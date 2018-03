Stiri pe aceeasi tema

- Satu Mare ar putea avea acces direct la coridorul de transport al viitoarei infrastructuri rutiere „Via Carpatia”. Mai multe state din Europa de Est, printre care și Romania, vor sa construiasca impreuna o axa rutiera care sa lege Lituania de Grecia. Proiectul a obținut adeziunea a șapte țari: Lituania,…

- Fenomenul de manipulare a kilometrajului masinilor, care a luat amploare in Europa, ar putea fi oprit prin folosirea tehnologiei blockchain din spatele criptomonedei bitcoin, considera Mihai Cune, antreprenorul care a dezvoltat o platforma pentru verificarea istoricului masinilor second-hand.…

- In timpul Erei Migratiei (300 - 700 e.n.), grupuri precum gotii si vandalii s-au stabilit in Europa, profitand de declinul Imperiului Roman. Un grup care a devenit confortabil a fost cel al bavarilor, care s-au stabilit in sudul Germaniei in...

- ''Avem nevoie de abordari curajoase'', a spus Kickl, membru al Partidului Libertatii (FPOe, de extrema-dreapta), intr-o conferinta de presa. El a estimat ca actuala lege austriaca privind azilul nu mai raspunde realitatii unei lumi globalizate. Oficialul austriac a anuntat ca, in a doua jumatate…

- Prodcatorul american de mașini electrice Tesla va deschide un centru de inginerie in Grecia, la Atena, care se va ocupa de cercetare și dezvoltare, scrie The Guardian . Aceasta este un succes puternic pentru Grecia, țara care a dat trei dintre cei mai puternici ingineri ai constructorului auto. Planurile…

- Producatorul de vinuri Purcari (WINE) din Republica Moldova, listat la jumatatea lunii februarie la Bucuresti, a inregistrat anul trecut vanzari de 147 milioane lei, in crestere cu 38%, in timp ce profitul net s-a majorat cu 37%, la 32 milioane lei, potrivit datelor financiare preliminare. …

- Politistii rutieri din judetul Alba au verificat 183 de autovehicule destinate transportului public de persoane si 291 autovehicule de transport marfa, iar pentru abateri constatate au aplicat 103 amenzi, in valoare de 28.960 lei. Activitatea de control s-a desfasurat, pe parcursul a 7 zile, conform…

- Parlamentul European cere guvernelor din UE sa determine rapid daca in Polonia exista un risc de incalcare grava a valorilor europene și sa propuna soluții, in cazul unui raspuns afirmativ. Plenul Parlamentului a aprobat joi – cu 422 de voturi pentru, 147 contra și 48 de abțineri – propunerea Comisiei…

- Jaroslav Kaczynski, seful partidului la guvernare in Polonia, premierul ceh Andrej Babis si Liviu Dragnea, presedintele PSD, sunt printre liderii europeni despre care publicatia The Economist afirma ca dirijeaza din umbra, pe un drum gresit, tarile lor, adaugand ca Italia ar putea urma aceeasi cale,…

- Cel putin 3 persoane au murit si alte 21 au fost ranite, dupa ce un bloc de locuinte cu trei etaje s a prabusit in Poznan, vestul Poloniei, probabil ca urmare a unei explozii de gaz, au anuntat pompierii, informeaza duminica AFP citat de Agerpres.ro. Am scos de sub daramaturi trei corpuri neinsufletite.…

- De ceva vreme democratia europeana se confrunta cu o problema. In cateva state puterea este exrcitata din umbra de oameni cu probleme penale care nu pot ocupa o functie executiva si au recurs la premieri si ministri marioneta. Este cazul Poloniei, Romaniei si Cehiei, scrie publicatia „The Economist“…

- Jaroslaw Kaczynski, presedintele partidului de guvernamant din Polonia, si Liviu Dragnea, condamnat intr-un dosar care vizeaza fraude electorale si care se confrunta si cu acuzatii de coruptie, dar conduce partidul aflat la putere in Romania si numeste prim ministri stersi, sunt doi dintre politicienii…

- Parlamentul European a votat rezolutia care propune activarea articolului 7 al Tratatului UE pentru Polonia, majoritatea europarlamentarilor sustinand sanctionarea Varsoviei. Aproape toti eurodeputatii PSD au votat impotriva sanctionarii Poloniei, desi familia lor politica stabilise un vot „pentru“.…

- In intervenția sa de ieri din Parlamentul European, europarlamentarul Laurențiu Rebega a luat apararea Poloniei impotriva votului de sancționare a acestui stat care a avut loc in plenul de la Bruxelles. Rebega a precizat in discursul sau ca ”activarea articolului 7 din TUE este cea mai dura…

- Un front atmosferic rece continua sa afecteze o mare parte a Europei, iar numarul total de decese a ajuns la 55, pe fondul ninsorilor abundente si a vantului puternic, relateaza BBC News si The Associated Press.

- In aceste conditii, "existenta unor arme nucleare tactice ale SUA gata de utilizare in Europa nu reprezinta doar o relicva a razboiului rece, ci si o pozitie foarte agresiva", a insistat Serghei Lavrov, vorbind la o conferinta privind dezarmarea la Geneva. Ministrul rus a acuzat SUA ca au decis sa mentina…

- "Teaching European History through Cinema (TEHC) este un nou proiect de educatie cinematografica care se va implementa în 4 tari europene - Italia, România, Bulgaria si Slovenia - în decursul acestui an. Programul îsi propune sa creasca popularitatea filmului european…

- Furnizorul de cablu și internet UPC Romania ar putea fi ajunge in curtea Vodafone, dupa o tranzacție de 14 miliarde de euro intre operatorul britanic de telefonie și grupul american Liberty Global. Aceasta din urma controleaza UPC in Romania. Vittorio Colao, șeful Vodafone, a recunoscut luni existența…

- Orasul polonez Wroclaw a fost declarat cea mai buna destinatie turistica a anului 2018. „Sunt extrem de mandru de aceasta distinctie. Le multumesc tuturor locuitorilor si turistilor care au trecut prin Wroclaw. Castigarea acestei competitii arata ca orasul nostru este unul dintre cele mai…

- Un val de frig siberian a cuprins Europa, gerul provocand moartea a cel putin noua persoane incepand din weekend, scrie AFP, citat de News.ro . In Franta, doua persoane fara adapost au fost gasite moarte, una la Valence, duminica, si una in regiunea pariziana, vineri. Temperaturi glaciale, accentuate…

- Parlamentul ungar a votat marti o rezolutie prin care isi exprima solidaritatea fata de Polonia, in contextul disputei pe tema statului de drept pe care Varsovia o are cu Comisia Europeana, care a activat recent impotriva Poloniei Articolul 7 din Tratatul Uniunii Europene, informeaza agentia MTI. In…

- Romania, declin al suprafetelor certificate ecologic Foto: Arhiva. România si Polonia înregistreaza un declin al suprafetelor certificate ecologic si al producatorilor de alimente bio, desi cele doua tari se afla într-un top 10 al regiunii, ca suprafata totala agricola ecologica.…

- Festivalul Peștelui care va avea loc la Complexul ”Trei Lacuri” in luna mai a acestui an, reprezinta intalnirea ideilor administrației locale din Campia Turzii și a Euro-Toques Romania, condusa de catre Maestrul Radu Zarnescu in calitate de președinte, asociație membra a organizației profesionale internaționale…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, vineri, ca este nevoie de un proiect de reformare a Politiei Romane, dupa ce, anul trecut, institutia s-a confruntat cu unele cazuri "grave" care au pus in pericol increderea cetatenilor in institutie. Ea a adaugat ca este necesar ca politistul sa…

- Comisia Europeana va trebui sa accepte ritmul in care cele 8 termocentrale romanesti pe carbune se retehnologizeaza pentru a deveni mai putin poluante, sustine ministrul Energiei, Anton Anton. Daca acest ritm nu le convine europenilor, sa vina ei cu banii de investitii, iar statul roman va…

- O veste nu tocmai buna vine in urma unei cercetari despre condițiile de trai a zece state europene. Iar Marea Britanie se afla pe ultimul loc, in urma unor țari precum Germania, Spania, Irlanda Italia sau Polonia.

- Ungaria si Polonia îsi mentin pozitia si nu vor accepta imigranti si acuza presiunile lansarte de Uniunea Europeana, a declarat joi ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, dupa întrevederea cu ministrul polonez de Interne, relateaza agentia MTI,

- Potrivit datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), in Spania sunt disponibile 158 de locuri de munca pentru agricultori, in Germania – 115, majoritatea pentru soferi de camion si salvamari, iar in Danemarca sunt 100 de locuri pentru lucratori in agricultura –…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a protestat joi impotriva adoptarii in Polonia a unei legi 'inacceptabile' ce vizeaza sa apere imaginea tarii si permite urmarirea in justitie a celor care neaga crimele nationalistilor ucraineni comise intre 1925 si 1950, informeaza AFP. …

- 'Am observat in ultimii ani tensiuni crescande in interiorul UE, in special din cauza crizei migratiei. In acest context, proiectul nostru ambitios in Austria este de a construi punti cu tarile grupului de la Visegrad', a anuntat Kurz la o conferinta de presa cu premierul ungar. Declaratia…

- Polonia si Ungaria sunt obligate sa iși revizuiasca planurile privind Europa. Cele doua tari incearca sa contracareze pactul dintre Emmanuel Macron și Angela Merkel si se simt amenințate de proiectul președintelui francez și al cancelarului german pentru a reinnoi și a consolida Uniunea, scrie publicatia…

- Autoritatile turce au arestat peste 300 de persoane suspectate de ''propaganda terorista'' pe retelele de socializare impotriva ofensivei duse de Ankara impotriva unei militii kurde in nord-vestul Siriei, relateaza AFP. De la 20 ianuarie, ''311 de indivizi care au facut propaganda terorista pe retelele…

- Comisia Europeana a anuntat joi ca a trimis scrisori de notificare prin care cere clarificari de la Danemarca, Italia, Olanda, Polonia si Portugalia.Comisia este ingrijorata de incredintarea directa a unor contracte in domeniul Apararii de catre Italia, Polonia si Portugalia, care nu par…

- Trei persoane au fost arestate pentru propaganda nazista in Polonia, a anuntat marti procuratura, transmite agentia poloneza de presa PAP. Cei trei au fost arestati la recomandarea Biroului procurorului din Gliwice (sudul Poloniei), care a lansat sub supervizarea procurorului general al…

- Autoritatile kurde au emis luni mandate de arestare impotriva a 35 de persoane suspectate ca fac 'propaganda terorista' pe retelele sociale impotriva ofensivei pe care Ankara o desfasoara impotriva unei militii kurde in Siria, informeaza AFP. Potrivit postului public de televiziune…

- Politia italiana a anuntat joi destructurarea unei organizatii infractionale chineze de tip mafiot care controla distributia de produse chinezesti in Europa. Douazeci si opt de persoane au fost arestate in cadrul operatiunii, relateaza dpa, potrivit Digi24.ro.

- De ce mai avem sistem de ticketing in SMART CITY CLUJ, domnule Boc? Municipalitatea face subventii „in orb", facandu-se ca nu stie ca are socotitoare electronica. Primaria se pregateste sa ofere, în sedinta de Consiliu Local de miercuri, 7,5 milioane de lei Companiei de Transport Public…

- Fostul sef SPP Dumitru Iliescu iși continua campania dura impotriva ambasadorilor din UE care dau lecții de anticorupție Romaniei, ignorand comportamentul fața de interesele proprii. El noteaza pe facebook: "Astazi voi prezenta fapte de coruptie deosebit de grave din Germania. Cand am vazut documentarul…

- Rafalele violente de vant care au afectat miercuri mai multe tari din Europa au provocat moartea unei persoane, deraierea unui tren, au perturbat traficul aerian si au intrerupt furnizarea alimentarii cu energie electrica la mii de locuinte, informeaza Reuters si AFP. In Elvetia, furtuna…

- Publicația americana New York Times a publicat, in ultima zi a anului, o analiza despre situația tensionata din Romania generata de modificarile aduse legilor justiției. Romania este nominalizata printre țarile din Europa de Est in care guvernele au amenințat, in anul 2017, valorile liberale, „adoptand…

- Firma Constanta South Container Terminal SRL a fost infiintata in anul 2003 si are sediul social in municipiul Constanta, cladirea administrativa Mol II S Port Sud, judetul Constanta. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, consultat pe 30 decembrie 2017, societatea are un capital social…

- Agentia Nationala impotriva Traficului de Persoane (ANITP) va fi raportor national, iar functionarii publici vor fi inclusi in randul personalului, potrivit unui proiect de lege, lansat, vineri, in dezbatere publica de Ministerul Afacerilor Interne (MAI).

- Mii de peruani au participat joi la marsuri de protest in tara impotriva gratierii fostului lider autoritar Alberto Fujimori de catre presedintele in exercitiu, care este implicat intr-un scandal de coruptie, si au cerut noi alegeri generale, informeaza vineri Reuters, potrivit Agerpres. Protestele…

- Ieșirea Poloniei din UE este foarte puțin probabila. Deși nu tuturor le pare o tragedie - vocile "ce nevoie avem de aceasta Uniune" se aud acum tot mai des decat inainte de scandalul dintre guvernul PiS și Bruxelles, potrivit Rador. Imi amintesc ca in referendumul din anul 2003 impotriva intrarii in…

- Obligarea tarilor UE sa primeasca migranti, nu este corect fata de popoare. Sa obligi tarile sa primeasca refugiati nu va ajuta Europa. Sunt cuvintele cancelarului austriac Sebastian Kurz intr-un interviu pentru cotidianul german Bild.

- In perioada sezonului rece, cu precadere in preajma sarbatorilor de iarna, se organizeaza activitati si evenimente cultural-artistice si recreative (spectacole, baluri, petreceri, intruniri, concerte, targuri, balciuri, jocuri de artificii sau spectacole pirotehnice, alimentatie publica, patinoare,…