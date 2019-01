Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe irlandez Simon Coveney a respins luni o propunere avansata de omologul sau polonez Jacek Czaputowicz, care a sugerat sa se negocieze cu Regatul Unit o limitare la cel mult cinci ani a aplicarii clauzei de ''backstop'' ('plasa de siguranta') pentru frontiera…

- Primarul orașului polonez Gdansk a murit in spital la o zi dupa ce a fost injunghiat pe scena in timpul unui eveniment caritabil. Edilul in varsta de 53 de ani a incetat din viața dupa ce a medicii au incercat ore intregi sa-l salveze. Pawel Adamowicz, primarul din Gdansk, a fost injunghiat pe scena…

- Ministerul iranian de Externe a convocat duminica un diplomat polonez de rang inalt pentru a critica decizia Poloniei de a gazdui un summit organizat de SUA cu scopul promovarii stabilitatii in Orientul Mijlociu, cu accent pe contracararea influentei Iranului, relateaza site-ul agenției Reuters,…

- Premierul Romaniei si ministrul de externe polonez au subliniat ca relatiile dintre cele doua state au cunoscut o dezvoltare intensa si dinamica in ultimii ani si au pus accent pe importanta continuarii dialogului romano-polonez in baza Parteneriatului Strategic, incheiat in urma cu 10 ani, informeaza…

- Oficialii polonezi sunt multumiti in ceea ce priveste discutiile la nivelul Comisiei Europene despre statul de drept in aceasta tara si sunt pregatiti sa ofere informatii suplimentare pe acest subiect, a declarat, miercuri, ministrul polonez al Afacerilor Externe, Jacek Czaputowicz, dupa o declaratie…

- Ministrul de externe polonez, Jacek Czaputowicz (foto), a acuzat Comisia Europeana ca “inchide ochii” la incalcarea de catre Paris a legislației europene ce impune mentinerea deficitului public sub pragul de 3% din PIB. “Franta incalca legislatia europeana si Comisia Europeana inchide ochii”, a declarat Jacek…

- Desi a promis in mai multe randuri si a oferit mai multe termene pentru o noua taxa auto (ultimul termen fiind sfarsitul acestui an), ministrul Mediului, Gratiela Garilescu, a declarat, marti, ca o astfel de taxa nu exista in prezent. "Pana la ora actuala, o forma care sa fie agreata (o noua…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a decis luni ca Polonia trebuie sa suspende imediat aplicarea noii legi privind reducerea varstei de pensionare a judecatorilor Curtii Supreme, transand o disputa in acest sens intre Varsovia si Bruxelles, transmite Reuters. Decizia anuntata luni este…