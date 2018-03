Stiri pe aceeasi tema

- "Am spus ca este de competenta Curtii Consitutionale si am invocat si practica CEDO, opinia Comisiei de la Venetia, ca este normal ca noi cei din corpul carora a plecat problema penala sa decidem asupra imunitatii. Daca ar fi ramas aceasta competenta la Camera sau la Senat s-ar fi creat o stare de inconvenienta…

- Legea prin care este sporita imunitatea judecatorilor Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) este partial neconstitutionala, a decis marti CCR, potrivit lui Valer Dorneanu, președintele Curții. Astfel, judecatorii CCR nu vor beneficia de imunitate in ceea ce priveste urmarirea penala, insa va fi nevoie…

- Presedintele polonez Andrzej Duda le-a cerut joi iertare evreilor alungati din tara sa in timpul campaniei antisemite din 1968, relateaza AFP. Subliniind ca "Polonia libera si independenta de astazi, generatia mea, nu are nicio responsabilitate", Duda s-a adresat evreilor fortati sa plece in exil si…

- Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, l-a intrebat pe ministrul dezvoltarii regionale, Paul Stanescu, daca susține punctul de vedere negativ pe care Guvernul Romaniei la dat pentru propunerea legislativa prin care administrațiile publice locale ar urma sa primeasca o cota de 100% din impozitul pe venit.…

- Autoritatile ucrainene au anuntat duminica aceasta ca au remediat penuria de gaz din tara dupa refuzul Rusiei de a-si relua livrarile, situatie care a suscitat ingrijorarea europenilor, in plin val de frig, informeaza AFP si Unian. "Avem o crestere neta a livrarilor de gaz din UE, din Polonia, Slovacia…

- Secretarul general al PSD, Marian Neacsu, a declarat, luni, ca revocarea din functia de procuror-sef al DNA a Laurei Codruta Kovesi "nu este problema partidului". Intrebat de jurnalisti daca in PSD s-a discutat despre revocarea Codrutei Kovesi, Neacsu a replicat: "Nu e problema partidului". De asemenea,…

- Revocarea procurorului general al Romaniei sau a procurorului sef al DNA se face de catre presedintele Romaniei, la propunerea ministrului Justitiei, care se poate sesiza si din oficiu. Astfel, potrivit articolului 54 alineatul 1 din Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor,…

- Ministrul adjunct de justitie din Polonia, Patryk Jaki, politicianul din spatele noii legi privind Holocaustul din Polonia, vrea sa inchida ceea ce el numeste o cultura inselatoare a rusinii legata de modul in care tara sa i-a tratat pe evrei in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial.

- Avocatul general - ale carui concluzii sunt urmate, in general, de catre Curte - considera ca taierile ordonate de catre Varsovia din motive sanitare nu sunt justificate si sunt susceptibile sa ”deterioreze” siturile de reproducere ale unor specii protejate, se arataintr-un comunicat. In iulie 2017,…

- Polonia a incalcat legislatia europeana cu privire la protectia siturilor naturale prin faptul ca a dispus sa se faca taieri in Padurea Bialowieza, una dintre ultimele paduri virgine din Europa, a apreciat marti avocatul general al Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), relateaza AFP conform…

- Prezent la Conferinta de Securitate de la Munchen, premierul polonez Mateusz Morawiecki a fost intrebat de catre un jurnalist israelian daca va fi incriminata orice persoana care vorbeste despre colaboratori polonezi ai regimului nazist in timpul Holocaustului, in conformitate cu noua lege adoptata…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a decis, marti, ca sunt neconstitutionale unele dispozitii din modificarile aduse Legii 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). ‘Ne-am pronuntat pe cea de-a treia lege a Justitiei – Legea 317/2004 privind organizarea…

- Sesizarile formulate de PNL si de Inalta Curte de Casatie si Justitie asupra modificarilor la Legea 317 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) vor fi analizate marti de CCR. Legea 317 este cea de-a treia si ultima din pachetul legilor Justitiei.

- Magistratii Curtii Constitutionale au analizat sesizarea de neconsitututionalitate adresata forului in legatura cu Legea privind CSM-ul, ultima din pachetul celor trei legi ale Justitiei. Si au decis, marti, ca mai multe prevederi ale actului normativ adoptat de Parlament au fost declarate neconstitutionale.…

- Premierul Viorica Dancila a spus, joi, inaintea sedintei de Guvern, ca a cerut luarea unor „masuri de echilibrare” acolo unde au aparut probleme privind Legea salarizarii. „In urma dezbaterilor din ultimele zile pe tema efectelor Legii salarizarii, dar si a mutarii contributiilor de la angajator la…

- Președintele polonez promulga legea privind Holocaustul (care prevede pedepse cu inchisoarea pentru cei care spun ca Polonia a fost complice la genocidul nazist) sfidand astfel criticile venite din Israel, SUA, Ucraina și alte țari

- Legea poloneza asupra Holocasutului, menita sa interzica orice expresie ce atribuie crime fasciste Poloniei, este 'inoportuna' si 'condamnabila', a declarat miercuri seful diplomatiei franceze Jean-Yves Le Drian, informeaza AFP. 'Aceasta lege este inoportuna, istoria…

- Statele Unite sunt dezamagite ca presedintele Poloniei a promulgat legea care instituie pedepse cu inchisoarea pentru cei care atribuie statului polonez crimele nazismului, declara secretarul de Stat american, Rex Tillerson."Statele Unite sunt dezamagite ca presedintele Poloniei a promulgat…

- Ministrul Educatiei din Israel, Naftali Bennett, a declarat luni ca este „onorat” ca Polonia a anulat vizita sa la Varsovia de saptamana aceasta din cauza faptului ca a continuat sa critice proiectul de lege care interzice asocierea Poloniei cu Holocaustul, noteaza Reuters.Bennett declarase…

- Ministerul de Externe israelian a declarat marti ca spera la amendarea legii poloneze privind Holocaustul, semnata de presedintele polonez Andrzej Duda, manifestand mult mai multa retinere ca inainte in aceasta controversa, informeaza AFP. Cu riscul de a irita si mai mult Israelul, SUA si Ucraina,…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a calificat vineri drept 'temporare' tensiunile cu Israelul si SUA cauzate de o lege asupra Holocaustului, insa fara sa-si schimbe pozitia in legatura cu acest subiect, informeaza AFP. 'Este o afectare temporara a relatiilor cu Israelul si SUA, dar eu sper ca…

- Polonia a respins joi criticile formulate cu o zi inainte de Departamentul de Stat american cu privire la o lege poloneza asupra Holocaustului, exprimandu-si totodata dorinta ca aceste divergente 'sa nu afecteze parteneriatul strategic' intre cele doua tari, informeaza AFP. Miercuri seara, chiar…

- La scurt timp dupa trecerea Anului Nou in Ucraina, Porosenko si zece dintre apropiatii si prietenii sai au plecat sapte zile in vacanta pe o insula privata in arhipelagul Maldive, a dezvaluit pe 18 ianuarie emisiunea de televiziune Skhemi. La doua saptamani dupa aceste dezvaluiri, aceeasi emisiune a…

- Vacantele luxoase ale presedintelui ucrainean Petro Poroshenko si procurorului general starnesc indignare in randul ucrainenilor, o tara care se confrunta cu o coruptie mare in randul elitelor, scrie AFP.

- Israel acuza Polonia de negaționism pe tema Holocaustului. Totul a pornit de la o lege adoptata la Varșovia și care prevede, intre altele, pedepse cu inchisoarea pentru cei care evoca existenta unor „lagare poloneze ale mortii". Masura a provocat nemulțumire și in Ucraina, comenteaza AFP, citata de Agerpres.…

- Judecatorii Curții Constituționale au decis, marți, dupa ce au analizat Legea 303/2004 privitoare la raspunderea magistraților ca o parte dintre articole sunt neconstituționale. Din acest punct legea se va intoarce la Parlament, acolo unde trebuie pusa in acord cu decizia Curții Constituționale.”In…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a decis, marti, ca modificarile la Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor contine dispozitii neconstitutionale. Presedintele CCR, Valer Dorneanu, a precizat ca in ceea ce priveste prevederile referitoare la atributiile presedintelui Romaniei…

- Curtea Constitutionala a decis, marti, ca unele dispozitii din modificarile aduse Legii 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor sunt neconstitutionale, a anuntat presedintele CCR, Valer Dorneanu, citat de HotNews.ro. Legea privind statutul judecatorilor si procurorilor este una dintre…

- Tarile au responsabilitatea sa lupte impotriva antisemitismului si ”virusului indiferentei” care ameninta sa stearga amintirea Holocaustului, a subliniat luni Papa Francisc, relateaza The Associated Press. Suveranul Pontif a facut aceste decaratii la o conferinta internationala pe tema antisemitismului,…

- O lege menita sa imbunatateasca imaginea Poloniei si care prevede intre altele pedepse cu inchisoarea pentru cei care evoca existenta unor "lagare ale mortii poloneze" a starnit nemultumire atat in Israel, cat si in Ucraina. Statul evreu a ajuns chiar sa acuze Varsovia ca neaga Holocaustului, comenteaza…

- Comunicatul Comisiei Europene este un avertisment pentru Romania, inainte de a se trece la masuri mai drastice, sustine publicatia EUObserver . Jurnalistii, care citeaza surse de la Bruxelles, spun ca Romania ar putea intra in aceeasi categorie cu Polonia, tara impotriva careia a fost declansat mecanismul…

- Curtea Constituționala a decis, marți, ca modificarile la Legea 304/2004, privind organizarea judiciara, sunt doar in parte neconstituționale. Au fost admise doar 4 argumente de la ICCJ, iar argumentele PNL au fost respinse. Chestiunile de procedura au fost declarate constituționale. Aspecte cele mai…

- Trei persoane au fost arestate pentru propaganda nazista in Polonia, a anuntat marti procuratura, transmite agentia poloneza de presa PAP. Cei trei au fost arestati la recomandarea Biroului procurorului din Gliwice (sudul Poloniei), care a lansat sub supervizarea procurorului general al…

- „Din nefericire, din 33 de fabrici (de zahar n.r.) cate am avut inainte de 1989, mai avem patru. Una este in situatia acesta complicata. Am vorbit zilele acestea, ma preocupa direct situatia. Este vorba de fabrica Diamant de la Oradea. Este o fabrica intr-o zona unde se cultiva sfecla de zahar, unde…

- Donald Tusk, fost premier centrist al Poloniei si principalul rival al partidului Lege si Justitie (PiS), al lui Jaroslaw Kaczynski, aflat la putere, a facut declaratiile respective in timp ce tara sa este implicata intr-o serie de conflicte cu UE.

- Scenariul unei eventuale iesiri a Poloniei din Uniunea Europeana (Polexit) 'este complet science fiction', a declarat vineri ministrul adjunct de externe polonez Konrad Szymanski, cand a fost intrebat la o emisiune difuzata de internet daca o astfel de evolutie ar fi una realista, informeaza…

- Zbigniew Ziobro, ministrul Justitiei si procuror-general al Poloniei, a cerut Curtii Constitutionale de la Varsovia sa abroge legea privind prescrierea crimelor comise de oficiali ai fostului regimul comunist in perioada 1944-1989, informeaza site-ul cotidianului Le Monde.

