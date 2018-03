Stiri pe aceeasi tema

- Victimele poloneze din Al Doilea Razboi Mondial pot cere Germaniei 543 de miliarde de dolari (440 miliarde de euro) cu titlul de despagubiri individuale, a declarat joi deputatul Arkadiusz Mularczyk, seful unei comisii parlamentare desemnate sa estimeze despagubirile solicitate de Varsovia.Revendicarile…

- Cancelarul german Angela Merkel se deplaseaza luni la Varsovia pentru o vizita in cursul careia va pleda pentru solidaritate intre tarile membre ale Uniunii Europene, pe fondul dezacordurilor cu Polonia legate de reforma sistemului sau judiciar si de politica europeana privind migratia, transmit…

- Presedintele chinez Xi Jinping i-a declarat omologului sau american Donald Trump, intr-o discutie telefonica purtata vineri, ca apreciaza dorinta Washingtonului de a rezolva problema nord-coreeana pe cale politica, exprimandu-si speranta ca Statele Unite si Coreea de Nord vor incepe dialogul cat mai…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a transmis joi Comisiei Europene un document de 96 de pagini cu explicatii detaliate asupra controversatelor reforme judiciare din tara sa, ce au determinat executivul comunitar sa lanseze impotriva Poloniei o procedura fara precedent prin care s-ar putea ajunge…

- Guvernul provinciei chineze Sichuan si-a asigurat o finantare de 10 miliarde de yuani (1,58 miliarde de dolari americani) pe urmatorii cinci ani pentru a infiinta un parc national urias dedicat ursilor panda, Giant Panda National Park, cu o suprafata de trei ori mai mare decat cea a parcului national…

- Liderii polonezi nu se vor mai putea intalni cu presedintele american Donald Trump sau cu vicepresedintele Mike Pence pana cand nu vor anula noua lege controversata privind Holocaustul. Site-ul de stiri polonez Onet.pl a obtinut un memoriu din Washington de pe 20 februarie despre noua lege…

- Site-ul de stiri polonez Onet.pl a obtinut un memoriu din Washington de pe 20 februarie despre noua lege potrivit careia este ilegala orice referire la faptul ca statul polonez sau natiunea poloneza au fost complici la crimele naziste. Informatia a fost confirmata si de alte institutii de presa de la…

- Parlamentul European a votat rezoluția care propune activarea articolului 7 pentru Polonia. Varșovia este acuzata de Comisia Europeana ca incalca statul de drept prin modificarea legislației din domeniul justiției.

- In aceasta lucrare, intitulata "Becoming", "vorbesc despre radacinile mele, povestesc cum o fetita din cartierul South Sud al orasului Chicago si-a gasit calea si destula forta pentru a-i atrage si pe altii de partea sa", a explicat Michelle Obama, citata in comunicat. "A scrie "Becoming"…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat anul trecut ca Statele Unite recunosc Ierusalimul drept capitala Israelului, lucru ce a revoltat aliatii arabi ai Washingtonului precum si palestinienii care doresc ca estul Ierusalimului sa fie capitala viitorului stat palestinian. Deschiderea…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat anul trecut ca Statele Unite recunosc Ierusalimul drept capitala Israelului, lucru ce a revoltat aliatii arabi ai Washingtonului precum si palestinienii care doresc ca estul Ierusalimului sa fie capitala viitorului stat palestinian. Deschiderea ambasadei…

- Statele Unite ale Americii au convenit sa furnizeze Suediei patru instalatii Patriot. Expertul Lev Korolikov a afirmat la postul de radio Sputnik ca aceste livrari reprezinta pur si simplu o masura politica din partea Washingtonului si a conducerii NATO, potrivit Rador, care citeaza Ria Novosti .

- Romania, locul 25 din 28 in cadrul UE privind perceptia gradului de coruptie Romania ocupa locul 59 la nivel mondial si 25 in cadrul Uniunii Europene in clasamentul realizat de organizatia Transparency International privind perceptia gradului de coruptie in sistemul public. Organizatia Transparency…

- Sorin Visoianu, country manager operations Immofinanz pentru Romania si Bulgaria a parasit functia din cadrul companiei imobiliare, potrivit datelor din piata. Pana la publicarea acestui articol Sorin Visoianu nu a oferit niciun comentariu pe aceasta tema. El detine conducerea Immofinanz din 2010,…

- Polonia a incalcat legislatia europeana privind protejarea siturilor naturale atunci cand a ordonat defrisari in padurea Bialowieza, una dintre ultimele paduri virgine din Europa, a estimat miercuri avocatul general al Curtii de Justitie a UE (CJUE), informeaza AFP. Avocatul general, ale…

- Supusa unor puternice presuni interntaionale, puterea a autorizat de altfel intrarea unor ajutoare umanitare in Ghouta de Est, pentru prima oara dupa raidurile sangeroase care au vizat, saptamana trecuta, enclava rebela asediata in apropiere de Damasc. Regimul sirian a fost acuzat ca a comis recent…

- CHIȘINAU, 13 feb — Sputnik. Momentul reținerii lui Mihail Saakașvili, fost președinte al Georgiei, fost guvernator al regiunii Odesa din Ucraina și lider al „Mișcarii forțelor noi", în restaurantul „Suluguni" din Kiev, a fost înregistrat de camerele de supraveghere.…

- Serviciul de rezervari de automobile Uber Technologies a confirmat miercuri ca anul trecut pierderi sale au crescut pana la 4,5 miliarde dolari, de la 2,8 miliarde dolari in 2016, la o cifra de afaceri de 7,4 miliarde dolari, informeaza Bloomberg. Cu toate acestea, Uber sustine ca in ultimele…

- Consecința unui împrumut cool sau rezultat al globalizarii, astazi este Ziua Îndragostiților. În funcție de generație, momentul își are nuanțele lui sufletești pendulând între îmbrațișare tandra și respingere categorica. Mediile offline și online sunt mobilizate…

- Boxa HomePod s-a lansat la sfarsitul saptamanii trecute in Statele Unite si alte cateva tari din lume, iar acum cei care au cumparat-o in avans sau in primele zile, incep sa descopere atat avantajele, cat si dezavantajele acesteia. Probabil unul dintre cele mai mari dezavantaje, asemeni altor produse…

- Tari europene importante nu sunt de acord cu planurile SUA de aprovizionare cu armament a Ucrainei, iar Washingtonul incearca sa atraga in acesta initiativa o serie de state cunoscute pentru atitudinea lor rusofoba, a declarat Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe. "Europa nu este tacuta,…

- "In pofida tuturor presiunilor, santajelor si ultimatumurilor, nici Ungaria si nici Polonia nu vor primi nici un singur imigrant ilegal", a subliniat joi, la Varsovia, ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, dupa discutiile avute cu ministrul polonez de interne, Joachim Brudzinski, potrivit MTI…

- La sfarsitul saptamanii trecute, primarul Mihai Chirica a avut o intrevedere cu Excelenta Sa Ovidiu Dranga, Ambasadorul Extraordinar si Plenipotentiar al Romaniei in Republica Polona, si cu reprezentantii Camerei de Comert si Industrie Polono - Romane. S-a discutat despre posibilitatea de a dezvolta…

- Statele Unite si-au exprimat marti "dezamagirea" dupa promulgarea, de catre presedintele polonez Andrzej Duda, a unei legi controversate privind Holocaustul, care "afecteaza libertatea de exprimare si cercetarea academica", transmite AFP. Legea impune amenzi si pedepse cu inchisoarea de pana la trei…

- Simona Halep (26 de ani) poate pierde un contract de sponsorizare în valoare de doua milioane de dolari cu o firma de cosmetice din Statele Unite. Cauza ar fi politica echipei manageriale a numarului 2 WTA.

- Trei dintre cele mai mari banci din Statele Unite au anuntat ca nu le vor mai permite clientilor sa achizitioneze bitcoin cu cardurile de credit. Decizia a fost luata dupa ce bitcoin a avut o saptamana de fluctuatii brutale, care au dus la scaderea valorii monedei digitale cu pana la 50%, potrivit…

- Municipiul Iași a fost declarat orasul anului pentru dezvoltarea industriei IT și Outsourcing din Europa Centrala si de Est la o competiție de profil din Polonia. Gala care s-a desfașurat in aceasta la Varșovia a reunit profesioniști din domeniul tehnologiei informației, dar și reprezentanți ai unor…

- "Sau luptam sa ne cucerim pozitia, sau nu o vom avea. Pe ochi frumosi sau in calitate de colegi nu ne va da nimeni nimic", spune Jaroslaw Kaczynski despre relatiile Poloniei cu UE intr-un intervi pentru "Gazeta Polska", citat de Rador. Kaczynski, omul care controleaza cu mana forte majoritatea parlamentara…

- Institutul polonez Frederic Chopin (NIFC) se pregateste sa digitalizeze si, gratie unor tehnologii avansate, sa ofere acces gratuit la toate obiectele de patrimoniu ale celebrului compozitor aflate in colectiile sale, informeaza AFP. Pana in 2020, "Chopin va deveni primul mare compozitor…

- Statele Unite ale Americii au extins sanctiunile impotriva Rusiei din cauza situatiei din Ucraina. Au ajuns pe lista neagra, 21 de cetateni ai Rusiei si Ucrainei , precum si noua companii, potrivit Rador. Cei care ofera bunuri, servicii sau sprijin material persoanelor si entitatilor sanctionate de…

- Polonia, Ucraina si statele baltice se tem ca proiectul va creste dependenta Europei de gazul provenit Rusia si va ajuta Kremlinul sa obtina un venit aditional de cateva miliarde de dolari in plus."Ca si Polonia, Statele Unite se opun conductei de gaz Nord Stream 2. Percepem proiectul ca…

- ''Nu pot sa inteleg de ce (institutiile europene) sunt atat de lipsite de obiectivitate in evaluarea lor privind situatia din Polonia si reformele noastre judiciare (...) Nu inteleg de ce schimbarile noastre, reformele noastre, sunt vazute ca antidemocratice, in timp ce aceleasi institutii sunt ok…

- Presedintele Donald Trump a acuzat joi palestinienii ca au aratat "lipsa de respect" fata de Statele Unite si au anuntat suspendarea unor aujutoare financiare de sute de milioane de dolari daca acestia nu accepta sa participe la negocierile de pace sub egida Washingtonului, scrie AFP.

- Numarul anunturilor pentru locuri de munca in domeniul financiar a crescut cu 59%, cele mai multe posturi fiind disponibile pentru contabil, economist si director economic, arata o statistica intocmita si publicata recent de o platforma de recrutare online. Potrivit datelor centralizate, orasele…

- Statele Unite au facut apel marti la sporirea presiunii asupra Coreei de Nord pentru ca aceasta sa renunte la ambitiile nucleare, in ciuda unei diferente de ton intre doi din principalii aliati ai Washingtonului, Japonia si Coreea de Sud, transmite AFP. "Trebuie sa existe noi consecinte pentru regimul"…

- Autoritatea poloneza de reglementare a pietei financiare (KFN) a anuntat marti ca nu va aproba planul grupului bancar austriac Raiffeisen Bank International (RBI) de a infiinta o noua banca in Polonia, ceea ce ar ajuta la listarea cu succes a actualei subsidiare - Raiffeisen Bank Polska - pe Bursa de…

- Statele Unite planuiesc sa ia masuri impotriva activitatilor iraniene cu rachete balistice, in afara cadrului acordului nuclear iranian, si spera ca eforturile Washingtonului vor fi sustinute de alte state, a declarat vineri ambasadorul american la ONU, Nikki Haley, relateaza site-ul CNN.

- Compania Walmart a decis sa creasca salariile angajatilor la 11 dolari pe ora si sa ofere bonusuri bazate pe vechime, dupa cea mai mare relaxare fiscala din ultimii 30 de ani din Statele Unite, care avantajeaza mai multe companii, potrivit Fox Business. Cel mai mare retailer din lume a spus…

- Ambasada Rusiei in Statele Unite a catalogat drept inacceptabila declaratia Washingtonului in legatura cu alegerile prezidentiale din martie 2018. In opinia expertilor de la Moscova, americanii nu vor putea interveni in ...

- Observatorii occidentali tind sa-i contopeasca pe principalii doi propovaduitori ai populismului de dreapta: premierul ungar Viktor Orban si presedintele partidului de guvernare din Polonia, Lege si Justitie (PiS), Jaroslaw Kaczynski. Kaczynski promite de vreme indelungata pogorarea "Budapestei la Varsovia",…

- Cele mai multe joburi disponibile la inceput de an sunt pentru candidatii cu experienta in domeniul IT, in vanzari si retail, in domeniul economic si in cel al transporturilor, potrivit unei analize realizate de o companie de recrutare online, transmite AGERPRES . Inceputul de an vine cu o oferta numeroasa…

- O persoana din Statele Unite a devenit peste noapte mai bogata cu … 570 de milioane de dolari. Acesta este premiul ciștigat in cadrul loteriei Powerball, la scurt timp dupa ce un alt premiu fabulos a fost revendicat tot in Statele Unite. Un Noroc a reușit sa ghiceasca toate numerele la loteria Powerball…

- Presedintele american Donald Trump cere Congresului american 33 miliarde de dolari pentru a-si tine promisiunea facuta în campania prezidentiala, conform careia va construi un zid la granita cu Mexic. Din totalul de 33, 18 miliarde vor fi folosite pentru constructia propriu-zisa…

- Chris Larsen, co-fondatorul si CEO-ul Ripple, care a creat criptomoneda cunoscuta drept XRP, a devenit unul dintre cei mai mari miliardari ai lumii, dupa ce valoarea monedei digitale a crescut de peste 12 ori de la mijlocul lunii decembrie pana in prezent, potrivit Time. XRP, o criptomoneda…

- Scenariul unei eventuale iesiri a Poloniei din Uniunea Europeana (Polexit) 'este complet science fiction', a declarat vineri ministrul adjunct de externe polonez Konrad Szymanski, cand a fost intrebat la o emisiune difuzata de internet daca o astfel de evolutie ar fi una realista, informeaza…

- O femeie din Statele Unite a caștigat cinci milioane de dolari cu un bilet pe care inițial nu voia sa-l cumpere. Oksana Zaharov, in varsta de 56 de ani, a folosit apoi biletul ca semn de carte, fara sa aiba nici cea mai mica idee ca a caștigat o avere, relateaza fox8.com. Femeia din New Jersey, mama…

- O femeie din Statele Unite care s-a ales cu un bilet de loterie pe care nu dorea initial sa il cumpere a castigat 5 milioane de dolari, informeaza UPI. Oksana Zaharov, in varsta de 56 de ani din Edgewater, New Jersey, a declarat reprezentantilor Loteriei din New York ca vanzatorul de la…

- Luxturna, un medicament impotriva degenerarii ereditare a retinei care poate evolua spre orbire totala, va fi vandut la pretul de 850.000 de dolari in Statele Unite, ceea ce il face unul dintre cele mai scumpe tratamente din lume, informeaza AFP. Potrivit producatorului sau, compania de…

- Pentru anul 2018 au fost anuntate numeroase concerte, in special pentru Bucuresti, iar intre ele se afla multe reveniri, precum Caro Emerald, Kraftwerk, Goran Bregovic, David Garrett si Judas Priest. Premierele sunt putine, ca Foreigner si Stone Sour, in timp ce cateva festivaluri au stabilit perioadele…

- Anul 2017 a fost unul de succes pentru Hollywood, cu productii cinematografice care au reusit sa adune sume uriase la box-office. Trei filme au depasit deja un miliard de dolari, iar al patrulea o va face curand. In acest an au fost lansate 719 filme, potrivit Box Office Mojo. Mai multe au…