In jur de 200 de persoane au strabatut centrul capitalei, purtand pancarte pe care scris: 'Monseniore episcop, protejarea pedofililor este o infractiune', 'Ne-am saturat de lasitatea clerului!' si 'Pedofilii in inchisoare!'. Manifestantii purtau o harta a Poloniei pe care orasele si satele unde au fost semnalate cazuri de pedofilie erau marcate cu crucifixe de culoare neagra. Ei s-au oprit in fata a patru biserici, unde au fost citite marturiilor unor victime. 'Protestam pentru ca Biserica ramane pasiva si nu face nimic impotriva celor responsabili de aceste crime', a declarat pentru AFP Marek…