda” și vor retrage reformele – considera Jacek Sasin,…

- Aceste este raspunsul Poloniei la prima etapa a procedurii de infringement lansate de CE impotriva Varsoviei, a informat o sursa oficiala poloneza, relateaza PAP. 'Acesta este un document juridic detaliat de cateva zeci de pagini, avand peste 90 de puncte. El prezinta intreaga istorie a disputei…