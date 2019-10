Polonia: Morawiecki va rămâne prim-ministru (înalt responsabil PiS) O schimbare la carma guvernului ar fi "irationala" din partea partidului de guvernamant, asa cum speculeaza mass-media asupra unei posibile inlocuiri a prim-ministrului, a explicat Sasin intr-un interviu acordat postului public de radio Jedynka. Speculatii privind posibila inlocuire a lui Morawiecki, eventual cu liderul PiS Jaroslaw Kaczynski, au aparut in mass-media in timpul campaniei electorale. Cu toate acestea, sunt asteptate schimbari in componenta guvernului. Componenta noului guvern va fi cunoscuta in doua pana la trei saptamani, a declarat luni reporterilor purtatorul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

