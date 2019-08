Polonia: Marele rabin, indignat de ceremoniile oficiale pentru o unitate care a colaborat cu naziştii El a regretat in special ca ceremoniile - organizate de ministrul pentru problemele fostilor combatanti sub patronajul presedintelui Andrzej Duda - au loc cu ocazia implinirii a 75 de ani de la crearea Brygada Swietokrzyska (Brigada de munte a Sfintei Cruci). Marele rabin a declinat invitatia ministrului Jan Kasprzyk de a participa la aceste ceremonii si a transmis presedintiei raspunsul sau. 'Organizarea acestor ceremonii reprezinta o insulta la memoria tuturor cetatenilor polonezi ucisi in lupta impotriva nazistilor. Consider ca o insulta personala faptul de a fi invitat sa particip.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Heiko Maas, ministrul german de Externe, efectueaza o vizita în Polonia, ocazie cu care va participa la o ceremonie de comemorare a Insurecției de la Varșovia din 1944, eveniment în cursul caruia aproape 200.000 de polonezi, majoritatea civili, au murit în luptele contra trupelor Germaniei…

- O ambarcațiune de pescuit, aparent aparținând de forțele militare nord-coreene, a traversat ilegal frontiera maritima între cele doua Corei și a fost remorcata într-un port sud-coreean, au anunțat duminica autoritațile militare de la Seul, potrivit agenției Yonhap, preluata de Mediafax.La…

- Celebrul Festival-concurs ”Cerbul de Aur” se va desfașura in perioada 22-25 august, in Piața Sfatului din Brașov. Evenimentul, care s-a reluat anul trecut dupa o pauza de 9 ani, va aduce pe scena 12 artiști aleși dintre cei 71 de concurenți din 21 țari din Africa de Sud, Italia, Israel, Rusia, Australia,…

- Forțele de intervenție in situații de risc aviatic au intrat in alerta, luni, dupa ce s-a aflat cu ce problema se confrunta un avion aflat in aer. Este vorba despre o aeronava la bordul careia s-ar afla 152 de oameni – pasageri si echipaj. Cursa venea din Germania și, conform jpost.com, este așteptata…

- Omagiu adus celor cazuți in luptele pentru apararea neamului romanesc Intreg județul Ilfov i-a omagiat și i-a cinstit pe cei care s-au jertfit in luptele pentru apararea patriei și pentru intregirea neamului romanesc. Bineințeles, și in comuna Berceni ceremonia de pomenire a eroilor comunei a adunat…

- Brigada 77 a Armatei britanice, care este specializata in operatiuni cibernetice, printre ale activitati clandestine, nu reuseste sa recruteze suficient personal, in ciuda faptului ca secretarul pentru Afaceri Externe Jeremy Hunt spunea ca Regatul Unit are o capacitate cibernetica ofensiva din ce in…

- BABEL – Festivalul Artelor Spectacolului Targoviște (FAST) ajunge, in anul 2019, la cea de-a IX-a ediție. Ne vor calca pragul 19 de țari: Cehia, Polonia, Rusia, India, Italia, Belgia, Algeria, Franța, Scoția, Germania, Japonia, Anglia, Islanda, Israel, Coreea de Sud, Lituania, Macedonia, Republica Moldova,…