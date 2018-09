Polonia, lovitură pentru UE. Sfidare după amenințări Magistratii au fost numiti la camera disciplinara nou infiintata, care potrivit unor experti in domeniul judiciar ar putea fi folosita ca un instrument de intimidare a celor care au o atitudine critica fata de guvern. Partidul de guvernamant Lege si Justitie (PiS), de orientare conservatoare si nationalista, este acuzat de influentarea politica a instantei supreme, unde urmeaza sa fie numiti 44 din cei aproape 120 de judecatori, arata Reuters. Zece decani ai facultatilor de drept poloneze afirma intr-o scrisoare publicata joi ca unii candidati nu sunt calificati corespunzator… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

