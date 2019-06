Stiri pe aceeasi tema

- „Ucraina in UE inseamna moartea proiectului imperial rusesc și, in plus, este o lovitura puternica data autoritarismului rusesc, calea spre schimbari democratice in Rusia și in spațiul post-sovietic”, a declarat presedintele ucrainean Vladimir Zelenski, la o intalnire cu președintele Consiliului European,…

- Noul președinte al Ucrainei, Volodimir Zelenski, va efectua prima sa calatorie în strainatate la Bruxelles, unde va vizita luni și marți ”instituțiile Uniunii Europene și NATO”, a anunțat miercuri biroul sau de presa, relateaza AFP. Fostul comediant, un novice în politica…

- „Am scris o scrisoare destinata presedintelui (tarii, n.r.), presedintilor celor doua camere si prim-ministrului, ca un pas preventiv: Nu este prea tarziu, puteti repara asta! Nu adoptati aceasta legislatie, nu reduceti lupta impotriva coruptiei, nu mergeti in acea directie si implementati recomandarile…

- Numele cancelarului german Angela Merkel revine cu insistenta in vederea conducerii Consiliului European,care reuneste sefii de stat si de guverne, la succesiunea polonezului Donald Tusk, dupa alegerile de la sfarsitul lui mai, relateaza AFP, potrivit news.ro. In ultimii doi ani, si numele lui Klaus…

- Ucraina a intrat duminica în ape politice neexplorate dupa ce exit-poll-urile au aratat ca un actor de comedie fara experiența politica a câștigat cu ușurința voturile necesare pentru a deveni urmatorul președinte al unei țari aflate în razboi, noteaza Reuters. Lejera victorie…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, a participat miercuri la dezbaterea din plenul Parlamentului European cu privire la rezultatele Consiliului European din 21-22 martie, context in care a transmis determinarea Presedintiei Romaniei de a sprijini eforturile de identificare a unei…

- In accident au murit toate cele 96 de persoane, președintele Poloniei și oficiali de rang inalt. Ei se deplasau in Rusia. Chiar daca experții polonezi și ruși au concluzionat ca accidentul din 2010 a fost cauzat de o eroare a piloților și de condițiile meteo nefavorabile, partidul aflat la…