- Mii de polonezi avand in maini steaguri si lumanari au mers alaturi de sicriul fostului primar din Gdansk, Pawel Adamowicz, care a fost injunghiat la un eveniment caritabil, scrie The Guardian.

- Doliu național in Polonia: au inceput funeraliile primarului din Gdansk, asasinat de un dezechilibrat mintal. Trupul neinsuflețit al lui Pawel Adamowicz a fost adus la muzeul Solidaritații din orașul-port.

- Proteste fața de ura și violența s-au desfașurat luni pe tot cuprinsul Poloniei, mii de oameni ieșind pe strazi pe a aduce un omagiu primarului din Gdansk, Pawel Adamowicz, care a fost injunghiat mortal in cursul unui eveniment caritabil, informeaza Mediafax care citeaza agenția de știri Dpa.

- "Am aflat cu profunda indignare despre atacul sangeros caruia i-a cazut victima primarul orasului Gdansk, Pawel Adamowicz. Este revoltator si socant ca violenta isi gaseste tot mai des locul in viata publica. Politica se combate cu argumente, nu cu violenta. In numele poporului roman si al meu personal,…

- Primarul orasului Gdansk, din Polonia, Pawel Adamowicz, a decedat luni la spital dupa ce cu o zi inainte fusese atacat cu cutitul in timpul unui eveniment caritabil, a anuntat ministrul sanatatii polonez, Lukasz...

- Primarul orasului polonez Gdansk, Pawel Adamowicz, a decedat luni la spital dupa ce in ziua anterioara a fost atacat cu cutitul in timpul unui eveniment filantropic, a anuntat ministrul sanatatii polonez, Lukasz Szumowski, transmite Reuters. Injunghiat in timpul unui concert ...

