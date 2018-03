Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul general al Poloniei a considerat joi ca partial neconstitutionala controversata lege a Holocaustului, menita sa apare imaginea Poloniei in strainatate, dar care a provocat tensiuni aprinse cu Israel, SUA si Ucraina, transmite AFP. Legea, intrata in vigoare la inceputul lunii martie, prevede…

- Polonia a transmis CE ca nu renunta la modificarile legilor justiției spunand ca reforma sistemului judiciar a restabilit echilibrul intre puterile statului, scrie EUObserver. In raspunsul transmis de Varșovia se arata ca “reformele … au restabilit echilibrul necesar intre puterile executive, legislative…

- Prin comparație cu serviciile secrete din cele mai puternice 10 state membre din NATO, numarul de angajați al SRI este cel mai mare raportat la populația Romaniei. Asta arata o analiza comparativa, realizata de Romania Curata, care releva faptul ca Serviciul Roman de Informații beneficiaza de cel mai…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, i-a cerut procurorului general Augustin Lazar, luni dimineata, inceperea procedurii legale de desecretizare a protocoalelor incheiate intre Ministerul Public, Directia Nationala Anticoruptie, Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si…

- ♦ Companiile frantuzesti sunt angajatori de top, investitorii germani sunt printre cei mai activi, iar Rusia reuseste sa atraga investitii straine chiar si din Ungaria sau Polonia. In timp ce SUA si unele state europene etaleaza noi sanctiuni economice si financiare contra Rusiei, presedintele…

- Toader: Sunt pregatit sa sesizez CCR daca președintele nu da curs cererii de recuzare a șefei DNA Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, luni, ca procurorii din CSM au luat o hotarare rapida, "instant", referindu-se la avizul negativ dat propunerii de revocare din functie a procurorului-sef…

- Situatia geopolitica a Poloniei arata in prezent in felul urmator: In Est - se stie - relatiile Poloniei cu Rusia sunt inghetate, iar relatiile NATO cu Rusia incep sa aminteasca de realitatile razboiului rece. In Sud - vise cetoase despre Trei Mari, idee care deocamdata se reduce la alianta cu Victor…

- Fostul parlamentar UDMR si consilier prezidential, Peter-Eckstein Kovacs, critica apropierea UDMR de coalitia PSD-ALDE si tendinta celor doua forte de a impinge Romania spre zona iliberala, pozitie adoptata deja si promovata de tari precum Polonia si Ungaria.Citeste si: Lovitura DURA: Compania…

- Europarlamentarul Catalin Ivan va explica, la Adevarul Live, de la ora 12.00, de ce s-au opus alesii romani din Parlamentul European ca Polonia sa fie sanctionata pentru derapajele din Justitiei. De asemenea, Catalin Ivan va vorbi si despre modul in care Liviu Dragnea conduce partidul, in contextul…

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader afirma sambata, intr-o postare pe Facebook, ca evaluarea procurorilor de rang inalt se face conform legii, nu conform regulamentului CSM si anunta ca Ministerul Justitiei realizeaza un studiu comparativ privind raportul dintre numarul de magistrati si cel al locuitorilor…

- Campioanele Europene la Tir s-au intors pe viscol și pe ger. In componența Roxana Tudose (CSA Steaua), Laura Coman si Eliza Molnar (ambele CS Dinamo), echipa Romaniei a cucerit titlul european la Gyor (Ungaria) la pusca 10 metri cu aer comprimat. In finala, fetele noastre au depașit (22-18) Danemarca.…

- Procurorul general Augustin Lazar va prezenta un punct de vedere in legatura cu propunerea ministrului Tudorel Toader de revocare din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, dupa publicarea raportului de catre Ministerul Justitiei. "Avand in vedere solicitarile mass-media de a prezenta…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a transmis, joi seara, dupa anuntul ministrului Justitiei, ca nu exista niciun motiv legal de revocare a procurorului-sef DNA, Laura Codruta Kovesi. "Avand in vedere decizia ministrului Justitiei de a propune revocarea din functie a procurorului sef al…

- Oficialul in varsta de 32 de ani este o figura controversata in politica poloneza. El se opune la ceea ce numeste islamizarea Europei, iar o data a afirmat ca imigrantii din Africa si Orientul Mijlociu vor intra in Polonia "numai peste cadavrul" sau.De asemenea, ii place fotbalul, isi exprima…

- Avocatul general - ale carui concluzii sunt urmate, in general, de catre Curte - considera ca taierile ordonate de catre Varsovia din motive sanitare nu sunt justificate si sunt susceptibile sa ”deterioreze” siturile de reproducere ale unor specii protejate, se arataintr-un comunicat. In iulie 2017,…

- Polonia a incalcat legislatia europeana cu privire la protectia siturilor naturale prin faptul ca a dispus sa se faca taieri in Padurea Bialowieza, una dintre ultimele paduri virgine din Europa, a apreciat marti avocatul general al Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), relateaza AFP conform…

- Polonia a incalcat legislatia europeana privind protejarea siturilor naturale atunci cand a ordonat defrisari in padurea Bialowieza, una dintre ultimele paduri virgine din Europa, a estimat miercuri avocatul general al Curtii de Justitie a UE (CJUE), informeaza AFP. Avocatul general, ale…

- Prezent la Conferinta de Securitate de la Munchen, premierul polonez Mateusz Morawiecki a fost intrebat de catre un jurnalist israelian daca va fi incriminata orice persoana care vorbeste despre colaboratori polonezi ai regimului nazist in timpul Holocaustului, in conformitate cu noua lege adoptata…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a respins vineri preocuparile exprimate de premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki, care a avertizat ca gazoductul Nord Stream 2 risca sa genereze un conflict militar deschis intre Rusia si Ucraina. "Am avut puncte diferite de vedere in problema gazoductului…

- Proiectul gazoductului Nord Stream 2 "nu este necesar si genereaza disensiuni puternice", amplificand probabilitatea unui razboi deschis intre Rusia si Ucraina, a afirmat Mateusz Morawiecki intr-un interviu acordat publicatiei Die Welt inaintea unei vizite in Germania.Gazoductul planificat…

- "Nu Europa are ceva cu noi, ci, se pare ca noi avem ceva cu noi" Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat joi, la TVR 1, ca în dezbaterile din Parlamentul European despre legile justitiei au fost spuse "multe inexactitati, multe neadevaruri", fiind "un fel de furtuna…

- Presedintele Andrzej Duda a promulgat marti legea cu privire la Holocaust menita sa apere Polonia de cei care-i atribuie crime naziste, dar care a provocat tensiuni cu Israelul, Statele Unite si Ucraina, relateaza AFP, potrivit news.ro.Legea prevede pana la trei ani de inchisoare in cazul…

- Ministerul de Externe israelian a declarat marti ca spera la amendarea legii poloneze privind Holocaustul, semnata de presedintele polonez Andrzej Duda, manifestand mult mai multa retinere ca inainte in aceasta controversa, informeaza AFP. Cu riscul de a irita si mai mult Israelul, SUA si Ucraina,…

- Andrzej Duda, președintele Poloniei, va promulga o lege controversata privind Holocaustul in ciuda faptului ca aceasta este contestat de Israel, SUA si Ucraina, srie Reuters. Legea Holocaustului prevede aplicarea de amenzi și chiar inchisoare de pana la trei ani, inclusiv in cazul cetațenilor straini,…

- Presedintele polonez Andrzej Duda a anuntat marti ca va promulga controversata lege cu privire la Holocaust, menita sa apere imaginea tarii sale in strainatate, dar care a provocat tensiuni puternice cu Israelul, Statele Unite si Ucraina, relateaza AFP, conform news.ro.Seful statul polonez…

- La pavilionul administrative de la Fabrica de Arme Cugir a avut loc vineri, 2 februarie 2018, o intalnire a conducerii societații cu o delegație a Grupului Rheinmetall Defence A.G. din Germania. Este prima vizita la Cugir a unor reprezentanți ai prestigiosului concern german cu sopul discutarii unor…

- Presedintele Poloniei, Andrzej Duda a semnat un proiect de lege care limiteaza în mare masura comertul în zilele de duminica, argumentând ca aceasta miscare va aduce beneficii vietii familiale ale angajatilor, scrie Dailymail. Guvernul si Sindicatul de Solidaritate,…

- Miercuri seara, chiar inainte de votul Senatului polonez asupra textului respectiv, Departamentul de Stat si-a exprimat 'ingrijorarea' in ceea ce priveste 'consecintele' legii in chestiune, criticata de Israel, care vede in ea o tentativa de a nega participarea polonezilor la genocidul evreilor de…

- Aceasta disputa incarcata de emotii a izbucnit dupa adoptarea, vineri, de Camera Inferioara a Parlamentului Polonez, a unei legi menite sa apere imaginea tarii in ceea ce priveste exterminarea evreilor de catre germani, care a avut loc in mare parte in Polonia, pe atunci sub ocupatie fascista.Mai…

- La scurt timp dupa trecerea Anului Nou in Ucraina, Porosenko si zece dintre apropiatii si prietenii sai au plecat sapte zile in vacanta pe o insula privata in arhipelagul Maldive, a dezvaluit pe 18 ianuarie emisiunea de televiziune Skhemi. La doua saptamani dupa aceste dezvaluiri, aceeasi emisiune a…

- Vacantele luxoase ale presedintelui ucrainean Petro Poroshenko si procurorului general starnesc indignare in randul ucrainenilor, o tara care se confrunta cu o coruptie mare in randul elitelor, scrie AFP.

- Israelul a cerut Poloniei sa schimbe o lege adoptata in Camera Inferioara a Parlamentului, care sanctioneaza folosirea sintagmei „lagare poloneze ale mortii” in descrierea lagarelor de exterminare naziste de pe teritoriul polonez.

- Israel acuza Polonia de negaționism pe tema Holocaustului. Totul a pornit de la o lege adoptata la Varșovia și care prevede, intre altele, pedepse cu inchisoarea pentru cei care evoca existenta unor „lagare poloneze ale mortii". Masura a provocat nemulțumire și in Ucraina, comenteaza AFP, citata de Agerpres.…

- O lege menita sa imbunatateasca imaginea Poloniei si care prevede intre altele pedepse cu inchisoarea pentru cei care evoca existenta unor "lagare ale mortii poloneze" a starnit nemultumire atat in Israel, cat si in Ucraina. Statul evreu a ajuns chiar sa acuze Varsovia ca neaga Holocaustului, comenteaza…

- Polonia dorește ca sancțiunile SUA sa se rasfranga și asupra proiectului de construire a conductei de gaz Nord Stream-2 intre Rusia și Germania, a declarat premierul Poloniei, Mateusz Jakub Morawiecki, intr-un interviu cu Dziennik Gazeta Prawna. „Vrem ca construcția conductei de gaz “Nord Stream-2”…

- Ministrul israelian pentru Diaspora a dezvaluit rezultatele celui mai avansat sistem de monitorizare a postarilor din social media, care analizeaza continutul antisemit. In urma rezultatelor, a fost alcatuit topul celor mai antisemite orase, in functie de postarile cu continut antisemit, iar…

- SUA acuza ca proiectul Nord Stream 2, o conducta de gaze din Rusia în Germania, este o amenintare pentru securitatea energetica a Europei. Secretarul de Stat al Statelor Unite ale Americii, Rex Tillerson, a declarat ca proiectul Nord Stream 2, un gazoduct care ar urma sa…

- Sistemul judiciar al Poloniei este mai independent decat cel al altor tari europene, inclusiv cel din Germania, a declarat joi premierul polonez Mateusz Morawiecki, in contextul controversei legate de reforma justitiei din tara sa, transmite dpa. Morawiecki a subliniat, intr-un interviu…

- Trei persoane au fost arestate pentru propaganda nazista in Polonia, a anuntat marti procuratura, transmite agentia poloneza de presa PAP. Cei trei au fost arestati la recomandarea Biroului procurorului din Gliwice (sudul Poloniei), care a lansat sub supervizarea procurorului general al…

- Norvegia a castigat medalia de aur la sarituri cu schiurile pe echipe, impunandu-se in concursul desfasurat pe marea trambulina de la Oberstdorf (Germania), duminica, in ultima zi a Campionatelor Mondiale. Medaliile de argint si bronz au revenit Sloveniei, respectiv Poloniei. …

- Un protest international fata de "politica de control si dictatura, fata de violarea Constitutiei, violarea principiilor democratice si a conventiilor Uniunii Europene" este programat, duminica, la ora 14.00, in 40 de orase ale Poloniei, in Berlin, Praga, iar in Romania, in Bucuresti si Cluj. Protestul,…

- Inspectia Judiciara a inceput o actiune disciplinara in cazul procurorului sef al DNA, Laura Coduta Kovesi, care este acuzata de trei abateri disciplinare. O actiune similara a fost declansata si in cazul lui Marius Iacob, procuror-sef adjunct al DNA, transmite News.ro . Actiunea disciplinara a fost…

- Germania este in stare de alerta maxima, dupa ce descoperirea unor noi cazuri de pesta porcina africana in Polonia si Cehia a crescut riscul ca boala sa treaca granita, transmite DPA. Un purtator de cuvant de la institutul de sanatate animala Friedrich Loeffler Institute (FLI) a declarat marti…

- Zbigniew Ziobro, ministrul Justitiei si procuror-general al Poloniei, a cerut Curtii Constitutionale de la Varsovia sa abroge legea privind prescrierea crimelor comise de oficiali ai fostului regimul comunist in perioada 1944-1989, informeaza site-ul cotidianului Le Monde.

- Guvernul conservator de la Varsovia vrea sa abroge legea cu privire la prescrierea crimelor comise in timpul regimului comunist, lege introdusa in 1997 de executivul de stanga aflat la acea vreme la putere in Polonia, transmit AFP si PAP.Ministrul justitiei Zbigniew Ziobro, care este si procuror-general…

- Ministrul justitiei Zbigniew Ziobro, care este si procuror-general al Poloniei, a sesizat Tribunalul Constitutional pe subiectul dispozitiilor din Codul Penal care dau 'garantii de impunitate' functionarilor regimului comunist din perioada 1944 si 1989.Sunt vizate infractiuni pasibile de…

- Guvernul conservator de la Varsovia vrea sa abroge legea cu privire la prescrierea crimelor comise in timpul regimului comunist, lege introdusa in 1997 de executivul de stanga aflat la acea vreme la putere in Polonia, transmit AFP si PAP. Ministrul justitiei Zbigniew Ziobro, care este…

- 'Poate nu avem intotdeauna aceleasi opinii, dar suntem acolo pentru a dialoga si usa noastra, mai ales a Guvernului Romaniei, este total deschisa pentru un dialog cu privire la orice tip de reforma care are loc in tara', a spus Negrescu, care a aratat ca, in cazul Poloniei, este vorba de 'o serie…