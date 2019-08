O furtuna extrem de violenta a provocat cateva decese si a ranit 10 persoane, lovite de fulger, joi, in Muntii Tatra din sudul Poloniei, au anuntat reprezentantii Serviciilor de salvare si interventii montane, citati de AFP. "Zece persoane au fost lovite de fulger in zona masivului Giewont. S-au inregistrat cateva decese in zone diferite ale Muntilor Tatra", a declarat coordonatorul serviciilor de salvare, Jan Krzysztof, citat de companiile mass-media poloneze, fara sa ofere insa alte cifre exacte. Potrivit primelor informatii publicate de mass-media poloneze, inclusiv de postul privat de televiziune…