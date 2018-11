Stiri pe aceeasi tema

- In octombrie, Curtea Europeana de Justitie (CEJ) a precizat intr-o decizie ca Polonia trebuie sa suspende masurile de revizuire a Curtii Supreme, care pur si simplu permiteau PiS sa selecteze dupa bunul plac judecatorii de top.O justificare a proiectului de amendament la reforma privind…

- Partidul Lege si Justitie (PiS) aflat la guvernare in Polonia a anuntat miercuri un amendament legislativ prin care da inapoi in reforma privind Curtea Suprema, care s-a aflat in centrul disputei sale cu Uniunea Europeana, ce acuza Varsovia de nerespectarea standardelor democratice, relateaza Reuters.…

- Curtea de Justiție a Uniunii Europene, a anunțat, vineri, ca Polonia trebuie sa suspende imediat aplicarea dispozițiilor referitoare la reducerea varstei de pensionare a judecatorilor Curții Supreme, potrivit unei ordonanțe a vicepreședintei Curții de Justiție.

- Oficialul polonez a facut acest comentariu in contextul desfasurarii joi si vineri, in Slovacia, a unui nou summit al V4. ''Unul dintre aceste lipsuri, pe care liderii celor patru tari l-au evidentiat, este interferenta excesiva a institutiilor europene in politica interna a statelor membre. De asemenea,…

- Comisia Europeana a anuntat luni ca a sesizat Curtea Europeana de Justitie (CEJ) in cazul legii adoptate de Polonia pentru reducerea varstei de pensionare a judecatorilor de la Curtea Suprema.

- ​Comisia Europeana a decis luni sa sesizeze Curtea de Justiție a UE (CJUE) cu o acțiune impotriva Poloniei, pentru a proteja independența Curții Supreme" din acest stat membru al Uniunii Europene, a informat CE, intr-un comunicat remis HotNews.ro.

- Comisia Europeana a anuntat luni ca a sesizat Curtea Europeana de Justitie (CEJ) in cazul legii adoptate de Polonia pentru reducerea varstei de pensionare a judecatorilor de la Curtea Suprema, spunand ca incalca valorile fundamentale ale UE, potrivit dpa si AFP. Comisia Europeana a solicitat o procedura…

- Comisia Europeana va lua masuri impotriva celor care nu respecta statul de drept, a anuntat presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, scrie Reuters conform News.ro . „Comisia va rezista in fata tuturor atacurilor asupra statului de drept”, a declarat Juncker in discursul sau privind starea…