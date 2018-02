Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele polonez Andrzej Duda a anuntat, marti, ca va promulga contestata lege privind Holocaustul, in pofida protestelor venite din partea Israelului si a SUA, transmite Reuters. Legea impune amenzi si pedepse cu inchisoarea de pana la trei ani pentru mentionarea termenului 'tabere poloneze…

- Biroul Federal de Investigatii (FBI) a exprimat "preocupari grave" in privinta exactitatii unui raport intocmit de Comisia pentru Informatii din Camera Reprezentantilor a SUA, potrivit caruia ar exista o abordare impotriva lui Donald Trump in cadrul Departamentului de Justitie, relateaza Reuters.

- Aceasta disputa incarcata de emotii a izbucnit dupa adoptarea, vineri, de Camera Inferioara a Parlamentului Polonez, a unei legi menite sa apere imaginea tarii in ceea ce priveste exterminarea evreilor de catre germani, care a avut loc in mare parte in Polonia, pe atunci sub ocupatie fascista.Mai…

- Dupa instalarea sa la putere, in octombrie 2015, partidul conservator nationalist polonez Lege si Justitie (PiS) a lansat o "politica istorica" vizand renasterea patriotismului, mai ales prin elogierea faptelor de vitejie ale polonezilor din trecut - in fata nazistilor germani, a regimului comunist,…

- Secretarul de stat Rex Tillerson va face saptamana viitoare vizite in cinci tari din America Latina, a anuntat vineri Departamentul de Stat de la Washington, printr-o declaratie preluata de Xinhua. Purtatoarea de cuvant a diplomatiei americane, Heather Nauert, a precizat ca turneul lui…

- Organizarea de alegeri a fost decisa de Adunarea Constituanta de la Caracas, fiind denuntate de Washington ca un mijloc de a ocoli regulile democratice si a intari puterea presedintelui."Aceste alegeri nu ar fi nici libere, nici corecte. Ar agrava numai tensiunile interne si nu ar permite…

- Procurorul General al SUA, Jeff Sessions, a fost audiat in dosarul implicarii Rusiei in alegerile din SUA, scrie BBC News. Potrivit acestora, un purtator de cuvant al Departamentului de Justiție a confirmat intalnirea care a avut loc saptamana trecuta. Sessions este primul membru al cabinetului președintelui…

- O sesizare privind legea care le permite ministrilor, parlamentarilor, primarilor si prefectilor sa fie comercianti persoane fizice a fost transmisa, joi, la Curtea Constituționala de presedintele Klaus Iohannis. La data de 30 decembrie 2017, Parlamentul a transmis presedintelui, in vederea promulgarii,…

- Thomas K. Yazdgerdi, trimis special al Departamentului de Stat pentru problemele Holocaustului, a efectuat o vizita in Romania, dar si in alte tari europene. Scopul acestei vizite, a declarat el la o masa rotunda, a fost de a facilita si stimula, impreuna cu autoritatile din Romania, solutionarea unor…

- Formatiunea conservatoare aflata la guvernare in Polonia si de asemenea majoritara in parlamentul de la Varsovia, Partidul 'Lege si Justitie nu va sustine niciodata un asemenea scenariu, intrucat el nu va rezolva vreo problema, dimpotriva, va crea altele noi', a indicat oficialul polonez.Referindu-se…

- "Domeniul privind apararea, protectia si promovarea drepturilor copilului este coordonat de un adjunct al avocatului Poporului, denumit in continuare Avocatul Copilului. Avocatul Copilului, sub coordonarea Avocatului Poporului, actioneaza in scopul promovarii si protejarii drepturilor copiilor in varsta…

- Statele Unite au inculpat doi cetateni romani pentru accesarea camerelor de supraveghere din capitala Washington, D.C., cu cateva zile inainte de ceremonia de inaugurare a presedintelui american Donald Trump, informeaza Departamentul de Justitie al SUA, conform agentiei Reuters. Mihai Alexandru Isvanca…

- Codul Penal polonez prevede "garantii de impunitate" pentru oficiali comunisti, fiind vizate infractiuni pasibile de pana la 5 ani de inchisoare pentru tortura si alte forme de tratament crud, inuman sau degradant, comise in mod intentionat de functionari ai politiei politice comuniste impotriva…

- Guvernul conservator de la Varsovia vrea sa abroge legea cu privire la prescrierea crimelor comise in timpul regimului comunist, lege introdusa in 1997 de executivul de stanga aflat la acea vreme la putere in Polonia, transmit AFP si PAP.Ministrul justitiei Zbigniew Ziobro, care este si procuror-general…

- Razboiul din estul Ucrainei dureaza de mai bine de trei ani, cu scurte intreruperi si armistitii rupte. Acum, SUA vor sa intervina mai masiv in acest conflict. Administratia presedintelui Donald Trump planifica livrari de arme catre Ucraina, dupa cum transmit agentiile de presa Reuters si dpa, citate…

- Malgorzata Gersdorf a publicat o scrisoare deschisa la doua zile dupa lansarea de catre Comisia Europeana a procedurii de activare a articolului 7 al Tratatului Uniunii Europene, articol ce prevede cazurile in care un stat membru poate fi privat de dreptul de vot in Consiliu, in legatura cu temerile…

- Inalta Culte de Casatie si Justitie a decis vineri sa sesizeze Curtea Constitutionala in legatura cu neconstitutionalitatea unor articole modificate de Parlament din alte doua legi, respectiv Legea 304/2004 privind organizarea judiciara si Legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii.…

- Pe de o parte, de pe piața media din Moldova este eliminata presa, în special cea ruseasca, care promoveaza opinii de alternativa, ce nu coincid însa cu indicațiile aprobate la Washington. Recent, președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a respins așa-numita „legea anti-propaganda",…

- Intr-un interviu televizat, Duda a declarat ca este multa "ipocrizie" in decizia UE, insistand ca schimbarile privind sistemul justitiei sunt constitutionale si consolideaza democratia din Polonia, potrivit site-ului cotidianului The Washington Post. "Multi reprezentanti ai institutiilor europene…

- Ședința de urgența la Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ), cea mai inalta instanța din Romania. Judecatorii ar putea decide sa trimita la Curtea Constituționala prima dintre legile inițiate și votate de parlamentarii PSD-ALDE-UDMR, informeaza Realitatea Tv.Adunarea generala a ICCJ va…

- Cei mai importanti magistrati de la Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ), cea mai inalta instanța din Romania se reunesc intr-o sedinta foarte importanta. Judecatorii ar putea decide sa trimita la Curtea Constituționala prima dintre legile inițiate și votate de parlamentarii PSD-ALDE-UDMR,…

- Ultimele doua legi ale justitiei Legea 304 2004 privind organizarea judiciara si Legea 317 2004 privind functionarea CSM au intrat miercuri la vot final in Senat, dupa ce au primit raport de admitere in Comisia speciala condusa de Florin Iordache, relateaza Digi 24.Senatul a adoptat miercuri cu 80 voturi…

- Decizia Comisiei Europene de a lansa procedura de sanctionare a Poloniei in virtutea Articolului 7 al Tratatului UE "nu are nicio valoare", fiind motivata politic, acuza Partidul Lege si Justitie (PiS, centru-dreapta), aflat la guvernare la Varsovia, informeaza agentia de presa PAP. "Decizia…

- Senatul a votat miercuri, in calitate de for decizional, proiectul care modifica Legea 304/2004 privind organizarea judiciara, una dintre prevederi fiind legata de sectia pentru investigarea infractiunilor din Justitie care primeste competente pentru orice infractiuni savarsite de magistrati.

- Comisia Europeana va avea miercuri o dezbatere referitoare la recentele reforme privind justitia din Polonia, care au fost contestate pentru faptul ca limiteaza independenta judecatorilor. La finalul dezbaterii, executivul comunitar va decide daca va lansa procedura de activare a articolului 7 al…

- Guvernul Statului Israel "impartaseste durerea familiei regale si a poporului roman pentru moartea Regelui Mihai I al Romaniei, un prieten al poporului evreu", afirma premierul Benjamin Netanyahu, intr-un mesaj transmis AGERPRES. Seful executivului Statului Israel vorbeste de dimensiunea istorica a…

- Hermelinski a declarat ca noua lege aprobata de camera inferioara a parlamentului polonez va pune PKW in 'incapacitate'.''Ministrul va lua de facto deciziile, nu noi'', a spus el, adaugand ca modificarea legii va periclita intregul proces electoral.Parlamentul polonez a adoptat…

- Mateusz Morawiecki a fost investit luni in functia de prim-ministru al Poloniei, inlocuind-o pe Beata Szydlo, care a devenit vicepremier, transmite Reuters. Partidul Lege si Justitie (PiS, conservator), de guvernamant, a luat decizia inlocuirii dnei Szydlo saptamana trecuta, in incercarea de a imbunatati…

- Vicepremier si ministru de Finante, Mateusz Morawiecki o va inlocui pe Beata Szydlo, premierul demisionar al Poloniei dupa ce ea a anuntat ca renunta la functia de sef al guvernului conservator nationalist polonez, a anuntat joi Partidul Lege si Justitie (PiS). Ea a demisioant in pofida faptului ca…

- Legea privind statutul magistratilor, care face parte din pachetul de legi pe Justitie, dar si Legea ANI, au aparut ca deja adoptate pe data de 6 decembrie, de catre Camera Deputatilor, pentru aproape o ora, potrivit paginii online a Senatului. Initiativele nici macar nu fusesera votate in Camera Deputatilor.…

- Fostul premier Dacian Ciolos a anuntat ca a petrecut cateva zile la Washington, programul sau incluzand si o intrevedere informala la Departamentul de Stat al SUA, dupa "semnalul de alarma" pe care oficialii americani l-au transmis in legatura cu modificarile la Legile Justitiei. "Am petrecut…

- ”Am petrecut cateva zile la Washington pentru activitati profesionale si am avut placerea sa fiu de Ziua Nationala alaturi de membri ai comunitatii romanesti din SUA, la receptia organizata de Ambasada Romaniei. Am profitat de aceasta deplasare pentru a ma intalni si cu sustinatorii Platformei Romania…

- Aflat in fruntea guvernului din 2009, dupa un prim mandat intre 1996 și 1999, Benjamin Netanyahu a depașit 11 ani de putere și ar putea depași recordul de longevitate al lui David Ben Gurion, fondator al statului Israel, daca actualul sau mandat va fi dus pana la capat, in noiembrie 2019.

- Comisia speciala parlamentara pentru legile justitiei ar putea da marti seara un raport pe prima lege luata in discutie, Legea 303 privind statutul judecatorilor si procurorilor, iar miercuri sa fie dzbatuta si eventual votata in plenul Camerei Deputatilor, prima camera sesizata pe cele trei proiecte…

- ''Daca cineva spune ca noi nu am fost in dialog cu domnul Timmermans, eu voi reafirma mereu ca cel care nu a cautat acest dialog este chiar Frans Timmermans. De fiecare data cand dumnealui ne-a trimis o scrisoare in care cerea explicații, a primit in scris un raspuns cuprinzator'', a subliniat șeful…

- Președintele Consiliului European, Donald Tusk, s-a declarat duminica alarmat de asemanarea politicilor urmate de guvernul de dreapta de la Varșovia cu ceea ce el a descris a fi un 'plan al Kremlinului', transmite Reuters. Partidul Lege și Justiție (PiS), aflat la guvernare în…

- „Independența justiției și lupta impotriva corupției vor fi puse in pericol daca actuala coaliție de guvernare va modifica legile justiției așa cum și-a propus”, a afirmat președintele Klaus Iohannis. Șeful statului considera raportul Comisiei Europene privind Mecanismul de Cooperare si Verificare…

- Dupa ce autoritatile SUA au obigat cananul propagandistic RT sa se inregistreze ca „agent strain”, oficialii rusi sustin ca raspunsul Moscovei va afecta in principal rețelele sociale straine. Cel putin asa sustine Serghei Neverov, șeful fracțiunii „Rusia Unita” din Duma de…

- Secretarul de stat american, Rex Tillerson, a discutat joi cu ministrul saudit de externe Adel al-Jubeir despre situatia din Arabia Saudita, dupa ce autoritatile de la Riad au anuntat arestarea a 200 de persoane de rang inalt, inclusiv membri ai familiei regale, in cadrul unei campanii anticoruptie,…

