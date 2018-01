Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii Curtii Supreme poloneze au decis, marti, ca sunt neconstitutionale schimbarile din sistemul judiciar introduse de partidul conservator nationalist aflat la putere in Polonia, informeaza AFP.

- 'Ne bazam pe dialog pentru rezolvarea acestei probleme', a declarat Czaputowicz pentru presa, care se afla la Sofia in prima sa vizita de la numirea sa in functia de sef al diplomatiei poloneze in urma cu mai putin de o saptamana.La 20 decembrie, dupa luni de avertismente, Comisia Europeana…

- Presedintele Consiliului National al Magistraturii (KRS) din Polonia, Dariusz Zawistowski, a decis sa demisioneze 'in semn de protest' fata de reforma controversata a sistemului judiciar adoptata de puterea conservatoare, a anuntat vineri purtatorul sau de cuvant, potrivit AFP.IMPORTANT -…

- Presedintele Consiliului National al Magistraturii din Polonia, Dariusz Zawistowski, a demisionat, explicand ca protesteaza astfel fata de modificarile aduse legilor justitiei de Partidul Lege si Justitie (PiS), aflat la putere.

- Premierul polonez, Mateusz Morawiecki, a aparat la Bruxelles controversatele reforme din sistemul judiciar sustinute de conservatorii aflati la putere in tara sa. Seful Guvernului de la Varsovia s-a intalnit, marti seara, cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker.

- USR vrea sa sesizeze Curtea Constitutonala pe cele trei legi ale Justitiei adoptate in graba de PSD, insa nu are suficienti parlamentari pentru a semna contestatia. Liberaii au sesizat deja CCR si nu mai vor sa semneze si contestatia USR, pentru a poza ei in principala voce a Opozitiei. Oricum, contestatia…

- Codul Penal polonez prevede "garantii de impunitate" pentru oficiali comunisti, fiind vizate infractiuni pasibile de pana la 5 ani de inchisoare pentru tortura si alte forme de tratament crud, inuman sau degradant, comise in mod intentionat de functionari ai politiei politice comuniste impotriva…

- Inalta Culte de Casatie si Justitie sesizeaza Curtea Constitutionala in legatura cu articole din Legea 304 2004 privind organizarea judiciara si Legea 317 2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, modificate de Parlament, relateaza Digi 24.Inalta Culte de Casatie si Justitie sustine in sesizarea…

- Malgorzata Gersdorf a publicat o scrisoare deschisa la doua zile dupa lansarea de catre Comisia Europeana a procedurii de activare a articolului 7 al Tratatului Uniunii Europene, articol ce prevede cazurile in care un stat membru poate fi privat de dreptul de vot in Consiliu, in legatura cu temerile…

- Judecatorii de la Înalta Curte de Casatie si Justitiei (ICCJ) discuta la aceasta ora daca este cazul sa arace la CCR si ultimele doua legi - Organizarea judiciara si Functionarea CSM - din pachetul de trei adoptat în ultimele zile de Parlament.

- Romania a fost enumerata, alaturi de Ungaria, Bulgaria si Polonia, printre tarile estice in care independenta justitiei este pusa in pericol, intr-un editorial publicat in Financial Times. Editorul pentru Europa al ziarului, Tony Barber, este de parere ca recentul conflict dintre Polonia si Uniunea…

- Presedintele partidului european ALDE, eurodeputatul olandez Johannes Cornelis van Baalen, a declarat, joi, ca exista ingrijorare la nivelul formatiunii sale privind modificarea legilor justitiei din Romania si ca intentioneaza sa vina la Bucuresti pentru a discuta in acest sens cu premierul Mihai…

- Kelemen Hunor: Legile adoptate nu afecteaza statul de drept si independenta justitiei Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, joi, pentru AGERPRES, ca independenta justitiei si statul de drept nu sunt afectate de legile adoptate de Parlamentul Romaniei, cu referire la o pozitie exprimata de presedintele…

- "Inca de saptamana trecuta am transmis un punct de vedere catre presedintele Daul, in care noi am explicat cu argumente de ce cele trei legi adoptate nu afecteaza in niciun fel statul de drept, nu influenteaza in niciun fel lupta impotriva coruptiei si nu suspenda independenta justitiei. Mai mult…

- Intr-un interviu televizat, Duda a declarat ca este multa "ipocrizie" in decizia UE, insistand ca schimbarile privind sistemul justitiei sunt constitutionale si consolideaza democratia din Polonia, potrivit site-ului cotidianului The Washington Post. "Multi reprezentanti ai institutiilor europene…

- Masurile punitive declansate de Comisia Europeana la adresa Poloniei ca urmare a controversatelor sale reforme in domeniul justitiei nu au determinat Varsovia sa faca un pas inapoi, ci dimpotriva.

- ''Am luat decizia de a semna aceste legi'', a afirmat Duda intr-o declaratie televizata.Cele doua legi, adoptate de parlamentul polonez saptamana trecuta, se refera la Curtea Suprema si la Consiliul Superior al Magistraturii, iar forma in care au fost adoptate si promulgate este cea prezentata…

- Presedintele polonez Andrzej Duda a promulgat miercuri doua legi controversate prin care se sporeste controlul puterii executive asupra sistemului judiciar, sfidand practic decizia luata cu cateva ore inainte de Comisia Europeana de a lansa procedura de activare a articolului 7 al Tratatului Uniunii…

- Aceasta procedura este declansata atunci cand se constata ca un stat membru se afla in riscul de incalcare grava a valorilor UE si ea poate duce la sanctiuni contra tarii respective.''Executivul a ajuns astazi la concluzia ca exista un risc evident de incalcare grava a statului de drept…

- Decizia Comisiei Europene de a lansa procedura de sanctionare a Poloniei in virtutea Articolului 7 al Tratatului UE "nu are nicio valoare", fiind motivata politic, acuza Partidul Lege si Justitie (PiS, centru-dreapta), aflat la guvernare la Varsovia, informeaza agentia de presa PAP. "Decizia…

- Lucrarile Comisiei speciale pentru legile justitiei continua marti seara in acorduri de muzica clasica, melodii difuzate de reprezentantii USR, dupa ce au fost doua pauze de consultari. "Nu se pleaca acasa pana nu terminam amandoua legile", a spus presedintele comisiei, Florin Iordache, care s-a…

- Comisia parlamentara speciala condusa de Florin Iordache urmeaza sa dezbata, luni, modificarile propuse la cele doua Coduri penale pentru transpunerea Directivei Parlamentului European privind prezumtia de nevinovatie si a dreptului de a fi prezent la proces.

- Hermelinski a declarat ca noua lege aprobata de camera inferioara a parlamentului polonez va pune PKW in 'incapacitate'.''Ministrul va lua de facto deciziile, nu noi'', a spus el, adaugand ca modificarea legii va periclita intregul proces electoral.Parlamentul polonez a adoptat…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat pe articole miercuri, 13 decembrie, dupa ora 20.00, legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii. Este ultima lege din parchetul "legilor justitiei". Acum legea pleaca spre Senat, camera decizionala.Legea a trecut cu 177 de voturi pentru,…

- Premierul desemnat al Poloniei Mateusz Morawiecki a calificat drept „amenințari urâte“ avertismentele UE ca urmare a adoptarii de catre Parlament a unor modificari la legile Justiției, prin care sunt conferite Legislativului puteri sporite asupra sistemului judiciar, de exemplu control…

- Comisia speciala pentru legile Justiției a adoptat, marți, un raport favorabil pentru proiectul de modificare a legii 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii. În cadrul dezbaterilor de marți dupa-amiaza au fost supuse votului prevederile referitoare la Inspecția…

- Dezbaterile pe legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii se lasa cu scandal in comisia speciala pentru legile justiției. Revocarea membrilor CSM a starnit discuții aprinse intre Steluța Cataniciu (ALDE) și Florin Iordache (PSD).Articolul 55, alineatul (1) al legii 317/2004…

- Comisia parlamentara speciala pentru legile Justitiei, condusa de social-democratul Florin Iordache, a adoptat marti un amendament la legea 317/2004 privind functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), potrivit caruia presedintele sectiei de judecatori a Consiliului este de drept presedintele…

- Comisia speciala parlamentara pentru legile justitiei, condusa de deputatul PSD Florin Iordache (fost ministru al Justitiei), si-a reluat marti de la ora 09.00 lucrarile pentru modificarile la Legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, in cadrul careia se propune ca Inspectia Judiciara…

- Partidul Lege și Justiție (PiS, conservator), de guvernamant, a luat decizia inlocuirii dnei Szydlo saptamana trecuta, in incercarea de a imbunatați imaginea Poloniei in strainatate și in perspectiva viitoarei serii de alegeri.Mateusz Morawiecki, in varsta de 49 de ani, iși va pastra portofoliul…

- ”Dupa pozitia Departamentului de Stat, dupa pozitia Uniunii Europene iata ca astazi se anunta ca si la nivelul Consiliului Europei, GRECO va lua in dezbatere situatia din Romania si din Polonia referitoare la justitie. Nu poti sa te faci ca nu vezi ca la nivelul Uniunii Europene, la nivelul partenerului…

- Comisia speciala pentru legile Justiției a decis, luni, la dezbaterea modificarilor la legea privind Consiliul Superior al Magistraturii, ca judecatorii și procurorii sa indeplineasca condițiile de vechime de 7 ani și sa nu fi fost sancționați disciplinar in ultimii 3 ani pentru a fi aleși in CSM.…

- Partidul Lege și Justiție (PiS, conservator), aflat la guvernare și majoritar in cele doua camere ale legislativului de la Varșovia, justifica aceste reforme, combatute vehement de opoziție, prin nevoia de a se pune capat unei 'caste' a magistraților, considerați de PiS moștenitori ai regimului comunist…

- Varșovia a anunțat joi ca este in continuare contra relocarii solicitanților de azil intre statele membre ale Uniunii Europene pe baza unor cote obligatorii, in pofida deciziei Comisiei Europene de a trimite in fața Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) trei țari, printre care Polonia, pentru…

- Polonezii se pregatesc de proteste dupa ce președintele propune modificari ale legilor justiției iar opoziția și populația considera ca acestea sunt neconstituționale, scrie Liberation. Doua modificari ale legilor justiției, propuse de președintele Andrzej Duda, urmeaza sa fie votate zilele acestea,…

- Comisia parlamentara speciala pentru legile justitiei va relua dezbaterile, luni, pe proiectul de modificare a legii privind statutul judecatorilor si procurorilor, dupa ce saptamana trecuta a votat mai multe articole, intre care cel care prevede ca presedintele tarii nu va mai putea refuza numirile…

- "Alarma! Disputa intensa cu Ucraina, izolarea fata de Uniunea Europeana, abdicarea de la statul de drept si independenta justitiei, atacul asupra sectorului neguvernamental si asupra libertatii mass-media - aceasta este strategia PiS (n.a. - formatiunea de guvernamant Partidul Dreptate si Justitie)…

- Ministrul Tudorel Toader, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca CSM ar trebui sa clarifice afirmatiile pe care le-a facut judecatoarea Evelina Oprina, membru al Consiliului, conform carora, initial, CSM a decis avizarea pozitiva a proiectului Legilor justitiei, iar, „peste noapte”, votul a fost schimbat.…