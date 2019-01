Stiri pe aceeasi tema

- Funeraliile primarului orasului polonez Gdansk, Pawel Adamowicz, decedat la 14 ianuarie in urma unui atac comis in ajun in timpul unui eveniment filantropic, au reunit sambata aproximativ 45.000 de persoane in portul de la Marea Baltica, transmit Reuters si AFP. Foto: (c) ADAM…

- Mii de polonezi avand in maini steaguri si lumanari au mers alaturi de sicriul fostului primar din Gdansk, Pawel Adamowicz, care a fost injunghiat la un eveniment caritabil, scrie The Guardian.

Mii de polonezi avand in maini steaguri si lumanari au mers alaturi de sicriul fostului primar din Gdansk, Pawel Adamowicz, care a fost injunghiat la un eveniment caritabil, scrie The Guardian, potrivit news.ro.

- ,,Ma numesc Stefan. Am fost inchis pe nedrept, iar primarul trebuie sa moara!” a rostit criminalul inainte de tragicul eveniment. Primarul orasului polonez Gdansk a murit la spital, dupa ce a fost injunghiat duminica seara pe scena unui eveniment caritabil, de un tanar proaspat eliberat din inchisoare.…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis luni, un mesaj de condoleanțe Președintelui Poloniei, domnul Andrzej Duda, in urma tragicului incident care a dus la decesul primarului din Gdansk. "Am aflat cu profunda indignare despre atacul sangeros caruia i-a cazut victima primarul orasului Gdansk, Pawel Adamowicz.…

- Primarul orasului polonez Gdansk, Pawel Adamowicz, a decedat luni la spital dupa ce in ziua anterioara a fost atacat cu cutitul in timpul unui eveniment filantropic, a anuntat ministrul sanatatii polonez, Lukasz Szumowski, transmite Reuters. ''Nu am putut castiga'', a declarat Szumowski…

- Pawel Adamowicz, primarul orașului-port polonez Gdansk, a fost injunghiat de mai multe ori, duminica seara, in timp ce se afla pe scena la o acțiune de strangere de fonduri, scrie BBC News. Atacatorul a urcat pe scena amplasata pentru o strangere de fonduri pentru achizitionarea de echipamente medicale,…

- Primarul marelui port polonez Gdansk, Pawel Adamowicz, a fost atacat duminica seara de un necunoscut care l-a lovit de mai multe ori cu un obiect ascutit, au informat media locale, citand martori, transmite AFP. Primarul a fost reanimat la locului incidentului dupa care a fost transportat…