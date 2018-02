Polonia își reformează sistemul de pensii private: ”Fondul de rezervă demografică” și contribuția companiilor Guvernul polonez a scos in dezbatere publica un plan de inființare a unui sistem de pensii privat, bazat pe contribuțiile angajatorilor, inspirat de modelul american „401k”, ca parte a reformei pensiilor. Noul sistem face parte dintr-un plan mai amplu de reformare a sistemului de pensii, care presupune transferul a 75% din activele fondurilor de pensii existente in conturi de pesnii individuale și preluarea restului de catre un fond „de rezerva demografica” de stat. Sistemul nou de fonduri private prevede ca angajații sa economiseasca, in mod voluntar, 2% din salariile lor in conturi de pensii… Citeste articolul mai departe pe cronicaeuropeana.ro…

- Guvernul atrage critici dure dinspre Bruxelles! Europarlamentarul PMP Siegfried Muresan sustine ca PSD si ALDE ar trebui sa renunte la guvernare pe motivul unei scaderi dramatice a investitiilor publice. "Fara investiții publice, romanii vor trebui sa aleaga și in viitor daca sa ramana in țara pe…

- Polonia a incalcat legislatia europeana cu privire la protectia siturilor naturale prin faptul ca a dispus sa se faca taieri in Padurea Bialowieza, una dintre ultimele paduri virgine din Europa, a apreciat marti avocatul general al Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), relateaza AFP conform…

- Anton Anton, ministrul Energiei, a prezentat, luni, beneficiile deciziei luate de Guvern, prin care cel putin 90% din profitul companiilor de stat va merge in dividende. In acest fel, spune ministrul, companiile de stat vor fi impulsionate sa faca mai multe investitii si nu sa pastreze banii in rezerve.…

- Guvernanții și-au propus prin “revoluția fiscala” sa creasca salariile. Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, spunea ca doar 3% dintre bugetari vor suporta diminuari la salarii , in timp ce toti ceilalti angajati se vor bucura de bani mai mulți și recomanda sa așteptam salariile ca sa ne lamurim.…

- Irakul are nevoie de 100 de miliarde de dolari (81 de miliarde de euro) pentru finantarea proiectelor de reconstruire a infrastructurii distruse de razboi, anunta Guvernul de la Bagdad, potrivit site-ului cotidianului Le Figaro.

- Guvernul a luat joi, 8 februarie, o serie de masuri pentru menținerea venitului lunar net la nivelul lunii decembrie 2017 pentru angajații din sectorul privat care beneficiaza de scutiri de impozit pe venitul realizat. Este vorba despre angajații din domeniile IT care desfașoara activitați de creare…

- Fostul președinte Traian Basescu a declarat joi, intr-o intervenție telefonica in cadrul emisiunii ”Dosar de politician” ca din punct de vedere logic nu exista nicio justificare logica pentru modificarile facute de Guvern la Codul Fiscal și la legea salarizarii in contextul in care Romania a avut…

- Executivul urmeaza sa adopte Memorandumul prin care cel putin 90% din profitul net al companiilor de stat realizat in 2017 vor reveni actionarilor sub forma de dividende. Adica tot statului, care este unic actionar sau actionar majoritar.

- Ministerul Finanțelor va transfera, din fondul de rezerva al Guvernului, catre Consiliul municipal Chișinau, peste 15 milioane de lei pentru executarea titlurilor executorii legate de recuperarea valorii averii confiscate moștenitorilor persoanelor supuse represiunilor politice. Proiectul de hotarare…

- Statele Unite si-au exprimat marti "dezamagirea" dupa promulgarea, de catre presedintele polonez Andrzej Duda, a unei legi controversate privind Holocaustul, care "afecteaza libertatea de exprimare si cercetarea academica", transmite AFP. Legea impune amenzi si pedepse cu inchisoarea de pana la trei…

- Indicele Dow Jones, cea mai mare scadere din 2008 pana in prezent. Dow Jones, cel mai important indice al Bursei de la New York, a scazut, luni, cu 4%. Aceasta este cea mai mare cadere din septembrie 2008, cand un plan de salvare a sistemului bancar american a fost respins, noteaza BBC . Scaderea de…

- Presedintele Poloniei, Andrzej Duda a semnat un proiect de lege care limiteaza în mare masura comertul în zilele de duminica, argumentând ca aceasta miscare va aduce beneficii vietii familiale ale angajatilor, scrie Dailymail. Guvernul si Sindicatul de Solidaritate,…

- Senatul Poloniei a votat, joi, un proiect de lege privind incriminarea oricarei persoane care acuza statul polonez pentru Holocaust sau de complicitate la crimele comise de catre nazisti in cel de-Al Doilea Razboi Mondial. Nerespectarea legii duce la amenzi sau chiar la pedepse cu inchisoarea…

- Victor Ponta il compara pe Liviu Dragnea cu Vadim Tudor și cu Traian Basescu in ceea ce privește stilul autoritar de conducere in partid. In plus, fostul premier a declarat ca șeful PSD are cea mai mare putere de la Traian Basescu pana in prezent. „E prima oara cand la un partid mare din Romania,…

- Dupa instalarea sa la putere, in octombrie 2015, partidul conservator nationalist polonez Lege si Justitie (PiS) a lansat o "politica istorica" vizand renasterea patriotismului, mai ales prin elogierea faptelor de vitejie ale polonezilor din trecut - in fata nazistilor germani, a regimului comunist,…

- ♦ Guvernul a incasat anul trecut 251,8 miliarde lei la bugetul consolidat al statului, cu aproape 30 de miliarde de lei mai mult decat in 2016, dar cu 3 miliarde sub tinta de venituri conform bugetului pe 2017. Nerealizarea se datoreaza in­ca­sarii sub estimari din im­po­zitul pe profit…

- PSD il propune pe Eugen Teodorovici pentru functia de ministru al Finantelor, dupa ce - ca presedinte al Comisiei de buget-finante din Senat - acesta a contestat masurile cuprinse in Ordonanta 79/2017 care au generat „revolutia fiscala” de la 1 ianuarie 2018. Eugen Orlando Teodorovici…

- Un oficial de rang inalt din Guvernul polonez a declarat ca tara sa se opune criteriului de respectare a statului de drept pentru accesarea fondurilor europene, o idee sprijinita la nivelul Comisiei Europene.

- Riscurile politice sunt ridicate in Europa de Est, dar cu toate acestea investitorii nu sunt preocupati de acest lucru, informeaza Bloomberg.Polonia este amenintata de o criza politica fara precedent si posibile sanctiuni economice din partea UE pentru erodarea statului de drept, in Cehia…

- Guvernul britanic va anunta joi ca isi va spori cu 44,5 milioane de lire sterline (50,5 milioane de euro) contributia financiara pentru Calais si zona de coasta franceza pentru a intari securitatea la frontiera, relateaza AFP, conform agerpres.ro. ''Acesti bani trebuie investiti in ameliorarea…

- Romanii care intenționeaza sa plece din țara pentru mai mult de șase luni de zile, indiferent ca merg la munca, la studii sau in vacanta, risca sa fie amendati, de la 1 ianuarie 2018, daca nu notifica Fiscul in prealabil cu minimum 30 de zile prin completarea și depunerea unui chestionar de rezidența…

- Ministerul de Finante a folosit aceasta facilitate in ultimii ani, cand Rusia a avut un deficit bugetar mare. Dar Fondul este acum aproape gol si avea doar 17 milioane de dolari la sfarsitul anului 2017. Banii ramasi in Fond au fost transferati, prin fuziune, in Fondul National pentru Beneficii Sociale…

- Fondul de rezerva pentru vremuri grele al Rusiei a incetat sa mai existe la 1 ianuarie anul acesta, a anuntat ministerul de finante, citat de Moscow Times. Infiintat in 2008, Fondul de Rezerva a fost un instrument menit sa ajute bugetul in vremuri de criza, mai ales cand petrolul are un pret mic.

- Banca Nationala a Romaniei a cheltuit, anul trecut, circa 750 milioane de euro din rezerva valutara. In aceste conditii, in momentul de fata avem 33,494 miliarde euro, fata de 34.242 miliarde euro, la inceputul anului trecut. O buna parte din bani s-a dus pentru mentinerea cursului de schimb. Rezerva…

- Bulgaria, cea mai saraca membra a Uniunii Europene, criticata din cauza ineficientei sale in fata coruptiei endemice, va prelua in premiera, incepand de astazi, 1 ianuarie 2018, presedintia Consiliului UE. Bulgaria – care a intrat in Uniunea Europeana in 2007 – aspira sa arunce punti intre Estul si…

- Guvernul polonez intentioneaza sa discute in urmatoarele trei luni cu statele membre ale Uniunii Europene, ca raspuns la decizia Comisiei Europene de a declansa procedurile de sanctionare a Poloniei, a anuntat ministrul polonez de Externe, Witold Waszczykowski.

- Bulgaria, care preia presedintia semestriala a UE pe 1 ianuarie, aspira sa arunce punti intre Estul si Vestul Europei, intre Turcia si Bruxelles, cu scopul de a forja compromisuri in mai multe dosare fierbinti, inclusiv in politica migratiei, relateaza AFP. Cea mai saraca membra a Uniunii Europene,…

- Bugetul ONU urmeaza sa scada cu peste 285 de milioane de dolari anul viitor, reprezentand o diminuare cu 5%, pe care Guvernul american a anuntat ca a negociat-o, relateaza The Associated Press.

- Guvernul conservator de la Varsovia vrea sa abroge legea cu privire la prescrierea crimelor comise în timpul regimului comunist, lege introdusa în 1997 de executivul de stânga aflat la acea vreme la putere în Polonia, scrie agerpres.ro.

- Ministrul justitiei Zbigniew Ziobro, care este si procuror-general al Poloniei, a sesizat Tribunalul Constitutional pe subiectul dispozitiilor din Codul Penal care dau 'garantii de impunitate' functionarilor regimului comunist din perioada 1944 si 1989.Sunt vizate infractiuni pasibile de…

- Malgorzata Gersdorf, presedintele Curtii Supreme din Polonia, a acuzat Guvernul de la Varsovia ca pune la cale o "lovitura de stat" impotriva institutiei pe care o conduce, prin intermediul unor legi controversate de reformare a sistemului judiciar, informeaza site-ul postului France 24.

- Guvernul polonez a infiintat vineri un fond in valoare de 100 de milioane de zloti (24 de milioane de euro) ale carui dividende vor finanta un vast proiect de restaurare a marelui cimitir evreiesc din Varsovia, cel mai mare din Europa, aproape lasat in paragina in ultimele decenii, informeaza AFP.Fondul…

- Pensiile private facultative (Pilonul III), oferite angajatilor sub forma de beneficii extrasalariale, au cunoscut in acest an un interes sporit din partea companiilor, in contextul intensificarii concurentei pe piata fortei de munca pentru atragerea si retentia talentelor, apreciaza Radu Craciun,…

- Guvernul are in vedere doua variante pentru a rezolva situatia angajatilor din domeniul IT, prima fiind schimbarea unui formular ANAF, iar cea de-a doua - elaborarea unui act normativ cu putere de lege care sa vizeze veniturile obtinute incepand cu data de 1 ianuarie 2018, au anuntat surse oficiale.…

- Guvernul de la Tokyo a aprobat, marti, decizia de achizitionare a doua sisteme antibalistice americane Aegis Ashore, pe fondul intensificarii tensiunilor cu regimul nord-coreean, informeaza site-ul agentiei de stiri Tass.

- Uniunea Salvați Romania (USR) va sesiza Curtea de Conturi in ceea ce privește cheltuielile facute in ultimele luni de catre companiile inființare de primarul general al Capitalei, Gabriela Firea. Totodata, Uniunea va trage un semnal de alarma la autoritațile care se ocupa de supravegherea achizițiilor…

- Fondul de rezerva al Guvernului a fost epuizat dupa ce alesii din Comisiile de buget au decis, vineri, suplimentarea bugetului SRR cu 3 milioane de lei. “In acest moment vom avea zero fonduri de rezerva, urmand ca in momentul in care vom discuta Bugetul Ministerului Finantelor Publice…

- Guvernul vrea inchisoare pentru patronii care nu platesc contribuțiile sociale pentru angajați și alte impozite, potrivit unui proiect de ordonanța de urgența emis, joi, de Ministerul Finanțelor Publice (MFP). Proiectul de ordonanța de urgența prevede ca fapta angajatorior de a nu plati contribuțiile…

- Liviu Pop, ministrul Educatiei Nationale, anunta finalizarea proiectului de hotarare de Guvern prin care vor fi alocate inca 145 de milioane de lei din Fondul de rezerva al ministerului pentru plata sumelor provenite din hotarari judecatoresti. "Am finalizat proiectul de HG prin care, saptamana…

- Ministrul Educației Naționale, Liviu Pop, anunța finalizarea proiectului de hotarare de Guvern prin care vor fi alocate inca 145 de milioane de lei din Fondul de rezerva al ministerului pentru plata sumelor provenite din hotarari judecatorești. "Am finalizat proiectul de HG prin care,…

- La intalnire au mai participat presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, Laurentiu Mihai, si secretarii de stat Rodica Nassar, Cristian Grasu si Octavian Alexandrescu din cadrul ministerului Sanatatii. "In urma discutiilor s-a stabilit infiintarea unui grup de lucru asumat prin…

- Consilierii judeteni au aprobat astazi alocarea a 6,5 milioane lei din fondul de rezerva, beneficiare fiind 101 primarii. Alti aproape 9 milioane au fost ceruti de la Guvern, dar nu sunt vesti despre soarta acestei solicitari.

- Florin Popescu, profesor la Facultatea de Inginerie din Galati, este coordonatorul unui proiect unic in Romania. In laboratorul de inovare deschisa pe care-l conduce, echipe de studenti vor cauta solutii si vor dezvolta idei de afaceri pornind de la probleme din lumea economica si sociala, lansate de…

- Guvernul acceptat propunerea unui grup de deputați da adauga sporuri lunare la salariu in marime de 100% angajaților Curții de Conturi. De asemenea, se va examina și marirea salariilor președintelui, vicepreședintelui și ale membrilor Curții de Conturi. "Proiectul are drept scop reducerea gradului sporit…

- „Ministerul Transporturilor, in calitate de Organism Intermediar pentru Transport, a aprobat pe 29 noiembrie cererea de finantare pentru proiectul „Modernizarea instalatiilor pe Magistralele 1,2, 3 si TL Metrou – Instalatii control acces” depus de Metrorex in calitate de beneficiar al finantarii…