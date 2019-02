Stiri pe aceeasi tema

- Polonia va cheltui pentru modernizarea armatei 185 de miliarde de zloti (circa 44 de miliarde de euro) pana in 2026, in special pentru achizitia de avioane, elicoptere si submarine, a anuntat joi ministrul apararii Mariusz Blaszczak, citat de AFP. Noile echipamente vor fi desfasurate in special in estul…

- Volkswagen AG intentioneaza sa investeasca aproximativ doua miliarde de dolari intr-o companie care va dezvolta vehicule autonome cu Argo, subsidiara Ford, au declarat surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul pentru Wall Street Journal (WSJ), potrivit agerpres.ro.Citeste si Judecatorii…

- Mariusz Blaszczak, ministrul polonez al Apararii, a anuntat ca Varsovia va semna miercuri un acord în valoare de 414 milioane de dolari pentru achizitionarea din Statele Unite a sistemului de artilerie reactiva HIMARS, urmând ca Polonia sa primeasca 20 de

- Guvernul polonez ia masuri legale pentru degradarea militara a ultimului lider comunist al țarii, defunctul general Wojciech Jaruzelski, și altor ofițeri de rang inalt comuniști, o inițiativa pe care o prezinta drept o „restabilire a ordinii morale”, transmite Ronews.com

- Guvernul spaniol a aprobat vineri un program de reinnoire a materialului militar, pentru care vor fi alocate 7,3 miliarde de euro pana in anul 2032 si de la care se asteapta crearea a mii de locuri de munca in tara, transmite AFP, agerpres.ro.citește și: Detalii neștiute scoase la suprafața:…

- Ca parte a programului de modernizare a armatei ruse, sistemul de lupta laser „Peresvet”, anunțat in martie de Vladimir Putin, a fost pus in serviciu la 1 decembrie. Potrivit Apararii Rusiei, acest sistem este capabil sa contracareze atacurile aeriene și chiar sa lupte contra sateliților pe orbita.