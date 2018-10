Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Justiție a Uniunii Europene, a anunțat, vineri, ca Polonia trebuie sa suspende imediat aplicarea dispozițiilor referitoare la reducerea varstei de pensionare a judecatorilor Curții Supreme, potrivit unei ordonanțe a vicepreședintei Curții de Justiție.

- Polonia trebuie sa suspende imediat implementarea noii legi prin care unii judecatori ai Curtii Supreme sunt nevoiti sa se retraga mai devreme din functii si sa ii reinstaleze pe cei care au plecat deja, a anuntat Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), potrivit Reuters si news.ro.

- Oficialul polonez a facut acest comentariu in contextul desfasurarii joi si vineri, in Slovacia, a unui nou summit al V4. ''Unul dintre aceste lipsuri, pe care liderii celor patru tari l-au evidentiat, este interferenta excesiva a institutiilor europene in politica interna a statelor membre. De asemenea,…

- Comisia Europeana a sesizat Curtea de Justiție a Uniunii Europene privind situația Poloniei, fiind contestat statutul Curții Constituționale de la Varșovia, potrivit Digi24.Este vorba de schimbarea statutului Curții in sensul unei pensionari masive cauzate de mișcorarea varstei de pensionare…

- Comisia Europeana a anuntat luni ca a sesizat Curtea Europeana de Justitie (CEJ) in cazul legii adoptate de Polonia pentru reducerea varstei de pensionare a judecatorilor de la Curtea Suprema, spunand ca incalca valorile fundamentale ale UE, potrivit dpa si AFP. Comisia Europeana a solicitat o procedura…

- Vicepremierul polonez Jaroslaw Gowin a declarat luni ca tara sa 'probabil nu va avea alta optiune' decat 'sa ignore' decizia Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), daca aceasta va emite un verdict impotriva noii legi poloneze care scade varsta de pensionare a judecatorilor…

- 'Raspunsul autoritatilor poloneze nu inlatura preocuparile juridice ale Comisiei', afirma institutia - gardian al tratatelor - intr-un comunicat. La 2 iulie, Comisia Europeana a lansat o procedura de infringement impotriva Poloniei, prin trimiterea unei scrisori de notificare oficiala autoritatilor…

- ''Modalitatea adecvata de actiune poate fi aceea de a inainta cazul catre CJUE'', a declarat ministrul de externe polonez Jacek Czaputowicz pentru postul public de radio polonez, transmite dpa. La inceputul lunii iulie, guvernul polonez a decis sa coboare de la 70 de ani la 65 de ani varsta…